क्या प्रेगनेंसी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना अच्छा है या बुरा? इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए? जानिए
आजकल फोन बेहद जरूरी हो गए हैं. इनसे बचना नामुमकिन है. लेकिन, क्या प्रेग्नेंसी के दौरान फोन इस्तेमाल करना सुरक्षित है? जानिए यहां...
Published : March 30, 2026 at 8:00 PM IST
प्रेगनेंसी एक महिला के जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत दौर होता है. हालांकि, इस दौरान महिलाओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. उन्हें शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसलिए, इस समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी है. कई गर्भवती महिलाओं के मन में गर्भावस्था के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के शक होते हैं.
मौजूदा वैज्ञानिक सबूतों के अनुसार, इस बात का अभी तक कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है. लेकिन, गर्भावस्था एक संवेदनशील समय है, इसलिए एहतियात बरतना ही बुद्धिमानी है. इस खबर के माध्यम से जानते हैं कि ये सावधानियां क्या हैं और मोबाइल फोन का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे किया जाए.
डॉक्टर क्या कहते हैं?
प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं. इसलिए, खान-पान से लेकर स्मार्टफोन या मोबाइल फोन के इस्तेमाल तक, हर चीज के प्रति सावधानी बरतना जरूरी है. कई महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान स्मार्टफोन या मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर संदेह रहता है. उन्हें डर रहता है कि कहीं गर्भ में पल रहे बच्चे को कुछ नुकसान न हो जाए. हालांकि, मौजूदा वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचता है. फिर भी, कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है. जैसे कि...
- मोबाईल फोन पर बात करते समय इयरफोन या स्पीकर मोड का इस्तेमाल करें. इससे फोन आपके सिर और शरीर से दूर रहता है. इसके अलावा, अपने स्मार्टफोन को सीधे अपने पेट से सटाकर रखने से बचें. विशेषज्ञों के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को रेडिएशन की चिंता करने के बजाय, अपने फोन के कुल इस्तेमाल को सीमित करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए.
- इसके साथ ही लंबे समय तक फोन देखते हुए बैठे रहने से गर्दन और पीठ में दर्द हो सकता है. इसलिए, बैठने की मुद्रा पर ध्यान दें और फोन का इस्तेमाल करते समय सीधे बैठें.
- सोशल मीडिया या समाचारों का अत्यधिक उपयोग अनावश्यक चिंता का कारण बन सकता है. इसलिए, गर्भावस्था के दौरान सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करें. अपने मोबाइल फोन का उपयोग केवल फोन कॉल और आवश्यक कार्यों के लिए करें.
इन बातों पर भी ध्यान दें
- मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद में रुकावट डालती है.
- नीली रोशनी 'मेलाटोनिन' नामक हार्मोन को दबा देती है, जो नींद के चक्र को नियंत्रित करता है. इसके परिणामस्वरूप, नींद का चक्र बिगड़ जाता है.
- रात को सोने से पहले फोन का इस्तेमाल करने से आपकी नींद में बाधा आ सकती है. गर्भवती महिलाओं के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है.
- सोने से कम से कम एक घंटा पहले फोन को दूर रख देना एक अच्छी आदत है. इसके अलावा, लाइटें बंद कर दें और फोन की तरफ न देखें.
- कॉल करते समय, जितना हो सके कम बात करें, और हेडसेट या स्पीकरफोन का इस्तेमाल करें.
- जब सिग्नल कमजोर हो तो फोन का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ऐसी स्थितियों में रेडिएशन का स्तर थोड़ा ज्यादा होता है
- "नाइट मोड" चालू करें. स्क्रीन की चमक (ब्राइटनेस) कम कर दें. सोने से एक घंटा पहले फोन को दूर रख दें.
- फोन पर किताबें पढ़ने जैसी गतिविधियों को प्राथमिकता न दें.
भोजन संबंधी आदतें
गर्भावस्था के दौरान सही खान-पान बहुत जरूरी है.
- प्रोटीन: शिशु के विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक है. अनाज, टूटे हुए दाने, दूध, दही, पनीर, अंडे और चिकन जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए.
- फोलिक एसिड, आयरन: हरी सब्जियां, चुकंदर और अनार खून बढ़ाने में मदद करते हैं.
- कैल्शियम: अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अपने आहार में दूध और घी को शामिल करें.
- फाइबर: गर्भावस्था के दौरान कब्ज एक आम समस्या है. इससे बचने के लिए ताजी सब्जियां, फल और साबुत अनाज अधिक मात्रा में खाएं.
- पानी: प्रतिदिन कम से कम 3-4 लीटर पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और थकान कम होती है.
- एक्सरसाइज जरूर करें
- डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, प्रतिदिन कम से कम 20-30 मिनट तक हल्का व्यायाम करने से प्रसव आसान हो सकता है.
- चलना: चलना एक सुरक्षित व्यायाम है. सुबह या शाम को आराम से टहलने से रक्त संचार बेहतर होता है. तेज चलने की जरूरत नहीं है, मध्यम गति ही काफी है.
- प्राणायाम और ध्यान: सांस लेने के व्यायाम तनाव कम करते हैं और मन को शांत करते हैं.
पेल्विक व्यायाम: ये व्यायाम प्रसव के दौरान मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं. इन व्यायामों को केवल डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही करना चाहिए.
अंत में, आपको क्या जानना चाहिए?
प्रेगनेंसी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है. हालांकि, इसका सीमित उपयोग, सही स्थिति में बैठना और रात में इसे दूर रखना आपको और आपके बच्चे को स्वस्थ रखेगा. यदि आपको कोई शंका है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)