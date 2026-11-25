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क्या आपका पीने का पानी सच में सुरक्षित है? ब्रोमेट और पीएएच से सेहत को कितना हो सकता है खतरा?

क्या आपका पीने का पानी सच में सुरक्षित है? ब्रोमेट और पीएएच से सेहत को कितना हो सकता है खतरा? ( GETTY IMAGES AND IANS )

लाखों भारतीयों के लिए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या लोकल रेस्टोरेंट से पैकेज्ड पानी की बोतल खरीदना एक आम बात है, यह एक ऐसी आदत है जो भरोसे पर टिकी होती है. भारत में, पैकेज्ड पीने का पानी आम तौर पर यह मानकर खरीदा जाता है कि यह सुरक्षित है. हालांकि, हाल की बिसलेरी की घटना ने इस भरोसे पर शक पैदा कर दिया है.

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने बिसलेरी के पानी के सैंपल में ब्रोमेट और पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) जैसे कैंसर पैदा करने वाले संभावित सब्सटेंस पाए जाने के बाद, कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी है.