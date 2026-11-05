क्या कीमोथेरेपी करवा रहे मरीजों के लिए दिवाली पूजा के अवसर पर उपवास रखना सुरक्षित है? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर?
कैंसर के मरीजों के लिए सही न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन बेहद जरूरी है. एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स हों...
Published : November 5, 2026 at 7:39 PM IST
दीवाली पर व्रत रखना और पूरी विधि-विधान से पूजा-पाठ करना भारतीय परंपरा का एक अहम हिस्सा है. इस दिन लोग देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं. कई लोग लक्ष्मी पूजा करने का संकल्प लेते हैं और पूरे दिन व्रत रखते हैं, या तो बिना पानी के या फिर केवल फल खाकर और पूजा पूरी होने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं. हालांकि, कीमोथेरेपी करवा रहे मरीजों के लिए व्रत रखना स्वास्थ्य के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए...
मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. जय दधानिया का कहना है कि कीमोथेरेपी शरीर पर काफी दबाव डालती है. मरीजों को अक्सर जी मिचलाना, उल्टी, भूख न लगना, थकान और डिहाइड्रेशन की समस्या होती है. खाना छोड़ना या लिक्विड लेना कम करना इन लक्षणों को और खराब कर सकता है, न्यूट्रिशन की कमी को बढ़ा सकता है और इलाज के दौरान शरीर की ठीक होने की क्षमता पर असर डाल सकता है.
कैंसर के मरीजों के लिए सही न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन बेहद जरूरी है. एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स हों, मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने, इम्यूनिटी को सपोर्ट करने और इलाज की पूरी टॉलरेंस को बेहतर बनाने में मदद करती है.
उपवास सुरक्षित है या नहीं?
डॉ. जय दधानिया का कहना है कि कैंसर का इलाज करवा रहे लोगों के लिए उपवास सुरक्षित है या नहीं, यह कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें कैंसर का प्रकार, कीमोथेरेपी का तरीका, न्यूट्रिशन की स्थिति और डायबिटीज या किडनी की बीमारी जैसी मौजूदा मेडिकल कंडीशन शामिल हैं. जिन मरीजों का वजन काफी कम हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है या भूख कम लग रही है, उन्हें उपवास नहीं करना चाहिए.
जो लोग धार्मिक रीति-रिवाजों को मानना चाहते हैं, उन्हें अपने इलाज कर रहे ऑन्कोलॉजिस्ट और क्लिनिकल डाइटीशियन से अपने प्लान पर बात करनी चाहिए. न्यूट्रिशन की जरूरतों से समझौता किए बिना, मॉडिफाइड फास्टिंग या त्योहार मनाने के दूसरे तरीके मुमकिन हो सकते हैं.
डॉ. जय दधानिया इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आपकी सेहत की कीमत पर नहीं होना चाहिए. दिवाली जीवन, उम्मीद और एकजुटता का उत्सव है. कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों के लिए, पोषण, शरीर में पानी की सही मात्रा और समय पर चिकित्सा देखभाल को प्राथमिकता देना ही सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने का सबसे अच्छा उपाय है.
कीमोथेरेपी के दौरान क्या खाना चाहिए?
मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. जय दधानिया का कहना है कि कीमोथेरेपी के दौरान मरीजों को ताजा और सादा भोजन करने की सलाह दी जाती है. विशेषज्ञ प्रोटीन से भरपूर और आसानी से पचने वाले आहार लेने की सलाह देते हैं. कैंसर के आहार विशेषज्ञ (ऑन्कोलॉजी डायटीशियन) अक्सर यह सुझाव देते हैं कि दिन भर में तीन बार भारी भोजन करने के बजाय, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कई बार भोजन किया जाए. ऐसा इसलिए है क्योंकि कीमोथेरेपी ले रहे मरीजों के लिए भोजन की कम मात्रा को पचाना आसान होता है.
कीमोथेरेपी के दौरान घर का बना भारतीय खाना बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो पाचन तंत्र पर हल्का असर डालती हैं. साथ ही, मरीज के लक्षणों के हिसाब से इसमें आसानी से बदलाव भी किया जा सकता है.
कीमोथेरेपी के दौरान आमतौर पर आसानी से पचने वाले भारतीय खाद्य पदार्थों में शामिल हैं:
- मूंग दाल की खिचड़ी
- दही-चावल
- नरम इडली
- पोंगल
- ओट्स का दलिया
- दाल-चावल
- सब्जियों वाला दलिया
- चावल की कांजी
- उपमा
- नरम पुलाव
- सूप और शोरबा
मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. जय दधानिया का कहना है कि खिचड़ी विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तरल पदार्थ होते हैं. इसका नरम रूप पचने में बहुत आसान होता है, यहां तक कि जी मिचलाने की स्थिति में भी इसे आसानी से खाया जा सकता है. कीमोथेरेपी के दौरान, कई मरीज तैलीय, मसालेदार या बहुत अधिक प्रोसेस्ड खाने की तुलना में, हल्का गर्म और कम मसाले वाला खाना बेहतर तरीके से पचा पाते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)