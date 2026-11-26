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क्या मुंबई में पीने का पानी सुरक्षित है, या लंबे समय तक इसके सेवन से हो सकता है कैंसर? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

क्या मुंबई में पीने का पानी सुरक्षित है, या लंबे समय तक इसके सेवन से हो सकता है कैंसर? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट? ( GETTY IMAGES )

हम उम्मीद करते हैं कि जो पानी हम पीते हैं, वह हमें हेल्दी रखेगा. लेकिन क्या हो अगर हमारे नल से बहने वाले पानी में नुकसानदायक चीजें हों, जिन्हें अगर लंबे समय तक पिया जाए, तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है? शहरी प्रदूषण, पुराने पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी के कुदरती सोर्स के खराब होने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, हमारे पीने के पानी की सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. हालांकि मुंबई में पानी को शुद्ध करने और वितरित करने की एक व्यापक व्यवस्था है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि पानी की क्वालिटी को न सिर्फ सोर्स पर बल्कि उन अलग-अलग जगहों पर भी मॉनिटर किया जाना चाहिए, जहां से यह हमारे घरों तक पहुंचता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, खराब पीने का पानी कैंसर का कारण बन सकता है.

क्या दूषित पीने का पानी कैंसर का कारण बन सकता है?

मुंबई के MOC में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. नितिन बयास का कहना है कि इसका जवाब 'हां' है, कुछ खास परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है. वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि कुछ रासायनिक तत्वों, खासकर 'अकार्बनिक आर्सेनिक' के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कुछ प्रकार के कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अकार्बनिक आर्सेनिक को इंसानों के लिए एक पक्का कैंसरकारी पदार्थ माना है. आर्सेनिक की अधिक मात्रा वाले पानी का लंबे समय तक सेवन करने से त्वचा, फेफड़े और मूत्राशय के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. WHO ने पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा के लिए 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर (10 µg/L) की एक अस्थायी सीमा तय की है.