ETV Bharat / health

क्या खाली पेट कच्चा लहसुन खाना सुरक्षित है? अगर हां, तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए?

क्या खाली पेट कच्चा लहसुन खाना सुरक्षित है? अगर हां, तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए? ( GETTY IMAGES )

जो लोग हेल्दी रहने के लिए आसान तरीके अपनाते हैं, वे अक्सर सुबह कच्चा लहसुन खाना पसंद करते हैं. लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं और इसमें एलिसिन जैसे नेचुरल कंपाउंड होते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे बैलेंस्ड डाइट के हिस्से के तौर पर खाने से कई हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं. हालांकि लहसुन का इस्तेमाल आम तौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे थोड़ी मात्रा में कच्चा खाने से और भी फायदे मिलते हैं. हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि कच्चा लहसुन मेडिकल ट्रीटमेंट या हेल्दी लाइफस्टाइल का सब्स्टीट्यूट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सप्लीमेंट है.