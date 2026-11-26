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क्या बुखार-खांसी होते ही लेते हैं एंटीबायोटिक? सावधान! भारी पड़ सकती है ये आदत

क्या बुखार-खांसी होते ही लेते हैं एंटीबायोटिक? सावधान! भारी पड़ सकती है ये आदत ( GETTY IMAGES )

अक्सर, जब मौसम बदलता है और लोगों को सर्दी, खांसी, गले में खराश या बुखार हो जाता है, तो वे डॉक्टर की सलाह लिए बिना ही एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं. कुछ लोग पुराने प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाएं खरीद लेते हैं, जबकि कुछ लोग बची हुई एंटीबायोटिक्स का दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं. उन्हें लगता है कि इससे वे जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी आदत भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है.

जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अजय नायर का कहना है कि असल में, एंटीबायोटिक्स हर तरह के इंफेक्शन पर काम नहीं करतीं. इनका इस्तेमाल बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, जबकि सामान्य सर्दी-जुकाम, फ्लू या ज्यादातर वायरल संक्रमणों में इनसे कोई फायदा नहीं होता है. ऐसी स्थितियों में एंटीबायोटिक्स लेने से बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, बल्कि, इससे शरीर में इन दवाओं के प्रति 'रेजिस्टेंस' (प्रतिरोध) विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है.