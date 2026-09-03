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एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस बनता जा रहा है प्री-डायबिटीज? क्या जीवनशैली में बदलाव से इसे किया जा सकता है रिवर्स?

प्री-डायबिटीज 7-8 में से 1 भारतीय वयस्क को प्रभावित करता है. खबर में जानें क्या जीवनशैली में बदलाव इसे डायबिटीज बनने से रोक सकते हैं?...

Is pre-diabetes becoming a silent health crisis? Can it be reversed through lifestyle changes?
एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस बनता जा रहा है प्री-डायबिटीज? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 3, 2026 at 4:16 PM IST

5 Min Read
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भारत में प्री-डायबिटीज एक गंभीर समस्या है. देश में लगभग 10 से 14 प्रतिशत वयस्कों (यानी हर सात-आठ में से लगभग एक व्यक्ति) को प्री-डायबिटीज है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से अधिक तो होता है, लेकिन इतना गंभीर नहीं होता कि उसे डायबिटीज माना जाए. यह धीरे-धीरे एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस का रूप ले रही है। इसे बॉर्डरलाइन डायबिटीज भी कहा जाता है. सबसे चिंता की बात यह है कि इसके शुरुआती लक्षणों पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, जिससे लाखों लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे इससे पीड़ित हैं.

रूबी हॉल क्लिनिक पुणे में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. सचिन पंडित कि अगर इस स्थिति पर अगर ध्यान न दिया जाए, तो कुछ ही सालों में यह टाइप-2 डायबिटीज, दिल की बीमारी और स्ट्रोक का रूप ले सकती है. अच्छी बात यह है कि प्री-डायबिटीज को पूरी तरह ठीक या रिवर्स किया जा सकता है, हालांकि, इसके लिए आपको अपनी जीवनशैली में बदलाव करने होंगे. इस खबर में जानिए क्या है वे बदलाव...

जीवनशैली में बदलाव करके डायबिटीज होने का खतरा कम किया जा सकता है, खासकर तब जब आप ये बदलाव जल्दी शुरू करें और उन पर कायम रहें...

पहला कदम है अपना वजन मैनेज करना- अधिक वजन वाले लोग अगर थोड़ा सा भी वजन कम कर लें, तो उनके शरीर में इंसुलिन का असर बेहतर होने लगता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करना आसान हो जाता है. वजन कम करने के लिए हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की मीडियम-इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें, जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, या तैरना. आपको हफ्ते में कम से कम दो दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी शामिल करनी चाहिए.

अपनी डाइट पर ध्यान दें और उसे कंट्रोल करें- आप क्या खाते हैं, यह बहुत जरूरी है. अगर आपको प्री-डायबिटीज है, तो आपको सिर्फ चीनी के सेवन पर ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी डाइट पर ध्यान देना चाहिए. अनाज, सब्जियां, दालें, फल, नट्स और फाइबर से भरपूर दूसरी चीजें खाने से ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. कार्बोहाइड्रेट, मीठे ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड और जरूरत से ज्यादा खाने से बचना भी जरूरी है.

पूरी नींद लें और स्ट्रेस को कंट्रोल करें- अच्छी नींद लेना और स्ट्रेस को कंट्रोल करना जरूरी है. कम नींद और लगातार स्ट्रेस उन हार्मोन पर असर डाल सकते हैं जो आपकी भूख और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं.

अपने ब्लड शुगर लेवल पर रेगुलर नजर रखें- सबसे जरूरी बात यह है कि प्री-डायबिटीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. भले ही आपमें कोई लक्षण न दिखें, फिर भी आपको इस पर ध्यान देना चाहिए. रेगुलर ब्लड शुगर की जांच और डॉक्टर से सलाह लेने से आप किसी भी बदलाव का जल्दी पता लगा सकते हैं.

ध्यान देने वाली बात
डॉ. सचिन पंडित कहते हैं कि प्री-डायबिटीज एक चेतावनी है, लेकिन यह बदलाव करने का एक मौका भी है. बहुत से लोग हेल्दी डाइट खाकर, रेगुलर एक्सरसाइज करके, हेल्दी वजन बनाए रखकर और अपनी हेल्थ पर नजर रखकर टाइप 2 डायबिटीज को बढ़ने से रोक सकते हैं या उसे धीमा कर सकते हैं. प्री-डायबिटीज एक चेतावनी का संकेत है जिस पर आप काम कर सकते हैं. यह एक अच्छी बात है. आप प्री-डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं और इसे टाइप 2 डायबिटीज बनने से रोक सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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