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करवा चौथ: व्रत रखने से लेकर खोलने तक, सेहत और खान-पान का ऐसे रखें खास ख्याल; डाइटीशियन ने दिए खास टिप्स

डॉ. रमिंदर कौर देशमुख ने दिए खास टिप्स ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: करवा चौथ का पर्व इस साल 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक निर्जला व्रत रखती हैं. हालांकि, लंबे समय तक बिना भोजन और पानी के रहने से सिरदर्द, कमजोरी, एसिडिटी और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में व्रत के दौरान खान-पान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सरगी में क्या खाना चाहिए, दिनभर ऊर्जा कैसे बनाए रखें और चांद देखने के बाद व्रत किस तरह खोलना चाहिए, इन सभी सवालों पर ETV भारत ने डाइटीशियन एवं न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रमिंदर कौर देशमुख से खास बातचीत की.

सरगी में क्या खाएं और क्या नहीं?