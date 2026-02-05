ETV Bharat / health

क्या यह सच है कि बायोप्सी से कैंसर फैल सकता है? एक्सपर्ट्स से जानें क्या है इसके साइड इफेक्ट्स और फायदे?

बायोप्सी एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें माइक्रोस्कोप से जांच के लिए शरीर से कोशिकाओं या टिशू का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है.

क्या यह सच है कि बायोप्सी से कैंसर फैल सकता है? एक्सपर्ट्स से जानें क्या है इसके साइड इफेक्ट्स और फायदे? (CANVA AND FREEPIK)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 5, 2026 at 12:40 PM IST

6 Min Read
कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जो दुनिया भर में लोगों की जिंदगी पर बुरा असर डाल रही है. डॉक्टर आमतौर पर कैंसर का पता लगाने के पहले कदम के तौर पर बायोप्सी करवाने की सलाह देते हैं. हालांकि, बायोप्सी का नाम सुनते ही कई लोगों को घबराहट होने लगती है. बहुत से लोग मानते हैं कि बायोप्सी से कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है. यह सोच इस बात से आती है कि बायोप्सी में जांच के लिए कैंसर वाली जगह से टिशू निकाला जाता है. कुछ लोगों को डर लगता है कि टिशू निकालने से कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में तेजी से फैल जाएगा. यही वजह है कि बहुत से लोग बायोप्सी करवाने से डरते हैं.

हालांकि, मेडिकल एक्सपर्ट और कई स्टडीज का कहना है कि बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता. बायोप्सी टेस्ट सिर्फ कैंसर का पता लगाता है. हालांकि, कुछ मामलों में, बायोप्सी के दौरान कैंसर सेल्स फैल सकते हैं. इसे ट्यूमर सीडिंग कहा जाता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, हमारे समाज में यह गलतफहमी है कि बायोप्सी करवाने से कैंसर फैलता है. अक्सर, मरीज के शरीर में कैंसर की गांठ का पता चलने के बाद भी लोग घर पर ही रहते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि डॉक्टर बायोप्सी करवाने की सलाह देंगे, और इससे कैंसर फैल जाएगा.

बायोप्सी क्या है?
बायोप्सी में, संदिग्ध कोशिकाओं या टिशू का एक सैंपल लिया जाता है और जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है. बायोप्सी कई तरह की होती हैं:

  • फाइन-नीडल एस्पिरेशन: एक पतली सुई और सिरिंज का इस्तेमाल करके गांठ या मास से फ्लूइड या कोशिकाएं निकाली जाती हैं. नीडल बायोप्सी में साइड इफेक्ट का खतरा काफी कम होता है.
  • कोर नीडल बायोप्सी: एक खोखली सुई का इस्तेमाल करके टिशू का एक सिलिंड्रिकल कोर निकाला जाता है.
  • सर्जिकल बायोप्सी: सर्जरी करके संदिग्ध मास का सैंपल काटकर निकाला जाता है.
  • बोन मैरो बायोप्सी: कूल्हे की हड्डी से बोन मैरो फ्लूइड और कोशिकाएं निकालने के लिए एक खास सुई का इस्तेमाल किया जाता है.
  • बायोप्सी का प्रकार असामान्य टिशू के आकार और जगह पर निर्भर करता है. डॉक्टर सबसे कम इनवेसिव तरीका चुनते हैं जिससे सबसे उपयोगी सैंपल मिल सके.

किस तरह किया जाता है बायोप्सी टेस्ट
बायोप्सी में, शरीर के कैंसर से प्रभावित हिस्से से टिशू का सैंपल लिया जाता है, और फिर उसकी जांच की जाती है. आजकल, बायोप्सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके की जाती है, जिसमें लेजर और सुइयों का इस्तेमाल होता है, जिससे यह एक बहुत ही सुरक्षित तरीका बन जाता है. यह तरीका दर्द को कम करता है और मरीज के लिए प्रोसेस को ज्यादा आरामदायक बनाता है. बायोप्सी कैंसर के प्रकार और स्टेज का पता लगाने में मदद करती है, जो सही इलाज देने के लिए बहुत जरूरी है.

बायोप्सी कैसा महसूस होता है?
नीडल बायोप्सी (परक्यूटेनियस पंक्चर) के मामले में, मरीज़ को उस जगह पर तेज चुभन महसूस होती है जहां सुई डाली जाती है. ओपन या लेप्रोस्कोपिक बायोप्सी के मामले में, दर्द कम करने के लिए मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है. उस समय, जब सुई स्किन में जाती है, तो मरीज को सिर्फ दबाव महसूस हो सकता है. अगर मरीज को ज्यादा दर्द होता है, तो डॉक्टर राहत के लिए दवा दे सकते हैं.

बायोप्सी टेस्ट के आम साइड इफेक्ट्स
हालांकि, बायोप्सी आमतौर पर कम रिस्क वाले प्रोसीजर होते हैं, फिर भी आपको कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सबसे आम साइड इफेक्ट्स में शामिल हैं...

  1. दर्द: प्रोसीजर के दौरान आपको कुछ दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है, जो आमतौर पर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है. बायोप्सी वाली जगह पर 1-2 दिनों तक दर्द रह सकता है.
  2. नील पड़ना: त्वचा के नीचे खून बहने से बायोप्सी वाली जगह के आसपास नील पड़ सकते हैं.
  3. इंफेक्शन: जब भी त्वचा पर कट लगता है या छेद किया जाता है, तो इंफेक्शन का थोड़ा जोखिम होता है. लक्षणों में लालिमा, सूजन, डिस्चार्ज, गर्मी और बुखार शामिल हैं.
  4. ज्यादा खून बहना: बायोप्सी वाली जगह से खून निकल सकता है. जोर से दबाव डालने से खून बहना बंद हो जाना चाहिए.
  5. अंगों को नुकसान: जब किडनी, लिवर या फेफड़ों जैसे अंगों पर बायोप्सी की जाती है, तो अंग को चोट लगने या फेफड़े के सिकुड़ने की संभावना होती है, लेकिन यह बहुत कम होता है.
  6. नसों को नुकसान: जब टिशू के सैंपल लिए जाते हैं तो नसें कभी-कभी इरिटेट या डैमेज हो सकती हैं.
  7. त्वचा का रंग बदलना: बायोप्सी वाली जगह के आसपास की त्वचा आसपास की त्वचा से ज्यादा गहरी या हल्की हो सकती है.
  8. खून के थक्के: थक्के बन सकते हैं, लेकिन यह आम नहीं है. लक्षणों में पैर में सूजन, दर्द और लालिमा शामिल हैं.
  9. निशान: सर्जिकल बायोप्सी के बाद त्वचा की सतह पर निशान रह सकता है. ज्यादातर मरीजों के लिए, ये संभावित साइड इफेक्ट्स हैं.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

संपादक की पसंद

