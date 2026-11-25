क्या आपका पीने का पानी सच में सुरक्षित है? ब्रोमेट और पीएएच से सेहत को कितना हो सकता है खतरा?
बिस्लेरी पानी के नमूनों में ब्रोमेट और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन (PAHs) का पाया जाना कोई मामूली बात नहीं है. इस कंपाउंड के संपर्क में लंबे समय...
Published : November 25, 2026 at 4:27 PM IST
लाखों भारतीयों के लिए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या लोकल रेस्टोरेंट से पैकेज्ड पानी की बोतल खरीदना एक आम बात है, यह एक ऐसी आदत है जो भरोसे पर टिकी होती है. भारत में, पैकेज्ड पीने का पानी आम तौर पर यह मानकर खरीदा जाता है कि यह सुरक्षित है. हालांकि, हाल की बिसलेरी की घटना ने इस भरोसे पर शक पैदा कर दिया है.
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने बिसलेरी के पानी के सैंपल में ब्रोमेट और पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) जैसे कैंसर पैदा करने वाले संभावित सब्सटेंस पाए जाने के बाद, कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी है.
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) का कहना है कि बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर में सेफ लिमिट से कहीं ज्यादा केमिकल पाए गए हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार में मिलने वाली हर बोतल अनसेफ है. लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम जो पानी पीते हैं, वह सचमुच सुरक्षित है?
ब्रोमेट और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन (PAHs) कितने खतरनाक हैं?
वडोदरा के भायली स्थित स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंटडॉ. मेहुल गोहिल का कहना है कि बिस्लेरी पानी के नमूनों में ब्रोमेट और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन (PAHs) का पाया जाना कोई मामूली बात नहीं है. हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन पदार्थों को पानी में जानबूझकर नहीं मिलाया जाता है. बल्कि, ये पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान अपने आप बन जाते हैं.
डॉ. मेहुल गोहिल कहते हैं कि ब्रोमेट, ओजोन ट्रीटमेंट का एक उप-उत्पाद (byproduct) है, यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग पानी से बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने के लिए किया जाता है. जब ओजोन, भूजल (groundwater) में प्राकृतिक रूप से मौजूद ब्रोमाइड लवणों के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो ब्रोमेट बनता है. यह रसायन बहुत स्थिर होता है, जिसका अर्थ है कि यह आसानी से टूटता नहीं है. एक बार बन जाने के बाद, इसे पानी से निकालना बेहद मुश्किल होता है. इसलिए, यह बहुत जरूरी है कि इस्तेमाल की जाने वाली ओजोन की मात्रा पर कड़ी नजर रखी जाए और स्रोत वाले पानी की संरचना (composition) की पूरी समझ हो.
उन्होंने कहा कि PAH (पीएएच) एक अलग मामला है. ये प्रदूषण, ईंधन जलाने, हानिकारक उत्सर्जन या प्लास्टिक पैकेजिंग से पैदा होते हैं. ये कंपाउंड पानी में घुलनशील होते हैं. भारतीय मानकों के अनुसार, पीने के पानी में PAH बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इनकी मात्रा शून्य होनी चाहिए, यानी इनका नामोनिशान भी नहीं होना चाहिए. पीने के पानी (नल या भूजल) में PAH की स्वीकार्य सीमा बहुत ही कम रखी गई है. अगर पीने के पानी में PAH की जरा सी भी मात्रा पाई जाती है, तो उसे असुरक्षित घोषित कर दिया जाता है.
क्या आपका पीने का पानी सच में सुरक्षित है?
डॉ. मेहुल गोहिल का कहना है कि आपके पीने के पानी की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि वह कहां से आ रहा है, उसे कैसे शुद्ध किया गया है, और वह आप तक कैसे पहुंच रहा है, चाहे पाइप के जरिए या बोतलों में. असली खतरा किसी एक बोतल से नहीं, बल्कि कई सालों तक रोजाना पैक्ड पानी पीने से होता है. असली जोखिम तब पैदा होता है जब आप लंबे समय तक हानिकारक पदार्थों के संपर्क में रहते हैं, भले ही उनकी मात्रा बहुत कम क्यों न हो. इसे ऐसे समझें कि अगर आप नियमित रूप से कोई असुरक्षित चीज लेते हैं (भले ही बहुत कम मात्रा में) तो वह समय के साथ आपके शरीर में जमा होती जाती है और आगे चलकर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकती है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का हिस्सा, 'इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर' (IARC) बताती है कि पोटेशियम ब्रोमेट एक कार्सिनोजेन है, यानी एक ऐसा पदार्थ जिससे इंसानों में कैंसर हो सकता है. जानवरों पर की गई स्टडी से पता चलता है कि यह DNA को नुकसान पहुंचा सकता है और कोशिकाओं में बदलाव ला सकता है. इससे किडनी और थायरॉयड को सबसे ज्यादा खतरा होता है. कुछ PAH और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं. लिवर इन्हें ऐसे रसायनों में बदल देता है जो DNA से जुड़ जाते हैं. इससे कोशिकाओं की वृद्धि बाधित हो सकती है, शरीर पर दबाव पड़ सकता है, और प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ सकता है.
डॉ. मेहुल गोहिल बताते हैं कि डराने वाली बात यह है कि आप इन रसायनों को न तो सूंघ सकते हैं और न ही इनका स्वाद ले सकते हैं. पानी की बोतल देखने में एकदम साफ लग सकती है और पीने में भी ताजी लग सकती है, लेकिन फिर भी इसमें ब्रोमेट या PAH की मात्रा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की कानूनी सीमा से अधिक हो सकती है. यह एक ऐसी मात्रा है जो लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकती है.
जो लोग रोजाना पैक्ड पानी पीते हैं, उन्हें इसका खतरा अधिक होता है. जैसे कि रोज सफर करने वाले लोग, हवाई यात्रा करने वाले, वे लोग जिन्हें नल के पानी पर भरोसा नहीं है, या जिन्हें किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं. ऐसे लोगों के शरीर को पानी को फिल्टर करना पड़ता है. अगर पानी में अशुद्धियां हैं, तो उनकी किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. अगर पानी की गुणवत्ता सही नहीं है, तो उनके लिए खतरा बढ़ जाता है.
तो लोग क्या कर सकते हैं?
डॉ. मेहुल गोहिल को अनुसार, ऐसे लोग दुकान पर पानी की जांच तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ छोटे कदम उठा सकते हैं. जो इस प्रकार है...
- बोतल की सील चेक करें और सुनिश्चित करें कि वह टूटी हुई न हो.
- FSSAI लाइसेंस नंबर और बैच नंबर देखें। धूप में रखी गई बोतलें न खरीदें, क्योंकि गर्मी के कारण प्लास्टिक से हानिकारक रसायन निकल सकते हैं.
- बोतलों को कार में रखने से बचें, उन्हें ठंडी जगह पर रखें
साफ पीने का पानी सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि यह अच्छे स्वास्थ्य की नींव है. हर बोतल को तय मानकों पर खरा उतरना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा के मामले में कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता, यह एक पक्की गारंटी होनी चाहिए. जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए निर्माताओं के लिए कड़े नियम और उपभोक्ताओं के बीच अधिक जागरूकता, दोनों की आवश्यकता है. हम सब मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम जो पानी पीते हैं, वह पूरी तरह सुरक्षित हो.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)