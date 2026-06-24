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क्या दवा खाने के बाद भी कम नहीं हो रहा ब्लड प्रेशर? तो हो सकते हैं ये कारण

सही दवा लेने और जीवनशैली में बदलाव करने के बावजूद जब रक्तचाप उच्च बना रहता है, तो इसे प्रतिरोधी उच्च रक्तचाप कहा जाता है, जानिए...

Is your blood pressure not dropping even after taking medication? Here are the possible reasons.
क्या दवा खाने के बाद भी कम नहीं हो रहा ब्लड प्रेशर? तो हो सकते हैं ये कारण (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 24, 2026 at 1:24 PM IST

6 Min Read
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विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत में लगभग 22 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं. हालांकि, इनमें से केवल 12 फीसदी लोग ही इसे कंट्रोल में रख पाते हैं. कई लोगों के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल और डॉक्टर की लिखी दवाएं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काफी होती हैं. हालांकि, कुछ लोगों को मेडिकल सलाह का सख्ती से पालन करने के बाद भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बनी रहती है, मतलब दवा लेने के बाद भी हालत कंट्रोल में नहीं रहती. इस रिपोर्ट में जानें कि दवा लेने के बाद भी कुछ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में क्यों नहीं रहता, और 'रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन' क्या है...

ब्लड प्रेशर अक्सर दवा न लेने, ज्यादा सोडियम लेने जैसी लाइफस्टाइल की वजहों, या स्लीप एपनिया और किडनी की बीमारी जैसी अंदरूनी दिक्कतों की वजह से कंट्रोल में नहीं रहता है. जब तीन या उससे ज्यादा दवाएं लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, तो इसे मेडिकली रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं.

रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन क्या है?
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जर्नल्स के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है और वह सही मात्रा में तीन अलग-अलग ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहा है, साथ ही एक डाइयूरेटिक (पानी की गोलियां-ऐसी दवाएं हैं जो आपकी किडनी को पेशाब के जरिए शरीर से ज्यादा नमक (सोडियम) और पानी निकालने में मदद करती हैं) भी ले रहा है. लेकिन फिर भी उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा रहता है, तो इस कंडीशन को 'रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन' कहते हैं.

रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर कई फैक्टर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ाते हैं, जैसे कि...

  • लाइफस्टाइल की आदतें: अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक, ज्यादा नमक खाना, मोटापा, एक्सरसाइज की कमी, स्मोकिंग, ज्यादा शराब पीना
  • हेल्थ प्रॉब्लम: डायबिटीज, क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD), स्लीप एपनिया, थायरॉइड प्रॉब्लम या हार्मोनल इम्बैलेंस वाले लोगों को ज्यादा रिस्क होता है
  • दूसरे कारण: बुढ़ापा, हाई ब्लड प्रेशर की फैमिली हिस्ट्री
  • दवाओं का असर: डॉक्टर की बताई ब्लड प्रेशर की दवाएं न लेना, साथ ही, पेन रिलीवर, स्टेरॉयड, नेजल डिकंजेस्टेंट (सर्दी की दवाएं) और कुछ तरह के आयुर्वेदिक या हर्बल सप्लीमेंट लेने से ब्लड प्रेशर कम करना मुश्किल हो सकता है.
  • दवाएं ठीक से न लेना: दवा की डोज छोड़ना, गलत समय पर दवा लेना, या साइड इफेक्ट की वजह से इलाज बंद कर देना दवाओं के असर को कम कर देता है.
  • रुकावट डालने वाली चीजें: बिना डॉक्टर की सलाह के मिलने वाली और डॉक्टर की लिखी दवाएं, जैसे (नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs जैसे इबुप्रोफेन), डिकंजेस्टेंट, और स्टेरॉयड) ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं.

अगर डॉक्टर की बताई दवाएं लेने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो आपको अपने हेल्थकेयर प्रोवाइडर या कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए.

इससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हाई ब्लड प्रेशर सेहत से जुड़ी एक बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि कंट्रोल न होने पर इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी की बीमारी, हार्ट फेलियर और ब्लड वेसल्स (रक्त वाहिकाओं) को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है. साथ ही, इस स्थिति से दिमाग पर भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है. इससे ये समस्याएं हो सकती हैं...

  • दिल और दिमाग: हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और दिल की धड़कन की गड़बड़ी (एरिदमिया).
  • किडनी: किडनी की ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचने से क्रोनिक किडनी की बीमारी या किडनी पूरी तरह से फेल हो सकती है.
  • आंखों की रोशनी: रेटिना तक खून पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचने से आंखों की रोशनी जा सकती है.
  • दिमाग का काम: सोचने की क्षमता में कमी, याददाश्त से जुड़ी समस्याएं और 'वैस्कुलर डिमेंशिया' होने का खतरा.

सावधानियां और पालन करने योग्य सुझाव
दवाओं के साथ-साथ, लाइफस्टाइल में बदलाव भी रेजिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

  • खान-पान से जुड़े सुझाव: नमक का सेवन काफी कम करें. फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन (कम फैट वाला प्रोटीन) का अधिक सेवन करें.
  • शारीरिक गतिविधि: सप्ताह में कम से कम पांच दिन 30 मिनट तक तेज चलने (ब्रिस्क वॉकिंग) जैसी एक्सरसाइज करें.
  • वजन पर कंट्रोल: सुनिश्चित करें कि आपकी लंबाई के हिसाब से आपका वजन सही हो (हेल्दी BMI बनाए रखें).
  • अनहेल्दी आदतों से बचें: धूम्रपान पूरी तरह छोड़ दें. शराब का सेवन सीमित करें.
  • मानसिक स्वास्थ्य: ध्यान (मेडिटेशन) या योग करके, या अपने पसंदीदा शौक पूरे करके तनाव कम करें.
  • नींद: हर दिन पर्याप्त और अच्छी नींद (7-8 घंटे) लें.

आपको अपनी ब्लड प्रेशर की दवा खुद से नहीं बदलनी चाहिए या लेना बंद नहीं करना चाहिए. हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट या किडनी स्पेशलिस्ट की देखरेख में ही इलाज करवाएं. साथ ही, पक्का करें कि आप अपना ब्लड प्रेशर सही तरीके से मापें, अगर कफ बहुत छोटा है या ठीक से फिट नहीं है, तो आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग असल में जितनी है उससे कहीं ज्यादा दिखेगा.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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