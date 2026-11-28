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क्या गर्म कार में रखी प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना सुरक्षित है? जानिए किसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए

क्या गर्म कार में रखी प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना सुरक्षित है? ( ETV BHARAT )

हम में से ज्यादातर लोग अक्सर अपनी कार में प्लास्टिक की पानी की बोतलों रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके. गर्मियों के मौसम में प्लास्टिक की बोतलों घंटों तक कार में रखी रह सकती है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि गर्मियों में घंटों तक कार में रखी प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना आपकी सेहत के लिए कितना सुरक्षित है?

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉ. के. शेषी किरण का कहना है कि गर्मियों में घंटों तक कार में रखी प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है. हालांकि, जरूरत पड़ने पर कभी-कभार इन बोतलों से पानी पीने से तुरंत कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है, लेकिन अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं, तो इससे आपके शरीर को काफी नुकसान पहुंच सकता है.