एक 'साइलेंट किलर' है किडनी की बीमारी, जानें किसे अपनी kidney की जांच करवानी चाहिए
किडनी स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल मार्च माह के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है.
Published : March 12, 2026 at 3:52 PM IST
किडनी की बीमारी को "साइलेंट किलर" के नाम से जाना जाता है. यह अक्सर शुरुआती चरणों में बिना किसी स्पष्ट लक्षण के ही विकसित हो जाती है. आज के समय में, 8 से 10 प्रतिशत वयस्क किसी न किसी रूप में किडनी की क्षति से प्रभावित हैं. बहुत से लोग किडनी की बीमारी से तब तक अनजान रहते हैं, जब तक कि गंभीर जटिलताएं उत्पन्न नहीं हो जातीं. हर साल, लाखों लोग किडनी की बीमारी से जुड़ी जटिलताओं के कारण समय से पहले मौत के मुंह में समा जाते हैं. ऐसे मामलों में, शुरुआती लक्षणों की पहचान करने से काफी फर्क पड़ सकता है, खून और पेशाब की जांच जैसे साधारण टेस्ट, इस समस्या के गंभीर होने से पहले ही इसका पता लगाने में मदद कर सकते हैं.
'विश्व किडनी दिवस', जो हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, का उद्देश्य किडनी के स्वास्थ्य की नियमित जांच की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. 2026 का अभियान इस बीमारी का जल्दी पता लगाने पर केंद्रित है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से आग्रह करता है कि वे लक्षण दिखाई देने से पहले ही अपनी जांच करवा लें. बता दें, किडनी की बीमारी अक्सर बिना किसी लक्षण के ही बढ़ती रहती है, इसलिए, इसकी पूरी जांच (स्क्रीनिंग) ऐसी जटिलताओं को कम करने में अहम भूमिका निभाती है जिनसे बचाया जा सकता है. इस खबर में, हम 'विश्व किडनी दिवस' के महत्व पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किडनी की बीमारी से बचाव के लिए नियमित जांच किसे करवानी चाहिए...
विश्व किडनी दिवस का इतिहास और महत्व
विश्व किडनी दिवस पहली बार 2006 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी (ISN) और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन्स (IFKF) की एक संयुक्त पहल के रूप में मनाया गया था. इसका प्रयोजन किडनी के हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में किडनी की बीमारियों के बोझ को कम करने के लिए रोकथाम को बढ़ावा देना था. तब से, इसे हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जो किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शुरुआती पहचान, इलाज और लाइफस्टाइल में बदलाव के महत्व पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है.
विश्व किडनी दिवस का महत्व किडनी डिजीज के बढ़ते प्रसार से निपटने में इसकी भूमिका में छिपा हुआ है. दुनिया भर में लाखों लोग इससे प्रभावित हैं और लोगों को तो इसका पता ही नहीं चल पाता, ऐसे में यह पहल लोगों को शिक्षित करने, नियमित जांच को बढ़ावा देने और बेहतर स्वास्थ्य नीतियों का समर्थन करने पर केंद्रित है. हर साल, यह अभियान एक विशेष विषय पर आधारित होता है जो किडनी के स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं को उजागर करता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों और स्वास्थ्य प्रणालियों पर किडनी से संबंधित स्थितियों के प्रभाव को कम करना है.
विश्व किडनी दिवस 2026 की थीम
विश्व किडनी दिवस 2026 (12 मार्च) की थीम है "सभी के लिए किडनी का स्वास्थ्य: लोगों की देखभाल, धरती की सुरक्षा". यह 20वीं वर्षगांठ अभियान एनवायरमेंटल हेल्थ और किडनी हेल्थ के बीच के संबंध को उजागर करता है, जिसका उद्देश्य सतत, पर्यावरण-अनुकूल देखभाल और तुरंत रोकथाम के मॉडलों को बढ़ावा देना है.
किन लोगों को अपनी किडनी की जांच करवानी चाहिए?
किडनी की बीमारी अक्सर बिना किसी खास लक्षण के ही शुरू हो जाती है, इसलिए जिन लोगों को इसका ज्यादा खतरा है, उनके लिए नियमित जांच करवाना बहुत जरूरी है. जांच करवाना खास तौर पर इन लोगों के लिए जरूरी है...
- जिन लोगों को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है: बढ़ा हुआ ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, और असल में, ये ही किडनी की बीमारी के मुख्य कारण हैं. अक्सर, शुरुआती चरणों में, ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं देते जिनसे यह पता चल सके कि किडनी में कोई खराबी है या नहीं. ऐसे मामलों में, नियमित जांच से कोई बड़ा नुकसान होने से पहले ही बदलावों का पता लगाया जा सकता है.
- जेनेटिक फैक्टर्स वाले लोग: जिन लोगों के परिवार में किडनी की बीमारी का इतिहास रहा है उनमें जेनेटिक फैक्टर्स किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकते हैं. जिन लोगों के करीबी रिश्तेदार किडनी की बीमारी से पीड़ित होते हैं, उन्हें नियमित रूप से अपनी जांच करवानी चाहिए.
- जिन लोगों को दिल की बीमारी है या पहले कभी स्ट्रोक हुआ हो: दिल और किडनी आपस में बहुत करीब से जुड़े होते हैं. दिल के ठीक से काम न करने पर किडनी तक खून का बहाव कम हो सकता है, जिससे किडनी की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है.
- जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है: उम्र बढ़ने के साथ-साथ किडनी के काम करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से कम होती जाती है, जिससे बुजुर्गों में किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. रेगुलर जांच से बीमारी का जल्दी पता लगाने और उसका सही इलाज करने में मदद मिलती है.
- जो लोग ज्यादा वजन वाले हैं या मोटापे से पीड़ित हैं: ज्यादा वजन से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है. ये सभी किडनी के काम करने के तरीके पर असर डाल सकते हैं.
- जिन लोगों को बार-बार किडनी में इन्फेक्शन या किडनी में पथरी की समस्या होती है: बार-बार होने वाले इन्फेक्शन या रुकावटों की वजह से किडनी को लंबे समय तक नुकसान पहुंच सकता है, जिससे धीरे-धीरे किडनी के काम करने की क्षमता कम होती जाती है
- जो लोग लंबे समय से दवाएं ले रहे हैं: दर्द कम करने वाली आम दवाएं. जैसे कि नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs) और कुछ खास एंटीबायोटिक्स, अगर लंबे समय तक ली जाएं, तो वे किडनी की रक्त वाहिकाओं पर असर डाल सकती हैं, जिससे उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है. इनका लगातार इस्तेमाल करने से किडनी में गंभीर सूजन या नुकसान (क्रोनिक किडनी डिजीज) हो सकता है.
- ध्यान देने वाली बात: जिन लोगों में ये रिस्क फैक्टर्स नहीं भी हैं, उन्हें भी कभी-कभी अपनी जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि किडनी से जुड़ी समस्याओं को रोकने का सबसे असरदार तरीका यही है कि बीमारी का जल्दी पता चल जाए.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से परामर्श लें.)