करवा चौथ: व्रत रखने से लेकर खोलने तक, सेहत और खान-पान का ऐसे रखें खास ख्याल; डाइटीशियन ने दिए खास टिप्स
करवा चौथ पर सरगी से व्रत खोलने तक क्या खाएं क्या न खाएं... ईटीवी संवाददाता शशिकला सिंह ने डॉ. रमिंदर कौर देशमुख से की बातचीत...
Published : October 23, 2026 at 6:30 PM IST
नई दिल्ली: करवा चौथ का पर्व इस साल 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक निर्जला व्रत रखती हैं. हालांकि, लंबे समय तक बिना भोजन और पानी के रहने से सिरदर्द, कमजोरी, एसिडिटी और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में व्रत के दौरान खान-पान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सरगी में क्या खाना चाहिए, दिनभर ऊर्जा कैसे बनाए रखें और चांद देखने के बाद व्रत किस तरह खोलना चाहिए, इन सभी सवालों पर ETV भारत ने डाइटीशियन एवं न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रमिंदर कौर देशमुख से खास बातचीत की.
सरगी में क्या खाएं और क्या नहीं?
डॉ. रमिंदर कौर देशमुख के मुताबिक, सरगी की थाली में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए, जो लंबे समय तक ऊर्जा दें और पेट भरा रखने में मदद करें. केवल मीठी या कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने के बजाय प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना बेहतर है. सरगी में दूध, दही, पनीर, पनीर का परांठा या भुर्जी शामिल की जा सकती है. इसके अलावा बादाम, काजू, पिस्ता और केला भी अच्छे विकल्प हैं. दूध और केले से बना शेक या दही, फल और ओट्स से तैयार स्मूदी भी सरगी का हिस्सा हो सकती है. विशेषज्ञ के अनुसार, सरगी में संतुलित आहार लेने से लंबे समय तक पेट भरा रह सकता है और कमजोरी महसूस होने की आशंका कम हो सकती है. हालांकि, कोई भी भोजन पूरे दिन पानी की कमी की भरपाई नहीं कर सकता.
सरगी में लें हेल्दी डाइट
• सरगी में दूध, दही, पनीर या इनसे बनी चीजें शामिल करना हेल्थी ऑप्शंस
• सरगी में पनीर का परांठा या भुर्जी का सेवन जरूरी
• बनाना शेक और ड्राई फ्रूट्स
• हाइड्रेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन होना भी जरूरी
• नारियल पानी में पाइनएप्पल जूस या रूह अफज़ा मिलाकर पियें
• दही से बनी स्मूदी या पपीते-केले का शेक बहुत फायदेमंद
हाइड्रेशन के लिए क्या पिएं?
निर्जला व्रत शुरू होने से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है. डॉ. देशमुख के अनुसार, सरगी के समय दूध, दही से बनी स्मूदी और अन्य तरल पदार्थ भी लिए जा सकते हैं. नारियल पानी भी एक विकल्प है. फल, दही और ओट्स से बनी स्मूदी से शरीर को फाइबर और अन्य पोषक तत्व मिल सकते हैं. हालांकि, हाइड्रेशन के लिए सबसे जरूरी पर्याप्त पानी पीना है. मीठे पेय पदार्थों, शरबत या जूस को पानी का विकल्प नहीं मानना चाहिए. सरगी में बहुत ज्यादा नमक, चीनी या तला-भुना भोजन लेने से भी बचना बेहतर है.
गर्भवती और बीमार महिलाएं बरतें सावधानी
गर्भवती महिलाओं, डायबिटीज या किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रही महिलाओं और नियमित दवाएं लेने वालों को निर्जला व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. लंबे समय तक पानी न पीने से कुछ लोगों में डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. डॉ. देशमुख की सलाह है कि ऐसी महिलाएं अपनी धार्मिक आस्था के साथ स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दें. डॉक्टर की सलाह के अनुसार फल, दूध या अन्य उपयुक्त खाद्य पदार्थ लेते हुए व्रत रखने का विकल्प चुना जा सकता है. किसी बीमारी या दवा के कारण भोजन और पानी का समय निर्धारित है, तो उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए.
चांद देखने के बाद कैसे खोलें व्रत?
दिनभर उपवास रखने के बाद व्रत खोलते समय एकदम से बहुत ज्यादा भोजन करने से बचना चाहिए. डॉ. देशमुख के अनुसार, शुरुआत हल्के भोजन या पेय पदार्थ से करना बेहतर है. नारियल पानी, पानी के साथ खजूर या किशमिश जैसे विकल्प लिए जा सकते हैं. इसके बाद सामान्य और संतुलित भोजन करें. दाल, रोटी, हरी सब्जियां और घर का बना हल्का खाना बेहतर विकल्प हो सकते हैं. दिनभर खाली पेट रहने के बाद एक साथ बहुत ज्यादा भोजन करने से पेट भारी होने, गैस या एसिडिटी की परेशानी हो सकती है.
व्रत खोलने के बाद इन चीजों से करें परहेज
डॉ. देशमुख के मुताबिक, व्रत खोलते ही पूरी, कचौड़ी और बहुत ज्यादा तली-भुनी या गरिष्ठ चीजें खाने से बचना चाहिए. इसी तरह अत्यधिक क्रीम और मक्खन वाले व्यंजनों के बजाय हल्के विकल्प चुनना बेहतर है. अगर दाल मखनी जैसे व्यंजन पसंद हैं, तो उनमें क्रीम और मक्खन की मात्रा कम रखी जा सकती है. रात के भोजन में सामान्य मात्रा में घर का बना खाना लें और शरीर के संकेतों पर ध्यान दें. करवा चौथ का पर्व आस्था और परंपरा से जुड़ा है, लेकिन व्रत के दौरान सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है. सरगी में संतुलित भोजन, व्रत से पहले पर्याप्त पानी और व्रत खोलते समय हल्का खाना अपनाकर असहजता का जोखिम कम किया जा सकता है. किसी तरह की गंभीर कमजोरी, बेहोशी या लगातार चक्कर आने पर स्वास्थ्य संबंधी सहायता लेना जरूरी है.
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