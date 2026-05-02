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केरल के नेता डॉ. एम.के. मुनीर को 30 साल की उम्र में हो गया था डायबिटीज, जानिए यह बीमारी समय के साथ और भी ज्यादा क्यों खराब हो गई?

केरल के नेता डॉ. एम.के. मुनीर को 30 साल की उम्र में हो गया था डायबिटीज ( ETV Bharat )