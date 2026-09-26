खराब फिटनेस बनाम फेफड़ों की समस्या: दोनों के बीच के अंतर को कैसे पहचानें?
खराब फिटनेस और सांस या फेफड़ों की बीमारी के बीच फर्क करना जरूरी है. इसके लिए इन लक्षणों पर ध्यान दें, जिनमें शामिल हैं...
Published : September 26, 2026 at 12:48 PM IST
बहुत से लोगों को रोजाना के काम करते समय सांस लेने में तकलीफ होती है. वे अक्सर सोचते हैं कि क्या यह सिर्फ मोटापे या फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से है, या यह फेफड़ों की किसी अंदरूनी समस्या की वजह से है. कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और चेस्ट फिजिशियन डॉ. महावीर मोदी कहते हैं कि ऐसे कई मरीज उनके पास अक्सर यह सवाल लेकर आते हैं.
वह मानते हैं कि यह एक सही चिंता है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ के कई कारण हो सकते हैं. फिजिकल एक्टिविटी की कमी या खराब फिजिकल फिटनेस निश्चित रूप से रोजाना के कामों को और मुश्किल बना सकती है. हालांकि, अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD), ब्रोंकाइटिस और सांस की दूसरी बीमारियों जैसी बीमारियों से भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है.
सबसे जरूरी बात यह है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि सांस फूलने की समस्या कैसे होती है, यह कितनी देर तक रहती है और क्या इसके साथ कोई और लक्षण भी दिखाई देते हैं. जैसे कि...
फिजिकल एक्टिविटी बंद करने के बाद कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं?
सबसे आसान संकेतों में से एक यह है कि आप फिजिकल एक्टिविटी बंद करने के बाद कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं. अगर सांस लेने में तकलीफ मुख्य रूप से खराब फिटनेस की वजह से है, तो आमतौर पर आराम करने के कुछ मिनट बाद आपकी सांस नॉर्मल हो जाती है. हालांकि, अगर आराम करने के बाद भी सांस फूलना 10-15 मिनट या उससे ज्यादा समय तक रहता है, खासकर अगर ऐसा बार-बार होता है, तो यह किसी अंदरूनी मेडिकल समस्या का संकेत हो सकता है जिसके लिए जांच की जरूरत है.
रेगुलर एक्सरसाइज पर शरीर का रिस्पॉन्स
डॉ. महावीर मोदी के मुताबिक, एक और जरूरी बात यह है कि आपका शरीर रेगुलर एक्सरसाइज पर कैसा रिस्पॉन्स देता है. अगर आप बस अनफिट हैं, तो धीरे-धीरे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से समय के साथ आपका स्टैमिना बेहतर होगा. कुछ हफ्तों तक लगातार चलने या दूसरी सही एक्सरसाइज करने के बाद, आप देखेंगे कि वही एक्टिविटीज सांस लेने में कम दिक्कत पैदा करती हैं. इसके उलट, अगर फेफड़ों में कोई अंदरूनी दिक्कत है, तो फिजिकल एक्सरसाइज से खांसी, घरघराहट, सीने में जकड़न या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हो सकते हैं.
सांस से जुड़े अन्य लक्षणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, तो सीढ़ियां चढ़ने या दौड़ने जैसी शारीरिक मेहनत करने पर सांस फूल सकती है और मांसपेशियों में थकान हो सकती है. हालांकि, आराम करने पर यह आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाता है. अगर सांस फूलने के साथ-साथ लगातार खांसी, सांस लेते समय घरघराहट या बहुत ज्यादा बलगम बनने जैसी समस्या हो, तो यह अस्थमा, COPD या सांस के किसी अन्य संक्रमण का संकेत हो सकता है.
ध्यान दें कि सांस फूलने की समस्या कब होती है
डॉ. महावीर मोदी का कहना है कि यह ध्यान देना भी जरूरी है कि सांस फूलने की समस्या कब होती है. डीकंडीशनिंग की वजह से आमतौर पर ज्यादा मेहनत वाले कामों, जैसे कई मंजिल सीढ़ियां चढ़ने या दौड़ने पर सांस फूलती है. लेकिन, फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं में हल्की गतिविधियों, जैसे बिस्तर ठीक करने, जूते के फीते बांधने या देर तक बात करने पर भी सांस फूल सकती है. सीधे लेटने पर सांस लेने में तकलीफ होना भी एक चेतावनी का संकेत हो सकता है और इसे नजरअंदाज करने के बजाय इसकी जांच करवानी चाहिए.
तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत
कुछ लक्षणों के लिए तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होती है. इनमें शामिल हैं, रात में अचानक सांस के लिए हांफते हुए जागना, पैरों या टखनों में सूजन, होंठों या उंगलियों के नाखूनों का नीला पड़ना, सीने में दर्द या दबाव महसूस होना, या सांस लेने के लिए रुके बिना कोई वाक्य पूरा न कर पाना.
टेस्ट करवाना बेहद जरूरी
अगर सांस फूलने की समस्या लगातार बनी रहती है, बार-बार होती है या की जा रही गतिविधि के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो इसे सिर्फ अनफिट होने का मामला मानकर खुद से कोई नतीजा न निकालें. स्पाइरोमेट्री टेस्ट, जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग का हिस्सा है, एक आसान और उपयोगी जांच है. इससे पता चलता है कि फेफड़े कितनी हवा रोक सकते हैं और कितनी तेजी से हवा बाहर निकाल सकते हैं. लक्षणों के आधार पर, डॉक्टर असली वजह का पता लगाने के लिए और टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं.
जरूरी बात यह है कि सांस फूलना एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं. हालांकि, अगर वजह डीकंडीशनिंग है तो फिजिकल फिटनेस बेहतर करने से मदद मिल सकती है, लेकिन लगातार या असामान्य रूप से सांस फूलने पर सही मेडिकल जांच जरूरी है ताकि फेफड़ों या किसी अन्य छिपी हुई बीमारी को नजरअंदाज न किया जाए.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)