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क्या सच में बेहद गंभीर बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस, जानिए कैसे इसके कारण बच्चों में बढ़ सकता है जन्मजात दोष खतरा

महिलाओं के लिए अपनी प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना और छोटे-मोटे बदलावों को भी नजरअंदाज न करना बहुत जरूरी है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि प्रजनन संबंधी समस्याओं का शुरुआती दौर में ही पता लगाना गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए बेहद जरूरी है. स्त्री रोग विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान या उससे पहले तेज दर्द का अनुभव होता है, वहीं पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द या यौन संबंध बनाते समय अथवा उसके बाद होने वाला दर्द कोई सामान्य बात नहीं है. बल्कि, यह 'एंडोमेट्रियोसिस' नामक एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. इस खबर में, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से विस्तार से जानें कि यह बीमारी असल में क्या है और यह किस तरह बांझपन (infertility) का कारण बन सकती है...

एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है?

एंडोमेट्रियोसिस एक क्रोनिक और दर्दनाक कंडिशन है जिसमें यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग जैसा टिशू यूट्रस के बाहर बढ़ने लगता है. यह अक्सर ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब और पेल्विस की लाइनिंग वाले टिशू पर असर डालता है. बहुत कम मामलों में, एंडोमेट्रियोसिस ग्रोथ उस जगह से आगे भी पाई जा सकती है जहा पेल्विक ऑर्गन होते हैं. यह आमतौर पर रिप्रोडक्टिव उम्र की लगभग 10 फीसदी महिलाओं (लगभग 190 मिलियन) को प्रभावित करता है.

एंडोमेट्रियोसिस ऊतक ठीक वैसे ही काम करता है, जैसे गर्भाशय के अंदर की परत करती है, यह हर मासिक धर्म चक्र के साथ मोटा होता है, टूटता है और उसमें से खून निकलता है. लेकिन यह उन जगहों पर बढ़ता है, जहां इसे नहीं होना चाहिए, और यह शरीर से बाहर नहीं निकलता है. जब एंडोमेट्रियोसिस अंडाशय को प्रभावित करता है, तो एंडोमेट्रियोमास नामक सिस्ट बन सकते हैं. आस-पास के ऊतक में जलन हो सकती है और स्कार ऊतक बन सकता है. एडहेजन नाम के फाइब्रस टिशू के बैंड भी बन सकते हैं. इनसे पेल्विक टिशू और अंग एक-दूसरे से चिपक सकते हैं.

एंडोमेट्रियोसिस खासकर मासिक धर्म के दौरान दर्द का कारण बन सकता है. इससे प्रजनन क्षमता से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं. लेकिन इलाज से आप इस स्थिति और इसकी दिक्कतों को कंट्रोल कर सकते हैं.

एंडोमेट्रियोसिस कैसे होता है?

माना जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस तब होता है जब पीरियड्स के दौरान यूटेराइन लाइनिंग (एंडोमेट्रियम) से सेल्स फैलोपियन ट्यूब से पीछे की ओर बहते हैं और पेल्विस में पेट की दीवार की लाइनिंग, आंत या ब्लैडर जैसी जगहों से जुड़ जाते हैं. एंडोमेट्रियोसिस टिशू लिम्फेटिक सिस्टम या ब्लड वेसल के जरिए भी फैल सकता है और पेल्विस के बाहर की जगहों, जैसे फेफड़ों से चिपक सकता है. एस्ट्रोजन हॉर्मोन एंडोमेट्रियोसिस टिशू की ग्रोथ को बढ़ावा देता है और सूजन में योगदान दे सकता है.

एंडोमेट्रियोसिस के संकेत और लक्षण

सबसे आम लक्षण पेल्विक दर्द (90 फीसदी) है, जिसमें दर्दनाक पीरियड्स, पीरियड्स न होने पर पेल्विक दर्द और वजाइनल इंटरकोर्स के दौरान दर्द शामिल है. कुछ मरीजों को पॉटी करने में दर्द, ओवेरियन सिस्ट, पेशाब करने में दर्द और थकान भी हो सकती है. एंडोमेट्रियोसिस स्कार टिशू के कारण इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है जो फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है या ओवेरियन फंक्शन और यूटेराइन लाइनिंग पर बुरे असर के कारण होता है.