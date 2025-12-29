ETV Bharat / health

सर्दियों में मॉर्निंग वॉक करना सेहत के लिए सही है या नहीं? जानिए क्या कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट

गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की हालत ठंड में बाहर जाने पर खराब हो सकती है, जिससे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ सकता है.

Is walking in cold weather good for your health? Find out what the experts say!
सर्दियों में मॉर्निंग वॉक करना सेहत के लिए सही है या नहीं? जानिए क्या कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 29, 2025 at 7:58 PM IST

6 Min Read
इसमें कोई शक नहीं कि चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. कई स्टडीज से पता चला है कि रेगुलर चलने से डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ठंडे मौसम में चलना गंभीर बीमारियों वाले लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है. आइए जानते हैं कि जो लोग गर्मियों में सुबह जल्दी टहलने के आदी होते हैं, वे कड़ाके की ठंड में भी अपनी सैर कैसे जारी रख सकते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. वेंकटेश से जानिए...

ठंड में अपनी मॉर्निंग वॉक जारी रखेने के लिए क्या करें
ठंडी हवाएं 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के दिल पर काफी दबाव डाल सकती हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. सबसे अच्छा है कि जब धूप निकली हो तभी बाहर जाएं. बाहर जाने से पहले घर पर कुछ सांस लेने से संबंधी एक्सरसाइज करना भी बेहद अच्छा होता है. अगर आपको चलते समय सीने में बेचैनी, बहुत ज्यादा पसीना आना, आराम करते समय भी सांस लेने में दिक्कत, थकान और नींद आने जैसे लक्षण महसूस हों, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. ठंड से बचने के लिए मास्क, टोपी, मोजे और दस्ताने पहनना सबसे अच्छा होता है. इसके साथ ही वॉकिंग के दौरान मोटे, ढीले-ढाले कपड़े पहनने की भी सलाह दी जाती है.

इसके अलावा, जो लोग बीमार नहीं हैं, उन्हें भी सलाह दी जाती है कि वे सूरज निकलने से पहले ठंड में अपनी वॉक जारी रखें, लेकिन सही गर्म कपड़े पहनें (लेयरिंग करें), ऐसे खाने खाएं जो शरीर को गर्म रखें, वार्म-अप एक्सरसाइज पर ध्यान दें, और हाइड्रेशन के लिए गर्म पानी या चाय साथ रखें. इससे आपका शरीर अंदर से गर्म रहेगा और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, जिससे ठंड के बावजूद आपकी वॉक आरामदायक होगी.

ठंड के मौसम में मॉर्निंग वॉक से किसे बचना चाहिए?

  • सर्दियों का मौसम गंभीर सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मुश्किल भरा होता है. सुबह-सुबह ठंडी हवा में सांस लेने से रेस्पिरेटरी सिस्टम के काम पर असर पड़ सकता है
  • अस्थमा वाले लोगों को अपने फेफड़ों पर ज्यादा दबाव और ज्यादा बलगम बनने की समस्या होती है.
  • ठंडी हवा सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित लोगों के लिए भी अच्छी नहीं होती है.
  • कम तापमान के कारण सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं.
  • ठंडा मौसम रेस्पिरेटरी सिस्टम में सूजन और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा देता है.
  • ब्रोंकियल हाइपररिएक्टिविटी वाले लोगों को ब्रोंकोस्पैजम होने का खतरा रहता है.
  • कई स्टडीज से पता चला है कि ठंडे मौसम में रेगुलर बाहर जाने से जलन, सूजन और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

सर्दियों के मौसम में मॉर्निंग वॉक में क्या चुनौतिया आती हैं?

  • सर्दियों की सुबह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए चुनौतियां पेश करती हैं.
  • ठंड के कारण सांस फूलना, सीने में जकड़न और थकान महसूस होती है, जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.
  • ठंडा मौसम ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और दिल के लिए काम करना मुश्किल बना देता है.
  • दिल के दौरे की संभावना आमतौर पर सुबह ज्यादा होती है. यह जोखिम ठंडे मौसम से और बढ़ जाता है.
  • कम तापमान दिल की ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है, जिससे ब्लड फ्लो प्रभावित होता है. इससे दिल तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है. नतीजतन, दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है.
  • रिसर्च से पता चलता है कि सर्दियों के महीनों में स्ट्रोक और गले में खराश का खतरा ज्यादा होता है.
  • तेज चलना और सीढ़ियां चढ़ना जैसी रोजाना की आदतें दिल पर दबाव डाल सकती हैं.
  • हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा और पहले से दिल की बीमारियों वाले लोगों को ज्यादा खतरा होता है.
  • ठंडे मौसम से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे जोड़ों और घुटनों का दर्द बढ़ सकता है.

इन बतों का भी रखें ध्यान
सर्दियों के मौसम में वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की हालत ठंड में बाहर जाने पर खराब हो सकती है, जिससे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है. अगर बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो ईयरप्लग और फेस मास्क पहनें. जितना हो सके गर्म पानी पिएं. मीठी चीजों का सेवन कम करें. सुबह-सुबह ग्रामीण इलाकों में ठंड ज्यादा होती है. स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को धुएं के संपर्क में आने से बचना चाहिए. गंभीर सांस की समस्या वाले लोगों को अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इन्फ्लूएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवानी चाहिए.

(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)

