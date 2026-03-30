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क्या प्रेगनेंसी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना अच्छा है या बुरा? इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए? जानिए

प्रेगनेंसी एक महिला के जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत दौर होता है. हालांकि, इस दौरान महिलाओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. उन्हें शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसलिए, इस समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी है. कई गर्भवती महिलाओं के मन में गर्भावस्था के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के शक होते हैं.

मौजूदा वैज्ञानिक सबूतों के अनुसार, इस बात का अभी तक कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है. लेकिन, गर्भावस्था एक संवेदनशील समय है, इसलिए एहतियात बरतना ही बुद्धिमानी है. इस खबर के माध्यम से जानते हैं कि ये सावधानियां क्या हैं और मोबाइल फोन का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे किया जाए.

डॉक्टर क्या कहते हैं?

प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं. इसलिए, खान-पान से लेकर स्मार्टफोन या मोबाइल फोन के इस्तेमाल तक, हर चीज के प्रति सावधानी बरतना जरूरी है. कई महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान स्मार्टफोन या मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर संदेह रहता है. उन्हें डर रहता है कि कहीं गर्भ में पल रहे बच्चे को कुछ नुकसान न हो जाए. हालांकि, मौजूदा वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचता है. फिर भी, कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है. जैसे कि...