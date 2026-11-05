ETV Bharat / health

क्या कीमोथेरेपी करवा रहे मरीजों के लिए दिवाली पूजा के अवसर पर उपवास रखना सुरक्षित है? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर?

क्या कीमोथेरेपी करवा रहे मरीजों के लिए दिवाली पूजा के अवसर पर उपवास रखना सुरक्षित है? ( GETTY IMAGES )

दीवाली पर व्रत रखना और पूरी विधि-विधान से पूजा-पाठ करना भारतीय परंपरा का एक अहम हिस्सा है. इस दिन लोग देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं. कई लोग लक्ष्मी पूजा करने का संकल्प लेते हैं और पूरे दिन व्रत रखते हैं, या तो बिना पानी के या फिर केवल फल खाकर और पूजा पूरी होने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं. हालांकि, कीमोथेरेपी करवा रहे मरीजों के लिए व्रत रखना स्वास्थ्य के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए...

मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. जय दधानिया का कहना है कि कीमोथेरेपी शरीर पर काफी दबाव डालती है. मरीजों को अक्सर जी मिचलाना, उल्टी, भूख न लगना, थकान और डिहाइड्रेशन की समस्या होती है. खाना छोड़ना या लिक्विड लेना कम करना इन लक्षणों को और खराब कर सकता है, न्यूट्रिशन की कमी को बढ़ा सकता है और इलाज के दौरान शरीर की ठीक होने की क्षमता पर असर डाल सकता है.