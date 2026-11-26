क्या बुखार-खांसी होते ही लेते हैं एंटीबायोटिक? सावधान! भारी पड़ सकती है ये आदत
हर बुखार में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है. संक्रमण का कारण जानने के लिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट या अन्य जांच की...
Published : November 26, 2026 at 12:20 PM IST
अक्सर, जब मौसम बदलता है और लोगों को सर्दी, खांसी, गले में खराश या बुखार हो जाता है, तो वे डॉक्टर की सलाह लिए बिना ही एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं. कुछ लोग पुराने प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाएं खरीद लेते हैं, जबकि कुछ लोग बची हुई एंटीबायोटिक्स का दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं. उन्हें लगता है कि इससे वे जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी आदत भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है.
जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अजय नायर का कहना है कि असल में, एंटीबायोटिक्स हर तरह के इंफेक्शन पर काम नहीं करतीं. इनका इस्तेमाल बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, जबकि सामान्य सर्दी-जुकाम, फ्लू या ज्यादातर वायरल संक्रमणों में इनसे कोई फायदा नहीं होता है. ऐसी स्थितियों में एंटीबायोटिक्स लेने से बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, बल्कि, इससे शरीर में इन दवाओं के प्रति 'रेजिस्टेंस' (प्रतिरोध) विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है.
एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) कहा जाता है
इसी समस्या को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) यानी रोगाणुरोधी दवा प्रतिरोध कहा जाता है. इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी समय के साथ दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं. नतीजतन, जिन दवाओं से पहले संक्रमण आसानी से ठीक हो जाता था, वे असर करना कम कर सकती हैं. इससे सामान्य संक्रमण का इलाज भी मुश्किल हो सकता है.
WHO क्या कहती है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वर्ष 2023 में दुनिया भर में प्रयोगशाला में जांच से पुष्टि किए गए लगभग हर छह में से एक बैक्टीरियल संक्रमण में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध पाया गया. यह आंकड़ा बताता है कि समस्या कितनी गंभीर होती जा रही है. इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है कि एंटीबायोटिक केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लें. दवा की खुराक, समय और अवधि का पालन करें. बिना सलाह दवा बंद न करें और न ही खुद से उसका कोर्स बढ़ाएं. किसी दूसरे व्यक्ति की बची हुई दवा इस्तेमाल करना या अपनी दवा किसी को देना भी गलत है.
यह समझना भी जरूरी है कि हर बुखार में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है. संक्रमण का कारण जानने के लिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट या अन्य जांच की सलाह दे सकते हैं. सही जांच के बाद ही उचित इलाज तय किया जाता है. एंटीबायोटिक का असर केवल आज के इलाज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है. इसलिए दवाओं का समझदारी से इस्तेमाल करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है.
सर्दी और फ्लू के लिए घरेलू उपाय
कई लोग सर्दी और फ्लू के लिए आसान घरेलू उपायों से राहत पाते हैं. कुछ कारगर तरीके इस प्रकार हैं...
- हाइड्रेशन (शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना): हर्बल चाय, सूप, या शहद और नींबू मिला हुआ गर्म पानी जैसे तरल पदार्थों का भरपूर सेवन करें
- भाप लेना: इससे नाक का रास्ता साफ होता है और गले की खराश या जलन में आराम मिलता है.
- आराम: पर्याप्त नींद लेने से आपका शरीर संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ पाता है.
- नमक के पानी से गरारे करना: इससे गले की तकलीफ कम होती है और कीटाणुओं को खत्म करने में मदद मिलती है.
- घरेलू उपाय लक्षणों को कम तो कर सकते हैं, लेकिन ये केवल सहायक होते हैं, कोई पक्का इलाज नहीं. अगर लक्षण लगातार बने रहें या गंभीर हो जाएं, तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.
सर्दी और फ्लू का प्रभावी इलाज
ज्यादातर सर्दी-जुकाम 7-10 दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं. बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलने वाली दवाएं (OTC दवाएं) सिरदर्द, बुखार और नाक बंद होने जैसी समस्याओं में राहत दे सकती हैं. फ्लू के मामले में, लक्षण दिखने के पहले 48 घंटों के भीतर एंटीवायरल दवाएं दी जा सकती हैं, जिससे बीमारी की गंभीरता और अवधि कम हो जाती है. अगर आपको तीन दिन से ज्यादा तेज बुखार रहे, सांस लेने में दिक्कत हो, सीने में दर्द हो, या लक्षण सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. समय रहते इलाज कराने से साइनस संक्रमण या ब्रोंकाइटिस जैसी जटिलताओं को रोका जा सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)