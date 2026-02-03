ETV Bharat / health

किडनी की समस्याओं से हो सकता है हार्ट फेलियर, कैसे आपस में जुड़ी हैं ये दोनों बीमारियां? वैज्ञानिकों से जानें

किडनी शरीर का एक जरूरी फिल्टरिंग सिस्टम है, जो हर दिन लगभग 190 से 200 लीटर खून को फिल्टर करती है और पेशाब के जरिए ज्यादा पानी, बेकार चीजों और टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है. ये मुख्य रूप से फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स (जैसे सोडियम और पोटेशियम) और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं, और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी भूमिका निभाती हैं. इसलिए, अपनी किडनी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि किडनी को कोई भी नुकसान कई बीमारियों और यहां तक ​​कि मौत का कारण भी बन सकता है.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, गंभीर किडनी की बीमारी वाले आधे से ज्यादा लोगों को दिल की बीमारियां हो जाती हैं. सालों से, वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि किडनी फेलियर वाले मरीज अक्सर कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लीकेशन्स या हार्ट अटैक के कारण क्यों अपनी जान गवां देते हैं. दोनों के बीच क्या कनेक्शन है? अब, वैज्ञानिकों को दोनों के बीच कनेक्शन का एक सुराग मिला है. यह रिपोर्ट दोनों के बीच के कनेक्शन और वे कैसे एक-दूसरे से जुड़े हैं, इसके बारे में बताता है...

किडनी की बीमारी और हार्ट अटैक के बीच कनेक्शन?

जनवरी 2026 में सर्कुलेशन जर्नल में पब्लिश हुई एक नई स्टडी के अनुसार, वैज्ञानिकों का कहना है कि खराब किडनी खून में "एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल्स" (EVs) नाम के छोटे-छोटे कण छोड़ती हैं. ये कण मैसेंजर का काम करते हैं और इनमें खास तरह के miRNA (नॉन-कोडिंग RNA) होते हैं जो सीधे दिल की मांसपेशियों के लिए जहरीले होते हैं. ये कण दिल की कोशिकाओं (कार्डियोमायोसाइट्स) में कैल्शियम की हैंडलिंग को खराब करते हैं और उनके सिकुड़ने की क्षमता को कम करते हैं, जिससे हार्ट फेलियर होता है.

सीधे शब्दों में कहें तो, किडनी का काम शरीर से बेकार चीजों और ज्यादा फ्लूइड को फिल्टर करना है. जब किडनी ठीक से काम नहीं करतीं, तो शरीर में टॉक्सिन और फ्लूइड जमा हो जाते हैं. इससे दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है. इसका मतलब है कि किडनी की समस्याएं सीधे दिल की सेहत से जुड़ी होती हैं.

रिसर्च क्या कहती है?

यह खोज UVA हेल्थ और माउंट सिनाई के रिसर्चर्स ने की है. वर्जीनिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन की एसोसिएट प्रोफेसर और इस स्टडी की को-ऑथर, उटा एर्डब्रूगर, MD, और माउंट सिनाई के इकन स्कूल ऑफ मेडिसिन में कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेडिसिन की सीनियर ऑथर और एसोसिएट प्रोफेसर, सुष्मिता साहू ने कहा कि यह खोज भविष्य में किडनी के मरीजों के लिए शुरुआती डायग्नोस्टिक टेस्ट और नए इलाज विकसित करने में मदद कर सकती है.