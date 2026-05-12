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क्या सच में बेहद गंभीर बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस, जानिए कैसे इसके कारण बच्चों में बढ़ सकता है जन्मजात दोष खतरा

एंडोमेट्रियोसिस एक लंबे समय तक चलने वाली कंडीशन है, जिससे पेल्विक एरिया में तेज दर्द, पीरियड्स में दर्द और अक्सर इनफर्टिलिटी होती है. इसके साथ...

Is Endometriosis truly a severely serious condition? Learn how it can increase the risk of congenital defects in children.
क्या सच में बेहद गंभीर बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस, जानिए कैसे इसके कारण बच्चों में बढ़ सकता है जन्मजात दोष खतरा (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : May 12, 2026 at 1:42 PM IST

6 Min Read
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महिलाओं के लिए अपनी प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना और छोटे-मोटे बदलावों को भी नजरअंदाज न करना बहुत जरूरी है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि प्रजनन संबंधी समस्याओं का शुरुआती दौर में ही पता लगाना गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए बेहद जरूरी है. स्त्री रोग विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान या उससे पहले तेज दर्द का अनुभव होता है, वहीं पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द या यौन संबंध बनाते समय अथवा उसके बाद होने वाला दर्द कोई सामान्य बात नहीं है. बल्कि, यह 'एंडोमेट्रियोसिस' नामक एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. इस खबर में, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से विस्तार से जानें कि यह बीमारी असल में क्या है और यह किस तरह बांझपन (infertility) का कारण बन सकती है...

एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है?
एंडोमेट्रियोसिस एक क्रोनिक और दर्दनाक कंडिशन है जिसमें यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग जैसा टिशू यूट्रस के बाहर बढ़ने लगता है. यह अक्सर ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब और पेल्विस की लाइनिंग वाले टिशू पर असर डालता है. बहुत कम मामलों में, एंडोमेट्रियोसिस ग्रोथ उस जगह से आगे भी पाई जा सकती है जहा पेल्विक ऑर्गन होते हैं. यह आमतौर पर रिप्रोडक्टिव उम्र की लगभग 10 फीसदी महिलाओं (लगभग 190 मिलियन) को प्रभावित करता है.

एंडोमेट्रियोसिस ऊतक ठीक वैसे ही काम करता है, जैसे गर्भाशय के अंदर की परत करती है, यह हर मासिक धर्म चक्र के साथ मोटा होता है, टूटता है और उसमें से खून निकलता है. लेकिन यह उन जगहों पर बढ़ता है, जहां इसे नहीं होना चाहिए, और यह शरीर से बाहर नहीं निकलता है. जब एंडोमेट्रियोसिस अंडाशय को प्रभावित करता है, तो एंडोमेट्रियोमास नामक सिस्ट बन सकते हैं. आस-पास के ऊतक में जलन हो सकती है और स्कार ऊतक बन सकता है. एडहेजन नाम के फाइब्रस टिशू के बैंड भी बन सकते हैं. इनसे पेल्विक टिशू और अंग एक-दूसरे से चिपक सकते हैं.

एंडोमेट्रियोसिस खासकर मासिक धर्म के दौरान दर्द का कारण बन सकता है. इससे प्रजनन क्षमता से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं. लेकिन इलाज से आप इस स्थिति और इसकी दिक्कतों को कंट्रोल कर सकते हैं.

एंडोमेट्रियोसिस कैसे होता है?
माना जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस तब होता है जब पीरियड्स के दौरान यूटेराइन लाइनिंग (एंडोमेट्रियम) से सेल्स फैलोपियन ट्यूब से पीछे की ओर बहते हैं और पेल्विस में पेट की दीवार की लाइनिंग, आंत या ब्लैडर जैसी जगहों से जुड़ जाते हैं. एंडोमेट्रियोसिस टिशू लिम्फेटिक सिस्टम या ब्लड वेसल के जरिए भी फैल सकता है और पेल्विस के बाहर की जगहों, जैसे फेफड़ों से चिपक सकता है. एस्ट्रोजन हॉर्मोन एंडोमेट्रियोसिस टिशू की ग्रोथ को बढ़ावा देता है और सूजन में योगदान दे सकता है.

एंडोमेट्रियोसिस के संकेत और लक्षण
सबसे आम लक्षण पेल्विक दर्द (90 फीसदी) है, जिसमें दर्दनाक पीरियड्स, पीरियड्स न होने पर पेल्विक दर्द और वजाइनल इंटरकोर्स के दौरान दर्द शामिल है. कुछ मरीजों को पॉटी करने में दर्द, ओवेरियन सिस्ट, पेशाब करने में दर्द और थकान भी हो सकती है. एंडोमेट्रियोसिस स्कार टिशू के कारण इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है जो फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है या ओवेरियन फंक्शन और यूटेराइन लाइनिंग पर बुरे असर के कारण होता है.

एंडोमेट्रियोसिस से जन्मजात विकारों का खतरा बढ़ सकता है: शोध
कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल (CMAJ) में हुई एक स्टडी में बताया गया है कि एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित होने पर महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में परेशानी हो सकती है और यह फर्टिलिटी पर भी असर डाल सकती है. इसके साथ ही अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके बच्चे में जन्मजात बीमारी का खतरा बढ़ सकता है.

शोध के अनुसार, एंडोमेट्रियोसिस वाली माताओं में जन्म के समय की कुछ दिक्कतों का जोखिम उन महिलाओं की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, जिन्हें यह समस्या नहीं है.

क्या कहता है शोध
ओंटारियो में 7 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2021 के बीच हुए 14 लाख से ज्यादा जन्मों के डेटा का विश्लेषण किया गया. कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार , अध्ययन में शामिल एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित महिलाओं से पैदा हुए 6.3 फीसदी शिशुओं में जन्मजात असामान्यता पाई गई, जबकि इस स्थिति से रहित महिलाओं से पैदा हुए शिशुओं में यह दर 5.4 फीसदी थी

खास बात यह है कि बढ़े हुए रिस्क का सिर्फ 11 फीसदी हिस्सा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से जुड़ा था, जिसका मतलब है कि रिस्क में मामूली बढ़ोतरी के लिए शायद यह कंडीशन ही जिम्मेदार है. इससे पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस खुद, शायद इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या एपिजेनेटिक मैकेनिज्म के जरिए, सीधे फीटल ऑर्गन डेवलपमेंट को रोक सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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