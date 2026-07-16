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ब्लड कैंसर से ठीक होने के बाद निमोनिया के कारण हुई जुरासिक पार्क फेम एक्टर सैम नील की मौत, जानिए ब्लड कैंसर और निमोनिया के बीच क्या है संबंध?

हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म जुरासिक पार्क में डॉ. एलन ग्रांट का यादगार किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर सैम नील का सोमवार, 13 जुलाई 2026 को 78 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके परिवार की ओर से इंस्टाग्राम पर जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में अचानक और अप्रत्याशित रूप से उनकी मृत्यु हो गई.

2023 में, सैम नील ने बताया था कि उन्हें स्टेज-3 एंजियोइम्युनोब्लास्टिक टी-सेल लिंफोमा (एक दुर्लभ प्रकार का ब्लड कैंसर) हुआ है. अप्रैल 2026 में, उन्होंने घोषणा की कि एडवांस्ड CAR टी-सेल थेरेपी (एक क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा) से सफल इलाज के बाद वे पूरी तरह से कैंसर-मुक्त हो गए हैं. उनके परिवार ने पुष्टि की कि मृत्यु के समय वे कैंसर-मुक्त थे. हालांकि, परिवार ने यह भी बताया कि कई वर्षों तक चली कैंसर थेरेपी ने उनके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया था. वे निमोनिया से पीड़ित थे, और जब उन्हें यह गंभीर संक्रमण हुआ, तो उनका शरीर इससे लड़ नहीं पाया. उनके एजेंट ने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी मौत का कारण निमोनिया था.

यह मानना ​​मुश्किल है, लेकिन कैंसर-फ्री होने का मतलब यह नहीं है कि शरीर तुरंत नॉर्मल हो जाएगा. कैंसर और उसके इलाज शरीर पर लंबे समय तक रहने वाले निशान छोड़ते हैं, और कुछ लोगों के लिए, इसका असर हमेशा के लिए हो सकता है. कैंसर के इलाज का शरीर पर गहरा असर होता है. इन लंबे समय के असर, या इस 'न्यू नॉर्मल' में थकान और दर्द के साथ-साथ इमोशनल स्ट्रेस और कमजोर इम्यून सिस्टम शामिल हैं, जिससे निमोनिया जैसे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इस रिपोर्ट में, हम डिटेल में जानेंगे कि ब्लड कैंसर के मरीजों में ठीक होने के बाद भी निमोनिया का खतरा क्यों बना रहता है...

क्यों बना रहता है निमोनिया का खतरा?

द लैसेंट में पबलिश के अध्ययन के मुताबिक कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसे कैंसर के इलाज के दौरान निमोनिया होने का खतरा काफी अधिक होता है. ये थेरेपी मरीज के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती हैं, जिससे आम लोगों की तुलना में बैक्टीरियल, वायरल या फंगल फेफड़ों के संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. विशेष रूप से फेफड़ों के कैंसर या ब्लड कैंसर के मरीजों को अधिक खतरा होता है. कैंसर की दवाएं (जैसे कुछ कीमोथेरेपी दवाएं) 'न्यूमोनाइटिस' (फेफड़ों में सूजन) का कारण भी बन सकती हैं, जो बाद में गंभीर निमोनिया का रूप ले सकता है. यह स्थिति जानलेवा हो सकती है.

ब्लड कैंसर और निमोनिया के बीच संबंध?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, ब्लड कैंसर (जैसे ल्यूकेमिया) और निमोनिया के बीच गहरा संबंध है. ब्लड कैंसर इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और व्हाइट ब्लड सेल्स (WBCs) के काम करने के तरीके को खराब करता है. इससे फेफड़े बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं, जिससे निमोनिया होता है. कीमोथेरेपी से भी यह खतरा बढ़ जाता है.