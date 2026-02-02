रोजाना सिर्फ एक कप चाय हार्ट अटैक और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचा सकती है जान, पर कौन सी TEA, जानिए ...
आज के समय में, अगर आप अपनी इम्यूनिटी बनाए रखना चाहते हैं, तो दिन में सिर्फ एक बार यह सुपर टी जरूर पिएं, जानिए फायदे
Published : February 2, 2026 at 1:30 PM IST
सर्दियों के मौसम में अदरक वाली गर्म चाय से बेहतर कुछ नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अदरक में विटामिन C, मैग्नीशियम और दूसरे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अदरक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. अदरक का स्वाद थोड़ा तीखा होता है, इसलिए कई लोगों को यह पसंद नहीं आती, लेकिन अगर आप अदरक वाली चाय का तीखापन कम करना चाहते हैं, तो आप इसमें पुदीना, शहद या नींबू मिला सकते हैं. इस खबर में जानें कि आपको सर्दियों में अदरक की चाय क्यों पीनी चाहिए...
अदरक के पोषण संबंधी फायदे
साइंस डायरेक्ट के अनुसार, अदरक धरती के सबसे हेल्दी मसालों में से एक है. यह जिंगिबेरेसी परिवार का एक फूल वाला पौधा है, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी. तने के जमीन के नीचे के हिस्से, जिसे राइजोम कहा जाता है, का इस्तेमाल आमतौर पर खाने के लिए किया जाता है. यह मसाला लगभग हर भारतीय घर में पाया जाता है और हल्दी, इलायची और गलांगाल से इसका गहरा संबंध है. अदरक का इस्तेमाल ताजा, सूखा, पाउडर के रूप में, या तेल या जूस के रूप में किया जा सकता है.
एक चम्मच ताजे अदरक में होता है
- 4.8 कैलोरी
- 1.07 ग्राम (g) कार्बोहाइड्रेट
- 0.12 ग्राम डाइटरी फाइबर
- 0.11 ग्राम प्रोटीन
- 0.05 ग्राम फैट
- 0.1 ग्राम चीनी
- इसके अलावा, अदरक में विटामिन B3 और B6, आयरन, पोटेशियम, विटामिन C, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे पोषक तत्व भी होते हैं.
यह इम्यूनिटी बढ़ाता है
आज के समय में, खुद को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी पर खास ध्यान देना चाहिए. अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट में अदरक की चाय शामिल कर सकते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, अदरक में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. इसके साथ ही अदरक में ऐसे वोलेटाइल तेल होते हैं जिनमें नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाओं जैसी एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं. इस वजह से अदरक सिरदर्द, फ्लू और यहां तक कि पीरियड्स के दर्द के लिए भी एक बेहतरीन इलाज है. ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित लोगों ने भी दावा किया है कि अदरक की चाय के नियमित सेवन से उनकी दवाओं का सेवन कम हो गया है. अदरक डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने में भी मदद करती है, जो स्वस्थ और फिट रहने की दिशा में पहला कदम है.
डायबिटीज मरीजों के लिए नेचुरल इलाज
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, अदरक के सेवन से टाइप 2 डायबिटीज (T2D) को मैनेज करने में मदद मिल सकती है. कई स्टडीज से पता चलता है कि अदरक फास्टिंग ब्लड शुगर (FBS) और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन (HbA1c) को कम कर सकती है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बेहतर बनाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम कर सकती है. यह इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाकर डायबिटिक मरीजों के लिए एक नेचुरल इलाज के तौर पर काम कर सकती है.
हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा था कि अदरक, जो आपकी सभी की रसोई में आसानी से मिल जाती है, कई बीमारियों को दूर रखने में बहुत उपयोगी हो सकती है. यह साधारण चीज न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य फायदे भी हैं.
अदरक की चाय के फायदे
हार्ट अटैक का खतरा होता है कम: अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण, अदरक खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करके दिल की सेहत को बेहतर बना सकता है. इससे हार्ट अटैक आने का खतरा कम होता है.
मतली से राहत: यात्रा करने से पहले एक कप अदरक की चाय पीने से मोशन सिकनेस से होने वाली मतली और उल्टी को रोकने में मदद मिल सकती है. लक्षणों को कम करने के लिए आप मतली के पहले संकेत पर भी एक कप चाय पी सकते हैं.
पाचन में सुधार: पाचन में सुधार और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने के लिए उपयोगी, अदरक की चाय ज्यादा खाने के बाद पेट फूलने को कम करने में मदद कर सकती है.
सूजन कम करता है: अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो इसे मांसपेशियों और जोड़ों की समस्याओं के लिए एक आदर्श घरेलू उपाय बनाते हैं. अदरक की चाय पीने के अलावा, आप इसका इस्तेमाल सूजन वाली जगह पर सिकाई भी कर सकते हैं.
सांस की समस्याओं से लड़ें: अदरक की चाय आम सर्दी से होने वाली कंजेशन से राहत दिलाने में मदद कर सकती है. एनवायरनमेंटल एलर्जी से जुड़े सांस के लक्षणों के लिए एक कप अदरक की चाय पिएं.
ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करें: अदरक की चाय में मौजूद विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं का खतरा कम हो सकता है. अदरक धमनियों में फैट जमा होने से भी रोक सकता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाव होता है.
पीरियड्स की परेशानी से राहत: यह उन सभी महिलाओं के लिए है जिन्हें पीरियड्स में ऐंठन होती है. एक तौलिए को गर्म अदरक की चाय में भिगोकर अपने पेट के निचले हिस्से पर लगाएं. इससे दर्द कम करने और मांसपेशियों को आराम देने में मदद मिल सकती है. साथ ही, शहद के साथ एक कप अदरक की चाय पिएं.
स्ट्रेस को कम करें: अदरक की चाय में आराम देने वाले गुण होते हैं जो आपके तनाव और टेंशन को कम करने में मदद कर सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि यह इसकी तेज खुशबू और थेराप्यूटिक गुणों के कॉम्बिनेशन के कारण होता है.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)