क्या गर्म कार में रखी प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना सुरक्षित है? जानिए किसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए
प्लास्टिक की बोतलें पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है. अगर प्लास्टिक की बोतल को किसी गर्म कार में छोड़ दिया जाए या वह धूप के...
Published : November 28, 2026 at 5:00 PM IST
हम में से ज्यादातर लोग अक्सर अपनी कार में प्लास्टिक की पानी की बोतलों रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके. गर्मियों के मौसम में प्लास्टिक की बोतलों घंटों तक कार में रखी रह सकती है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि गर्मियों में घंटों तक कार में रखी प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना आपकी सेहत के लिए कितना सुरक्षित है?
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉ. के. शेषी किरण का कहना है कि गर्मियों में घंटों तक कार में रखी प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है. हालांकि, जरूरत पड़ने पर कभी-कभार इन बोतलों से पानी पीने से तुरंत कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है, लेकिन अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं, तो इससे आपके शरीर को काफी नुकसान पहुंच सकता है.
प्लास्टिक की बोतलों पर गर्मी का क्या असर होता है?
प्लास्टिक की बोतलें पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है. अगर प्लास्टिक की बोतल को किसी गर्म कार में छोड़ दिया जाए या वह धूप के संपर्क में आ जाए, तो उसमें मौजूद रसायनों और माइक्रोप्लास्टिक (प्लास्टिक के बहुत छोटे कणों) के पानी में घुलने का खतरा बढ़ जाता है. जब बोतल बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो उसमें मौजूद रसायन और प्लास्टिक के बारीक कण पानी में घुल सकते हैं. कार जितनी ज्यादा गर्म होगीऔर बोतल जितनी देर तक उसके अंदर रहेगीयह खतरा उतना ही बढ़ जाएगा. पानी के स्वाद में बदलाव आना, यानी उसका स्वाद प्लास्टिक जैसा हो जाना, इसका एक शुरुआती संकेत हो सकता है. इसलिए, ऐसी बोतलों से पानी पीने से बचना ही बेहतर है, ऐसी बोतलों से कभी-कभार पानी पीने से कोई समस्या नहीं होती, वास्तविक चिंता तब पैदा होती है जब आप महीनों या वर्षों तक ऐसा बार-बार करते हैं.
प्लास्टिक की बोतलों से निकलने वाले केमिकल कितने खतरनाक हैं?
प्लास्टिक की बोतलों से निकलने वाले केमिकल शरीर और पूरी सेहत पर नुकसानदायक असर डाल सकते हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है...
- थैलेट्स और बिस्फेनॉल्स (जैसे BPA): ये शरीर के हार्मोनल कामों में रुकावट डाल सकते हैं. 'BPA-फ्री' बोतलों में भी, कभी-कभी ऐसे ही केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका शरीर पर वैसा ही बुरा असर हो सकता है.
- एंटीमनी: यह एक मेटल है जिसका इस्तेमाल आम डिस्पोजेबल बोतलों को बनाने में होता है. इसका ज्यादा लेवल लेने से जी मिचलाना, उल्टी और दस्त जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.
- माइक्रोप्लास्टिक्स: ये प्लास्टिक के छोटे कण होते हैं. शरीर पर इनके लंबे समय तक चलने वाले असर पर रिसर्च अभी भी जारी है, लेकिन शुरुआती सबूत बताते हैं कि ये शरीर में जलन और सूजन पैदा कर सकते हैं.
इस गलतफहमी को दूर करना जरूरी है
एक आम गलतफहमी जिसे दूर करने की जरूरत है, वह यह दावा है कि प्लास्टिक को गर्म करने से पानी में 'डायोक्सिन' (dioxins) नामक कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ मिल जाते हैं. लेकि, यह सच नहीं है. असली चिंता की बात रसायनों, माइक्रोप्लास्टिक और कीटाणुओं से जुड़ी है. प्लास्टिक को गर्म करने या जमाने (फ्रीज करने) से पानी में 'डायोक्सिन' नहीं आते, क्योंकि प्लास्टिक की बोतलों में पहले से ही डायोक्सिन नहीं होते हैं. डायोक्सिन मुख्य रूप से कचरा जलाने या औद्योगिक प्रक्रियाओं के दौरान बनते हैं, न कि घरेलू प्लास्टिक को गर्म करने से.
जर्म्स की प्रॉब्लम जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं
अगर बोतल का ढक्कन खुला है, तो आपके मुंह से बैक्टीरिया उसमें जा सकते हैं. गर्म कार इन बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक आइडियल जगह है. ऐसा पानी पीने से पेट खराब और डायरिया हो सकता है. बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को बीमार होने का ज्यादा खतरा होता है.
यह हॉर्मोन्स पर कैसे असर डाल सकता है?
डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के अनुसार, रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक (और इसमें मौजूद बीपीए, थैलेट्स व माइक्रोप्लास्टिक जैसे रसायनों) के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें शामिल है...
- मासिक धर्म चक्र (पीरियड्स) का अनियमित होना
- प्रजनन क्षमता (फर्टिलिटी) से जुड़ी चुनौतिया
- थायराइड में बदलाव
- वजन को नियंत्रित करने और शुगर को प्रोसेस करने में कठिनाई
- मूड और ऊर्जा के स्तर में उतार-चढ़ाव
- स्पष्ट कर दें कि इस विषय पर अभी और शोध चल रहा है. ये चिंताएं रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार और लंबे समय तक प्लास्टिक के संपर्क में रहने से जुड़ी हैं, न कि प्लास्टिक की बोतल के एक बार इस्तेमाल करने जैसी किसी इक्का-दुक्का घटना से.
किसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए
- गर्भवती महिलाएं: जो चीजें मां के शरीर में जाती हैं, वे बच्चे तक भी पहुंच सकती हैं
- शिशु: उनके शरीर का अभी विकास हो रहा होता है
- जिन लोगों को थायराइड या हार्मोन से जुड़ी कोई अन्य समस्या है
- बुजुर्ग और वे लोग जिनकी इम्युनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) कमजोर है
सुरक्षित रहने के आसान उपाय
कार में पानी स्टोर करके न रखें, इसके बजाय अपनी बोतल अपने साथ रखें
- अगर बोतल घंटों तक गर्मी में रखी रही हो तो पानी फेंक दें, बोतल को धो लें और उसमें ताजा पानी भर लें
- स्टील या कांच की बोतलों का इस्तेमाल करें, ये गर्मी को बेहतर तरीके से झेल सकती हैं. इन्हें रोज गर्म साबुन के पानी से धोएं.
- डिस्पोजेबल बोतलों का दोबारा इस्तेमाल न करें. ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए होती हैं
- जानें कि बोतल कब बदलनी चाहिए
अगर बोतल का आकार बिगड़ गया हो, उसमें दरारें आ गई हों, वह धुंधली हो गई हो, उस पर खरोंचें दिख रही हों, या उसमें से कोई अजीब सी गंध आ रही हो, तो उसे बदल दें.
- अगर आपको अपनी कार में बोतल रखनी ही पड़े, तो उसे सीधी धूप में खुला छोड़ने के बजाय किसी ऐसे बैग में रखें जो उसे धूप से बचा सके.
ध्यान देने वाली बात
अगर कोई एक बोतल गर्म हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई जोखिम लेने का भी कोई कारण नहीं है. ताजा और ठंडा पानी रखने के लिए स्टील या कांच की साफ बोतल का इस्तेमाल करना एक छोटा सा बदलाव है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)