सर्दियों में मॉर्निंग वॉक करना सेहत के लिए सही है या नहीं? जानिए क्या कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट

इसमें कोई शक नहीं कि चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. कई स्टडीज से पता चला है कि रेगुलर चलने से डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ठंडे मौसम में चलना गंभीर बीमारियों वाले लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है. आइए जानते हैं कि जो लोग गर्मियों में सुबह जल्दी टहलने के आदी होते हैं, वे कड़ाके की ठंड में भी अपनी सैर कैसे जारी रख सकते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. वेंकटेश से जानिए...

ठंड में अपनी मॉर्निंग वॉक जारी रखेने के लिए क्या करें

ठंडी हवाएं 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के दिल पर काफी दबाव डाल सकती हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. सबसे अच्छा है कि जब धूप निकली हो तभी बाहर जाएं. बाहर जाने से पहले घर पर कुछ सांस लेने से संबंधी एक्सरसाइज करना भी बेहद अच्छा होता है. अगर आपको चलते समय सीने में बेचैनी, बहुत ज्यादा पसीना आना, आराम करते समय भी सांस लेने में दिक्कत, थकान और नींद आने जैसे लक्षण महसूस हों, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. ठंड से बचने के लिए मास्क, टोपी, मोजे और दस्ताने पहनना सबसे अच्छा होता है. इसके साथ ही वॉकिंग के दौरान मोटे, ढीले-ढाले कपड़े पहनने की भी सलाह दी जाती है.

इसके अलावा, जो लोग बीमार नहीं हैं, उन्हें भी सलाह दी जाती है कि वे सूरज निकलने से पहले ठंड में अपनी वॉक जारी रखें, लेकिन सही गर्म कपड़े पहनें (लेयरिंग करें), ऐसे खाने खाएं जो शरीर को गर्म रखें, वार्म-अप एक्सरसाइज पर ध्यान दें, और हाइड्रेशन के लिए गर्म पानी या चाय साथ रखें. इससे आपका शरीर अंदर से गर्म रहेगा और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, जिससे ठंड के बावजूद आपकी वॉक आरामदायक होगी.

ठंड के मौसम में मॉर्निंग वॉक से किसे बचना चाहिए?