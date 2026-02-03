ETV Bharat / health

किडनी की समस्याओं से हो सकता है हार्ट फेलियर, कैसे आपस में जुड़ी हैं ये दोनों बीमारियां? वैज्ञानिकों से जानें

वैज्ञानिकों ने आखिरकार इस रहस्य को सुलझा लिया है कि क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) वाले मरीजों में हार्ट फेलियर का खतरा ज्यादा क्यों होता है?

Kidney problems can lead to heart failure. How are these two diseases connected? Learn from the scientists.
किडनी की समस्याओं से हो सकता है हार्ट फेलियर, कैसे आपस में जुड़ी हैं ये दोनों बीमारियां? वैज्ञानिकों से जानें
By ETV Bharat Health Team

Published : February 3, 2026 at 1:27 PM IST

किडनी शरीर का एक जरूरी फिल्टरिंग सिस्टम है, जो हर दिन लगभग 190 से 200 लीटर खून को फिल्टर करती है और पेशाब के जरिए ज्यादा पानी, बेकार चीजों और टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है. ये मुख्य रूप से फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स (जैसे सोडियम और पोटेशियम) और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं, और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी भूमिका निभाती हैं. इसलिए, अपनी किडनी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि किडनी को कोई भी नुकसान कई बीमारियों और यहां तक ​​कि मौत का कारण भी बन सकता है.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, गंभीर किडनी की बीमारी वाले आधे से ज्यादा लोगों को दिल की बीमारियां हो जाती हैं. सालों से, वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि किडनी फेलियर वाले मरीज अक्सर कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लीकेशन्स या हार्ट अटैक के कारण क्यों अपनी जान गवां देते हैं. दोनों के बीच क्या कनेक्शन है? अब, वैज्ञानिकों को दोनों के बीच कनेक्शन का एक सुराग मिला है. यह रिपोर्ट दोनों के बीच के कनेक्शन और वे कैसे एक-दूसरे से जुड़े हैं, इसके बारे में बताता है...

किडनी की बीमारी और हार्ट अटैक के बीच कनेक्शन?
जनवरी 2026 में सर्कुलेशन जर्नल में पब्लिश हुई एक नई स्टडी के अनुसार, वैज्ञानिकों का कहना है कि खराब किडनी खून में "एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल्स" (EVs) नाम के छोटे-छोटे कण छोड़ती हैं. ये कण मैसेंजर का काम करते हैं और इनमें खास तरह के miRNA (नॉन-कोडिंग RNA) होते हैं जो सीधे दिल की मांसपेशियों के लिए जहरीले होते हैं. ये कण दिल की कोशिकाओं (कार्डियोमायोसाइट्स) में कैल्शियम की हैंडलिंग को खराब करते हैं और उनके सिकुड़ने की क्षमता को कम करते हैं, जिससे हार्ट फेलियर होता है.

सीधे शब्दों में कहें तो, किडनी का काम शरीर से बेकार चीजों और ज्यादा फ्लूइड को फिल्टर करना है. जब किडनी ठीक से काम नहीं करतीं, तो शरीर में टॉक्सिन और फ्लूइड जमा हो जाते हैं. इससे दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है. इसका मतलब है कि किडनी की समस्याएं सीधे दिल की सेहत से जुड़ी होती हैं.

रिसर्च क्या कहती है?
यह खोज UVA हेल्थ और माउंट सिनाई के रिसर्चर्स ने की है. वर्जीनिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन की एसोसिएट प्रोफेसर और इस स्टडी की को-ऑथर, उटा एर्डब्रूगर, MD, और माउंट सिनाई के इकन स्कूल ऑफ मेडिसिन में कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेडिसिन की सीनियर ऑथर और एसोसिएट प्रोफेसर, सुष्मिता साहू ने कहा कि यह खोज भविष्य में किडनी के मरीजों के लिए शुरुआती डायग्नोस्टिक टेस्ट और नए इलाज विकसित करने में मदद कर सकती है.

किडनी खराब होने के लक्षण

ये लक्षण तब दिखते हैं जब क्रोनिक किडनी डिजीज बढ़ती है और किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती हैं...

  • मतली.
  • उल्टी.
  • भूख न लगना.
  • थकान और कमजोरी.
  • नींद की समस्याएं.
  • मानसिक तेजी में कमी.
  • हाई ब्लड प्रेशर जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो.
  • सांस लेने में तकलीफ, अगर फेफड़ों में फ्लूइड जमा हो जाए.

हार्ट अटैक के लक्षण
हार्ट अटैक के लक्षण अलग-अलग होते हैं. कुछ लोगों में हल्के लक्षण होते हैं. कुछ लोगों में गंभीर लक्षण होते हैं और कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं होते. हार्ट अटैक के आम लक्षणों में शामिल हैं...

  • सीने में दर्द जो दबाव, जकड़न, दर्द, कसाव या टीस जैसा महसूस हो सकता है.
  • दर्द या बेचैनी जो कंधे, हाथ, पीठ, गर्दन, जबड़े, दांतों या कभी-कभी पेट के ऊपरी हिस्से तक फैल सकती है.
  • ठंडा पसीना.
  • थकान.
  • सीने में जलन या बदहजमी.
  • हल्कापन या अचानक चक्कर आना.
  • मतली.
  • सांस लेने में तकलीफ.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

