केरल के नेता डॉ. एम.के. मुनीर को 30 साल की उम्र में हो गया था डायबिटीज, जानिए यह बीमारी समय के साथ और भी ज्यादा क्यों खराब हो गई?
पिछले 33 सालों से, केरल के राजनेता एम.के. मुनीर डायबिटीज के साथ जी रहे हैं. जानिए के. ससींद्रन के साथ बातचीत में उन्होंने क्या कहा?
Published : May 2, 2026 at 7:23 PM IST
जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी, समय और एनर्जी दूसरों की सेवा (पब्लिक सर्विस) में लगा देता है, तो वह अक्सर अपनी शारीरिक और मानसिक जरूरतों को नजरअंदाज कर देता है. डॉ. मुनीर का यह भी कहना है कि दूसरों की सेवा में वे खुद को भूल गए और अपना ख्याल रखना भूल गए. जिसकी वजह से वे बीमार पड़ गए. असल में, केरल के एक पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, सिंगर और कवि डॉ. एम.के. मुनीर, जिन्होंने पब्लिक सर्विस में दशकों बिताए हैं, पिछले 33 सालों से डायबिटीज के साथ जी रहे हैं. वे सिर्फ 30 साल के थे जब यह बीमारी पहली बार उनकी जिंदगी में आई थी.
लेकिन, डायबिटीज होने का पता चलने पर उन्हें हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यह बीमारी पहले से ही उनके परिवार की हिस्ट्री का हिस्सा थी. उनके पिता, सी.एच. मोहम्मद कोया, साथ ही उनकी मा, उनकी बहन और उनके चाचा, सभी को डायबिटीज थी. इस बीमारी के बीज पहले से ही परिवार में मौजूद थे. फिर भी, पूरी कहानी सिर्फ हेरेडिटी से नहीं समझी जा सकती, उन बीजों से आखिर में क्या फलता-फूलता है, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी कैसे जीना चुनता है.
डॉ. एम.के. मुनीर के मामले में, उनकी लाइफस्टाइल ही उनकी बीमारी की वजह बन गई. इस मामले पर ETV भारत से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि डायबिटीज सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के रिदम से जुड़ी हुई है. पॉलिटिक्स में एक्टिव किसी भी व्यक्ति के लिए, यह रिदम शायद ही कभी एक जैसा रहता है. पॉलिटिकल लाइफ शरीर की जरूरत के हिसाब से नैचुरल तरीके से नहीं चलती. खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, नींद अक्सर पूरी नहीं होती है और स्ट्रेस हमेशा साथ रहता है. अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद, डिसिप्लिन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. वह मानते हैं कि कोई कितनी भी सावधानी से प्लानिंग करे, एक बार पब्लिक सर्विस की जिम्मेदारियों में डूब जाने के बाद, पर्सनल हेल्थ पर उसका कंट्रोल धीरे-धीरे कम होने लगता है. खाने की आदतें अजीब हो जाती हैं. नींद कम आती है. अपना बैलेंस खोकर, शरीर भी कमजोर होने लगता है.
समय के साथ, इस रिदम में रुकावट आने से बीमारी का इलाज और कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है. एम.के. मुनीर एक कड़वी सच्चाई बयां करते हुए कहते हैं कि एक बार जब डायबिटीज किसी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, तो वह फिर कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता. यह जीवन भर आपके साथ रहता है. इससे पूरी तरह छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है, इसे सिर्फ एक जैसा और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल अपनाकर ही कंट्रोल में रखा जा सकता है. उनका मानना है कि अगर वे पॉलिटिक्स में नहीं आते, तो शायद वे उस डिसिप्लिन को ज्यादा अच्छे से बनाए रख पाते. वे यह बात सिर्फ अफसोस के साथ नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी और साफ-साफ कहते हैं.
इलाज और थेरेपी
डॉ. एम.के. मुनीर बताते हैं कि उनका इलाज मुख्य रूप से इंसुलिन थेरेपी पर आधारित रहा है, एक ऐसा तरीका जिसका वे आज भी पूरी सख्ती से पालन करते हैं. न्यूरोपैथी के लिए कभी-कभार आयुर्वेदिक इलाज लेने के अलावा, वे ज्यादातर एलोपैथिक दवाओं पर ही निर्भर रहे हैं. उनका मानना है कि मॉडर्न मेडिसिन ने कई एरिया में बहुत तरक्की की है, लेकिन डायबिटीज के मामले में यह तरक्की लिमिटेड लगती है. हालांकि बीमारी को कंट्रोल करने के तरीकों में जरूर सुधार हुआ है, फिर भी इसका पूरी तरह से इलाज अभी भी हमारी पहुंच से बाहर है. साथ ही, उन्होंने कहा कि उन्हें केरल में मौजूद मेडिकल सुविधाओं की क्वालिटी पर पूरा भरोसा है. उनका दावा है कि यह राज्य दुनिया में डायबिटीज के इलाज के कुछ सबसे अच्छे ऑप्शन देता है, जिससे किसी को भी डायबिटीज के इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं होती है. हालांकि, न्यूरोपैथी जैसी समस्याओं के लिए उनका इलाज कहीं और भी किया गया है, और इन कोशिशों के बावजूद, नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं.
उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब उनकी नसें इतनी कमजोर हो गई थीं कि ठीक होना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा था. अलग-अलग थेरेपी की मदद से, उन्हें कुछ हद तक अपनी फिजिकल मोबिलिटी वापस पाने में मदद मिली है, लेकिन पूरी तरह से नहीं. फिजियोथेरेपी अभी भी उनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, जिसकी मदद से वे घूमते-फिरते हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें घूमने-फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है.
वे बताते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर की सबसे गंभीर दिक्कतों में से एक है. यह नसों को नुकसान पहुंचाता है (खासकर हाथों और पैरों की नसों को) जिससे सुन्नपन, दर्द और झुनझुनी जैसी दिक्कतें होती हैं. डायबिटीज वाले लगभग आधे लोगों को यह दिक्कत हो सकती है. फिर भी, इसकी रोकथाम या इसका प्रबंधन करना असंभव नहीं है. ब्लड शुगर पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण और जीवनशैली में सोच-समझकर किए गए बदलावों से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है.
यहां डॉ. एम.के. मुनीर का मैसेज बहुत आसान हो जाता है, जैसे वे हेल्दी लाइफ जीने के लिए कुछ गाइडलाइंस दे रहे हों. वे इस बात पर जोर देते हैं कि खाने की आदतें ही हमारी हेल्थ की असली नींव हैं. अगर खाने-पीने के मामले में डिसिप्लिन में थोड़ी भी ढील दी जाए, तो उसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है. समय की पाबंदी और रेगुलरिटी, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं. किसी भी हाल में जरूरत से ज्यादा खाने से सख्ती से बचना चाहिए, संयम बरतना बेहद जरूरी है. नींद को भी उसका पूरा हक मिलना चाहिए. शरीर को आराम की जरूरत होती है, और हमारा लक्ष्य कम से कम आठ घंटे की गहरी और अच्छी नींद लेना होना चाहिए. इसके बाद बारी आती है व्यायाम की. शारीरिक व्यायाम के बिना, शरीर अपनी अंदरूनी ताकत और बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो देता है. अगर इन तीन चीजों (सही खान-पान, पूरी नींद और शारीरिक गतिविधि0 को हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल कर लें, तो हम कई तरह की बीमारियों से खुद को प्रभावी ढंग से बचा सकते हैं. बेशक, हम फिर भी बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि अनिश्चितताएं जीवन का हमेशा रहने वाला हिस्सा हैं लेकिन ऐसी बीमारियों की गंभीरता और असर को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है.
रोकथाम ही सबसे बड़ा उपाय है
अपने अनुभव के आधार पर वे कहते हैं कि कम उम्र में बीमार होना खास तौर पर दर्दनाक होता है. जब बुढ़ापे में बीमारी आती है, तो लोग अक्सर इसे जिंदगी का एक आम हिस्सा मान लेते हैं. लेकिन जब कम उम्र में बीमारी का खतरा होता है, तो यह ज़िंदगी में एक रुकावट या रुकावट जैसा लगता है और ऐसी स्थिति को झेलना बहुत मुश्किल होता है. इसीलिए वे लोगों से समय रहते सावधानी बरतने की अपील करते हैं. बचाव ऐसी चीज नहीं है जिससे बचा जाए. पीछे मुड़कर देखने पर, वे मानते हैं कि दिल से एक कलाकार होने के बावजूद, एक पॉलिटिशियन के तौर पर उनकी भूमिका ने उन्हें अपनी सेहत का उस तरह से ख्याल रखने की इजाजत नहीं दी, जैसा उन्हें रखना चाहिए था. वे इसे अपनी सबसे बड़ी नाकामियों में से एक मानते हैं, किसी बुरे या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके से नहीं, बल्कि एक इम्बैलेंस की निशानी के तौर पर. आज भी डॉ. एम.के. मुनीर सार्वजनिक जीवन में एक्टिव हैं. उनके लिए पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन या पार्लियामेंट्री रोल तक लिमिटेड नहीं है. उनका मानना है कि असली पॉलिटिकल काम इन फ्रेमवर्क से परे है क्योंकि यह लगातार चलता रहता है. मतलब यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे अक्सर "जमीनी काम" या "ग्रासरूट्स पॉलिटिक्स" कहा जाता है.