क्या मुंबई में पीने का पानी सुरक्षित है, या लंबे समय तक इसके सेवन से हो सकता है कैंसर? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
आर्सेनिक की अधिक मात्रा वाले पानी का लंबे समय तक सेवन करने से त्वचा, फेफड़े और मूत्राशय के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है...
Published : November 26, 2026 at 4:48 PM IST
हम उम्मीद करते हैं कि जो पानी हम पीते हैं, वह हमें हेल्दी रखेगा. लेकिन क्या हो अगर हमारे नल से बहने वाले पानी में नुकसानदायक चीजें हों, जिन्हें अगर लंबे समय तक पिया जाए, तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है? शहरी प्रदूषण, पुराने पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी के कुदरती सोर्स के खराब होने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, हमारे पीने के पानी की सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. हालांकि मुंबई में पानी को शुद्ध करने और वितरित करने की एक व्यापक व्यवस्था है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पानी की क्वालिटी को न सिर्फ सोर्स पर बल्कि उन अलग-अलग जगहों पर भी मॉनिटर किया जाना चाहिए, जहां से यह हमारे घरों तक पहुंचता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, खराब पीने का पानी कैंसर का कारण बन सकता है.
क्या दूषित पीने का पानी कैंसर का कारण बन सकता है?
मुंबई के MOC में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. नितिन बयास का कहना है कि इसका जवाब 'हां' है, कुछ खास परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है. वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि कुछ रासायनिक तत्वों, खासकर 'अकार्बनिक आर्सेनिक' के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कुछ प्रकार के कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अकार्बनिक आर्सेनिक को इंसानों के लिए एक पक्का कैंसरकारी पदार्थ माना है. आर्सेनिक की अधिक मात्रा वाले पानी का लंबे समय तक सेवन करने से त्वचा, फेफड़े और मूत्राशय के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. WHO ने पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा के लिए 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर (10 µg/L) की एक अस्थायी सीमा तय की है.
इसके अलावा, पानी साफ करने के प्रोसेस के दौरान बनने वाले कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और बाय-प्रोडक्ट्स पर नजर रखना भी जरूरी है, क्योंकि इनके लंबे समय तक सेहत पर बुरे असर हो सकते हैं. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि पानी में किसी नुकसानदायक चीज के होने का मतलब यह नहीं है कि पानी से कैंसर होगा. कैंसर होने का खतरा इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन-सा पदार्थ है, उसकी मात्रा कितनी है, कोई व्यक्ति कितने लंबे समय तक उसके संपर्क में रहा है, और उस व्यक्ति की कुल मिलाकर स्वास्थ्य स्थिति कैसी है.
मुंबई में पानी की गुणवत्ता की निगरानी से क्या पता चलता है?
मुंबई में, घरों तक पानी पहुंचाने से पहले उसे उपचारित (ट्रीट) किया जाता है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने अपनी 'पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024–25' में बताया है कि शहर के 24 वार्डों से रोजाना लगभग 150–180 पानी के नमूने लिए जाते हैं. मानसून के दौरान या आपातकालीन स्थितियों में, यह संख्या बढ़कर 200–250 नमूने हो जाती है.
2024–25 में जांचे गए कुल नमूनों में से 0.46 फीसदी नमूने बैक्टीरिया (जीवाणुओं) के कारण असुरक्षित पाए गए हैं, जो पिछले वर्ष के आंकड़े के बिल्कुल समान है. इसका अर्थ है कि बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण की दर स्थिर बनी हुई है. ये परीक्षण मुख्य रूप से ई. कोलाई (E. coli) और कुल कोलीफॉर्म (Total Coliform) बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता लगाते हैं. ये बैक्टीरिया पानी या भोजन में मल-मूत्र या जैविक गंदगी के मिलने के संकेतक होते हैं, जो डायरिया, हैजा या पेट के अन्य संक्रमणों का कारण बन सकते हैं.
मुंबई के निवासियों को किस बात को लेकर चिंतित होना चाहिए?
चिंता का एक विषय जल वितरण नेटवर्क (आपूर्ति प्रणाली) में पानी के दूषित होने की संभावना है. पाइपलाइनों का लीक होना, सीवेज लाइनों के पास पानी के पाइपों का होना, पाइपों के गलत कनेक्शन (क्रॉस-कनेक्शन), और ठीक से रखरखाव न किए गए ओवरहेड या अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, ये सभी पानी की गुणवत्ता को खराब कर सकते हैं, खासकर मानसून के मौसम में. डॉ. नितिन बयास के अनुसार, पीने के पानी की सुरक्षा को जन स्वास्थ्य की एक दीर्घकालिक प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए. अनावश्यक जोखिमों को कम करने के लिए नियमित निगरानी, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना और पानी का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करना बहुत जरूरी कदम हैं.
आम नागरिक खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं?
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने IS 10500:2012 मानक के तहत पीने के पानी में अशुद्धियों के लिए स्वीकार्य सीमाएं तय की हैं। उदाहरण के लिए, आर्सेनिक के लिए स्वीकार्य सीमा 0.01 mg/L है, और यही सीमा लेड (सीसे) के लिए भी लागू होती है. यदि ये पदार्थ इन सीमाओं से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो उस पानी को पीने के लिए पूरी तरह से असुरक्षित माना जाता है.
- लोगों को समय-समय पर अपने घरों में पानी जमा करने वाली टंकियों की सफाई और कीटाणुशोधन करना चाहिए, अपने प्लंबिंग सिस्टम का रखरखाव करना चाहिए, और अगर उन्हें पानी में अशुद्धियां होने का शक हो, तो किसी प्रयोगशाला में पानी की जांच करानी चाहिए.
- पानी को शुद्ध करने वाले उपकरण का चुनाव पानी में मौजूद विशिष्ट अशुद्धियों के आधार पर किया जाना चाहिए, यह सोचना गलत है कि कोई एक ही फिल्टर सभी तरह के हानिकारक पदार्थों को हटा सकता है.
- पानी पीने से पहले उसे उबाल लेना चाहिए, ध्यान रखें कि उबालने से बीमारी फैलाने वाले कई सूक्ष्मजीव तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे भारी धातुएं या रासायनिक प्रदूषक दूर नहीं होते.
कुल मिलाकर, मुंबई के निवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, और न ही उन्हें यह मान लेना चाहिए कि नगर निगम द्वारा सप्लाई किया जाने वाला पानी कैंसर का कारण है. हालांकि, सुरक्षित पानी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पानी साफ दिखे, उसका स्वाद सामान्य हो, या उसमें से कोई खराब गंध न आ रही हो. जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नियमित जांच, पारदर्शी रिपोर्टिंग और बुनियादी ढांचे (infrastructure) के उचित रखरखाव की आवश्यकता होती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)