क्या दाल पकाते समय बनने वाला झाग सच में जहरीला होता है? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

क्या दाल पकाते समय बनने वाला झाग सच में जहरीला होता है? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर ( instagram (Dr Jayesh Sharma) )

क्या दाल पकाते समय बनने वाला झाग जहरीला होता है? जब दाल पकाते हैं, तो आमतौर पर सतह पर हल्का पीला झाग बन जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पूरी तरह से नेचुरल है. इस झाग में मुख्य रूप से प्रोटीन और स्टार्च होते हैं. ये प्रोटीन और स्टार्च तब निकलते हैं जब दाल पकने के दौरान पानी के संपर्क में आती है. दाल को गर्म करने से उसमें मौजूद प्रोटीन में बदलाव होते हैं. भाप और हवा दाल के अंदर फंस जाती है और झाग बनकर सतह पर आ जाती है. इसके अलावा, दाल की बाहरी परत बनाने वाला स्टार्च भी ढीला हो जाता है, जिससे और ज्यादा झाग बनता है

यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो दाल न खाता हो. दालें भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा हैं, प्रोटीन का एक मुख्य सोर्स हैं, और लगभग हर घर में बनाई जाती हैं, जो उन्हें भारतीय खाने की पहचान और संस्कृति का एक अहम हिस्सा बनाती हैं, और लगभग हर खाने के साथ खाई जाती हैं. हालांकि, कुछ लोगों को दाल खाना पसंद नहीं होता, जबकि कुछ लोगों को इन्हें खाने के बाद पेट फूलना, बदहजमी और गैस जैसी दिक्कतें होती हैं. इसके अलावा, कुछ लोगों का मानना ​​है कि दाल पकाते समय जो झाग बनता है वह नुकसानदायक होता है और इसलिए इसे खाने से बचना चाहिए. इस न्यूज रिपोर्ट में, रायपुर के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. जयेश शर्मा, जिन्हें 25 साल से ज्यादा का अनुभव है, ने इंस्टाग्राम पर इस मुद्दे से जुड़े दो कॉन्सेप्ट्स को साफ किया: दाल उबालते समय जो झाग बनता है, वह असल में क्या होता है...

जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा?

बहुत से लोगों का मानना ​​है कि यह झाग जहरीला होता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि यह पूरी तरह से गलतफहमी है. स्टार्च और प्रोटीन के अलावा, इस झाग में सैपोनिन नाम के केमिकल होते हैं. सैपोनिन पौधों के लिए एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं. डॉक्टर कहते हैं कि कम मात्रा में ये इंसानों के लिए भी फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनमें सूजन कम करने और कोलेस्ट्रॉल घटाने वाले गुण होते हैं. हालांकि, इस झाग को ज्यादा मात्रा में खाने से मुंह में कड़वा स्वाद आ सकता है और आंतों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंच सकता है. जिससे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) वाले लोगों को कम मात्रा में सैपोनिन खाने से भी दिक्कत हो सकती है. इसलिए, डॉक्टर इस मामले में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं.

दाल खाने से पेट फूलने का कारण

डॉक्टर कहते हैं कि दाल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट पेट फूलने का कारण होते हैं. फ्रुक्टेन और GOS जैसे ओलिगोसेकेराइड, लैक्टोज जैसे डाइसेकेराइड, कुछ मोनोसेकेराइड, और सॉर्बिटोल और मैनिटोल जैसे पॉलीओल्स को मिलाकर FODMAPs कहा जाता है. ये छोटी आंत में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं. नतीजतन, वे बड़ी आंत में पहुंचते हैं, जहाँ बैक्टीरिया उन्हें फर्मेंट करते हैं. इससे बनने वाली गैस पेट फूलने, दर्द और बेचैनी का कारण बनती है. IBS (इरिटेबल बाउल सिंड्रोम) वाले लोगों के लिए यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है. डॉक्टर बताते हैं कि दाल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इसे पचाने में दिक्कत होती है.

पेट फूलने से बचने के लिए

अगर दाल को ज्यादा तापमान पर अच्छी तरह से पकाया जाए, तो उनमें मौजूद FODMAPs और सैपोनिन पूरी तरह से टूट जाते हैं और कोई समस्या नहीं होती है. इसलिए, डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर दाल को भिगोकर, धोकर और ठीक से पकाया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी. तो इंतजार क्यों करें? इस सलाह को तुरंत मानें!

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)