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ब्लड कैंसर से ठीक होने के बाद निमोनिया के कारण हुई जुरासिक पार्क फेम एक्टर सैम नील की मौत, जानिए ब्लड कैंसर और निमोनिया के बीच क्या है संबंध?

सैम नील को 2022 में एंजियोइम्यूनोब्लास्टिक टी-सेल लिंफोमा होने का पता चला था, लेकिन इस साल अप्रैल तक वे पूरी तरह से कैंसर-फ्री हो गए...

Jurassic Park actor Famous actor Sam Neill died due to pneumonia; find out the link between blood cancer and pneumonia.
ब्लड कैंसर से ठीक होने के बाद निमोनिया के कारण हुई जुरासिक पार्क फेम एक्टर सैम नील की मौत (Instagram (Sam Neill))
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 16, 2026 at 1:25 PM IST

6 Min Read
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हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म जुरासिक पार्क में डॉ. एलन ग्रांट का यादगार किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर सैम नील का सोमवार, 13 जुलाई 2026 को 78 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके परिवार की ओर से इंस्टाग्राम पर जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में अचानक और अप्रत्याशित रूप से उनकी मृत्यु हो गई.

2023 में, सैम नील ने बताया था कि उन्हें स्टेज-3 एंजियोइम्युनोब्लास्टिक टी-सेल लिंफोमा (एक दुर्लभ प्रकार का ब्लड कैंसर) हुआ है. अप्रैल 2026 में, उन्होंने घोषणा की कि एडवांस्ड CAR टी-सेल थेरेपी (एक क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा) से सफल इलाज के बाद वे पूरी तरह से कैंसर-मुक्त हो गए हैं. उनके परिवार ने पुष्टि की कि मृत्यु के समय वे कैंसर-मुक्त थे. हालांकि, परिवार ने यह भी बताया कि कई वर्षों तक चली कैंसर थेरेपी ने उनके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया था. वे निमोनिया से पीड़ित थे, और जब उन्हें यह गंभीर संक्रमण हुआ, तो उनका शरीर इससे लड़ नहीं पाया. उनके एजेंट ने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी मौत का कारण निमोनिया था.

यह मानना ​​मुश्किल है, लेकिन कैंसर-फ्री होने का मतलब यह नहीं है कि शरीर तुरंत नॉर्मल हो जाएगा. कैंसर और उसके इलाज शरीर पर लंबे समय तक रहने वाले निशान छोड़ते हैं, और कुछ लोगों के लिए, इसका असर हमेशा के लिए हो सकता है. कैंसर के इलाज का शरीर पर गहरा असर होता है. इन लंबे समय के असर, या इस 'न्यू नॉर्मल' में थकान और दर्द के साथ-साथ इमोशनल स्ट्रेस और कमजोर इम्यून सिस्टम शामिल हैं, जिससे निमोनिया जैसे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इस रिपोर्ट में, हम डिटेल में जानेंगे कि ब्लड कैंसर के मरीजों में ठीक होने के बाद भी निमोनिया का खतरा क्यों बना रहता है...

क्यों बना रहता है निमोनिया का खतरा?
द लैसेंट में पबलिश के अध्ययन के मुताबिक कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसे कैंसर के इलाज के दौरान निमोनिया होने का खतरा काफी अधिक होता है. ये थेरेपी मरीज के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती हैं, जिससे आम लोगों की तुलना में बैक्टीरियल, वायरल या फंगल फेफड़ों के संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. विशेष रूप से फेफड़ों के कैंसर या ब्लड कैंसर के मरीजों को अधिक खतरा होता है. कैंसर की दवाएं (जैसे कुछ कीमोथेरेपी दवाएं) 'न्यूमोनाइटिस' (फेफड़ों में सूजन) का कारण भी बन सकती हैं, जो बाद में गंभीर निमोनिया का रूप ले सकता है. यह स्थिति जानलेवा हो सकती है.

ब्लड कैंसर और निमोनिया के बीच संबंध?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, ब्लड कैंसर (जैसे ल्यूकेमिया) और निमोनिया के बीच गहरा संबंध है. ब्लड कैंसर इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और व्हाइट ब्लड सेल्स (WBCs) के काम करने के तरीके को खराब करता है. इससे फेफड़े बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं, जिससे निमोनिया होता है. कीमोथेरेपी से भी यह खतरा बढ़ जाता है.

ब्लड कैंसर और निमोनिया के बीच का लिंक इस तरह समझा जा सकता है...

  • कमजोर इम्यून सिस्टम: ब्लड कैंसर और इसके उपचार बोन मैरो पर असर डालते हैं, जिसके कारण हेल्दी व्हाइट ब्लड सेल्स (न्यूट्रोफिल्स) की संख्या घट जाती है. इस स्थिति को न्यूट्रोपेनिया कहा जाता है. न्यूट्रोफिल्स की कमी के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे निमोनिया और अन्य जानलेवा इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.
  • कैंसर का इलाज: द लैसेंट में पबलिश के अध्ययन के मुताबिक, ब्लड कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीमोथेरेपी और दूसरी दवाएं शरीर के इम्यून सिस्टम को और कमजोर कर देती हैं, जिससे मरीजों को निमोनिया होने का खतरा ज्यादा हो जाता है.
  • बार-बार होने वाले इन्फेक्शन: जो लोग ब्लड कैंसर से ठीक हो चुके हैं, उन्हें बार-बार निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं. यह स्थिति महीनों या सालों तक भी रह सकती है. कभी-कभी, बार-बार निमोनिया होने से ब्लड कैंसर या किसी दूसरी गंभीर बीमारी का पता चलता है.
  • डेथ रेट: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, ब्लड कैंसर के मरीजो में निमोनिया बहुत आम है, फिर भी यह स्थिति जानलेवा हो सकती है. इन मरीजों में निमोनिया के संक्रमण से मौत की दर लगभग 20 फीसदी से 65 फीसदी तक हो सकती है. यह दर कैंसर के प्रकार, मरीज की उम्र और निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया, फंगस या वायरस के तेजी से फैलने की क्षमता पर निर्भर करती है.

निमोनिया के लक्षण
निमोनिया फेफड़ों का एक गंभीर इन्फेक्शन है. ब्लड कैंसर से ठीक हुए मरीजों में इसके लक्षण सामान्य से ज्यादा तेजी से बिगड़ सकते हैं. इसके मुख्य लक्षण नीचे दिए गए हैं, जैसे कि...

  • लगातार खांसी: सूखी खांसी या पीले, हरे या खून वाले बलगम का आना.
  • सांस लेने में तकलीफ: सांस फूलना, सांस लेने में कठिनाई या तेजी से सांस लेना.
  • बुखार और कंपकंपी: शरीर का तापमान बहुत ज्यादा होना (105°F तक), बहुत ज्यादा पसीना आना या ठंड लगने पर कंपकंपी होना.
  • सीने में दर्द: सांस लेने या खांसने पर सीने में तेज, चुभने वाला दर्द या बेचैनी महसूस होना.

शरीर के अन्य लक्षण

  • बहुत ज्यादा थकान
  • कमजोरी और भूख न लगना
  • गंभीर स्थिति: नाखूनों या होंठों का नीला पड़ना (पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण) और उलझन या मानसिक स्थिति में बदलाव.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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