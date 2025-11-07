ETV Bharat / health

भारतीय युवाओं में क्यों बढ़ रहा किडनी कैंसर का खतरा, जानें क्या है इसके शुरुआती लक्षण

भारत में 40 साल से कम उम्र के लोगों में किडनी कैंसर अधिक आम है.

Kidney cancer is more common in people under the age of 40 in the countrya
भारत में 40 साल से कम उम्र के लोगों में किडनी कैंसर अधिक आम है.
By ETV Bharat Health Team

Published : November 7, 2025

किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हैं. ये पसलियों के ठीक नीचे और पेट के पीछे स्थित होते हैं. इनका कार्य खून को शुद्ध करना और मूत्र का उत्पादन करना है. इसके अलावा, ये भोजन और पेय पदार्थों से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं. किडनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने और हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करते हैं. किडनी की समस्याओं का पूरे शरीर पर घातक प्रभाव पड़ सकता है. आज इस खबर में जानें कि किडनी का कैंसर क्या होता है और अगर समय पर पता न चले या सही इलाज न किया जाए, तो यह कितना घातक हो सकता है?

भारत में 40 साल से कम उम्र के लोगों में किडनी कैंसर अधिक आम है. (ETV Bharat)

किडनी कैंसर क्या है?
किडनी कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्वस्थ किडनी कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं. ये कोशिकाएं एक गांठ (ट्यूमर) बनाती हैं, जो सौम्य (कैंसर रहित) या घातक (कैंसरयुक्त) हो सकती है. घातक ट्यूमर शरीर के अन्य भागों में फैल सकते हैं और आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या ब्लड फ्लो और लसीका तंत्र के माध्यम से फेफड़े, हड्डियों, यकृत या मस्तिष्क जैसे अन्य अंगों में मेटास्टेसाइज हो सकते हैं. इस प्रकार, किडनी कैंसर अन्य सामान्य कैंसरों की तरह ही है और देश में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले सबसे आम कैंसरों में से एक है. यह लगभग 2 प्रतिशत पुरुषों और 1 प्रतिशत महिलाओं में पाया जाता है.

किडनी कैंसर के शुरुआती लक्षण
कश्मीर के जाने-माने यूरोलॉजिस्ट डॉ. तनवीर इकबाल कहते हैं कि किडनी कैंसर के शुरुआती चरण में कोई खास लक्षण नहीं दिखते, लेकिन ट्यूमर के बढ़ने के साथ ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं. इस वजह से, किडनी कैंसर अक्सर तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वह फैल न जाए. डॉ. तनवीर इकबाल कहते हैं कि इसके सामान्य लक्षणों में शामिल हैं...

  • हफ्तों तक बुखार रहना जो सर्दी या अन्य संक्रमण के कारण नहीं होता
  • पेशाब में खून आना (हेमट्यूरिया)
  • भूख न लगना
  • बगल या पेट में गांठ
  • बिना किसी ज्ञात कारण के वजन कम होना
  • एनीमिया
  • अत्यधिक थकान
  • टखनों या पैरों में सूजन
  • किडनी क्षेत्र में गांठ होना
  • पीठ में तेज दर्द
  • हाई ब्लड प्रेशर
  • कैल्शियम लेवल का हाई होना
  • किडनी कैंसर के अन्य लक्षण जो मेटास्टेसिस का संकेत दे सकते हैं, वे हैं खून की खांसी, सांस लेने में तकलीफ, हड्डियों में दर्द आदि.

स्मोकिंग करने वालों को अधिक खतरा

डॉ. तनवीर इकबाल के अनुसार, किडनी कैंसर का कोई एक निश्चित कारण नहीं है, और यह एक जानलेवा बीमारी है. यह देखा गया है कि इसके मरीजों में अक्सर तंबाकू या धूम्रपान, रसायनों या रेडिएशन के संपर्क में आने या परिवार में कैंसर के इतिहास जैसे कोई ज्ञात जोखिम कारक मौजूद नहीं होते हैं. उन्होंने आगे कहा कि धूम्रपान को किडनी कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है, क्योंकि स्मोकिंग करने वालों में सामान्य लोगों की तुलना में किडनी कैंसर का खतरा दोगुना होता है

युवाओं में देखा जा रहा अधिक खतरा
डॉ. तनवीर इकबाल बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर में किडनी कैंसर के मामले भारत के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समान ही हैं. इस प्रकार, देश भर में हर साल लगभग 13,000 लोग किडनी कैंसर से प्रभावित होते हैं, जिनमें महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक होते हैं. इस कैंसर का खतरा महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है. उन्होंने आगे बताया कि एक अध्ययन से पता चला है कि किडनी कैंसर के मामले महिलाओं की तुलना में पुरुषों में चार गुना अधिक हैं, जो पश्चिमी देशों की तुलना में अधिक है. दुर्भाग्य से, यह कैंसर 60 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की तुलना में युवाओं में अधिक गंभीर है.

अब कई सारे विकल्पों ने इलाज बनाया आसान
डॉ. तनवीर इकबाल ने यह भी कहा कि भारत में 40 साल से कम उम्र के लोगों में यह कैंसर ज्यादा देखा जाता है और इनकी संख्या एक हजार है, जो पश्चिमी देशों या अन्य एशियाई देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है. एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जहां अन्य कैंसर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी बदलती जीवनशैली और खानपान से जुड़े होते हैं, वहीं किडनी कैंसर के मामले में जीवनशैली या खानपान का कोई संबंध नहीं है. वर्तमान युग में चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई है. निदान और आधुनिक जांच सुविधाओं की उपलब्धता के साथ, अधिक से अधिक विकल्प उभर रहे हैं.

किडनी डिजीज के भी सामान्य कैंसर जैसे फेज होते हैं
पहले, खराब डायग्नोसिस सुविधाओं के कारण, मरीज बिना इलाज के ही मर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है और लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं. बातचीत के दौरान, डॉ. तनवीर इकबाल ने बताया कि इस जानलेवा किडनी रोग के भी सामान्य कैंसर जैसे चरण होते हैं. चौथे चरण में, किडनी कैंसर अन्य अंगों को प्रभावित करता है, जबकि पहला चरण किडनी तक ही सीमित होता है और इसके फैलने का खतरा कम होता है. इलाज के बारे में, उन्होंने कहा कि ट्यूमर का चरण और ग्रेड, साथ ही उम्र और ओवरऑल स्वास्थ्य, सभी किडनी कैंसर के इलाज को प्रभावित करते हैं. किडनी कैंसर के अधिकांश फेजों के लिए सर्जरी ही सुझाया गया इलाज है, जबकि कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और लक्षित दवाएं भी प्रभावी साबित होती हैं.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

