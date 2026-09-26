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खराब फिटनेस बनाम फेफड़ों की समस्या: दोनों के बीच के अंतर को कैसे पहचानें?

बहुत से लोगों को रोजाना के काम करते समय सांस लेने में तकलीफ होती है. वे अक्सर सोचते हैं कि क्या यह सिर्फ मोटापे या फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से है, या यह फेफड़ों की किसी अंदरूनी समस्या की वजह से है. कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और चेस्ट फिजिशियन डॉ. महावीर मोदी कहते हैं कि ऐसे कई मरीज उनके पास अक्सर यह सवाल लेकर आते हैं.

वह मानते हैं कि यह एक सही चिंता है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ के कई कारण हो सकते हैं. फिजिकल एक्टिविटी की कमी या खराब फिजिकल फिटनेस निश्चित रूप से रोजाना के कामों को और मुश्किल बना सकती है. हालांकि, अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD), ब्रोंकाइटिस और सांस की दूसरी बीमारियों जैसी बीमारियों से भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है.

सबसे जरूरी बात यह है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि सांस फूलने की समस्या कैसे होती है, यह कितनी देर तक रहती है और क्या इसके साथ कोई और लक्षण भी दिखाई देते हैं. जैसे कि...

फिजिकल एक्टिविटी बंद करने के बाद कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं?

सबसे आसान संकेतों में से एक यह है कि आप फिजिकल एक्टिविटी बंद करने के बाद कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं. अगर सांस लेने में तकलीफ मुख्य रूप से खराब फिटनेस की वजह से है, तो आमतौर पर आराम करने के कुछ मिनट बाद आपकी सांस नॉर्मल हो जाती है. हालांकि, अगर आराम करने के बाद भी सांस फूलना 10-15 मिनट या उससे ज्यादा समय तक रहता है, खासकर अगर ऐसा बार-बार होता है, तो यह किसी अंदरूनी मेडिकल समस्या का संकेत हो सकता है जिसके लिए जांच की जरूरत है.

रेगुलर एक्सरसाइज पर शरीर का रिस्पॉन्स

डॉ. महावीर मोदी के मुताबिक, एक और जरूरी बात यह है कि आपका शरीर रेगुलर एक्सरसाइज पर कैसा रिस्पॉन्स देता है. अगर आप बस अनफिट हैं, तो धीरे-धीरे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से समय के साथ आपका स्टैमिना बेहतर होगा. कुछ हफ्तों तक लगातार चलने या दूसरी सही एक्सरसाइज करने के बाद, आप देखेंगे कि वही एक्टिविटीज सांस लेने में कम दिक्कत पैदा करती हैं. इसके उलट, अगर फेफड़ों में कोई अंदरूनी दिक्कत है, तो फिजिकल एक्सरसाइज से खांसी, घरघराहट, सीने में जकड़न या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हो सकते हैं.

सांस से जुड़े अन्य लक्षणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, तो सीढ़ियां चढ़ने या दौड़ने जैसी शारीरिक मेहनत करने पर सांस फूल सकती है और मांसपेशियों में थकान हो सकती है. हालांकि, आराम करने पर यह आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाता है. अगर सांस फूलने के साथ-साथ लगातार खांसी, सांस लेते समय घरघराहट या बहुत ज्यादा बलगम बनने जैसी समस्या हो, तो यह अस्थमा, COPD या सांस के किसी अन्य संक्रमण का संकेत हो सकता है.