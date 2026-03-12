ETV Bharat / health

एक 'साइलेंट किलर' है किडनी की बीमारी, जानें किसे अपनी kidney की जांच करवानी चाहिए

किडनी की बीमारी को "साइलेंट किलर" के नाम से जाना जाता है. यह अक्सर शुरुआती चरणों में बिना किसी स्पष्ट लक्षण के ही विकसित हो जाती है. आज के समय में, 8 से 10 प्रतिशत वयस्क किसी न किसी रूप में किडनी की क्षति से प्रभावित हैं. बहुत से लोग किडनी की बीमारी से तब तक अनजान रहते हैं, जब तक कि गंभीर जटिलताएं उत्पन्न नहीं हो जातीं. हर साल, लाखों लोग किडनी की बीमारी से जुड़ी जटिलताओं के कारण समय से पहले मौत के मुंह में समा जाते हैं. ऐसे मामलों में, शुरुआती लक्षणों की पहचान करने से काफी फर्क पड़ सकता है, खून और पेशाब की जांच जैसे साधारण टेस्ट, इस समस्या के गंभीर होने से पहले ही इसका पता लगाने में मदद कर सकते हैं.

'विश्व किडनी दिवस', जो हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, का उद्देश्य किडनी के स्वास्थ्य की नियमित जांच की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. 2026 का अभियान इस बीमारी का जल्दी पता लगाने पर केंद्रित है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से आग्रह करता है कि वे लक्षण दिखाई देने से पहले ही अपनी जांच करवा लें. बता दें, किडनी की बीमारी अक्सर बिना किसी लक्षण के ही बढ़ती रहती है, इसलिए, इसकी पूरी जांच (स्क्रीनिंग) ऐसी जटिलताओं को कम करने में अहम भूमिका निभाती है जिनसे बचाया जा सकता है. इस खबर में, हम 'विश्व किडनी दिवस' के महत्व पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किडनी की बीमारी से बचाव के लिए नियमित जांच किसे करवानी चाहिए...

विश्व किडनी दिवस का इतिहास और महत्व

विश्व किडनी दिवस पहली बार 2006 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी (ISN) और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन्स (IFKF) की एक संयुक्त पहल के रूप में मनाया गया था. इसका प्रयोजन किडनी के हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में किडनी की बीमारियों के बोझ को कम करने के लिए रोकथाम को बढ़ावा देना था. तब से, इसे हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जो किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शुरुआती पहचान, इलाज और लाइफस्टाइल में बदलाव के महत्व पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है.