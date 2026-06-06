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क्या ब्लैक कॉफी दिल के लिए अच्छी है? जानें इसके फायदे, नुकसान और सही मात्रा में पीने के तरीके

क्या ब्लैक कॉफी दिल के लिए अच्छी है? जानें इसके फायदे, नुकसान और सही मात्रा में पीने के तरीके ( GETTY IMAGES )

ब्लैक कॉफी दुनिया के सबसे पॉपुलर ड्रिंक्स में से एक है. लोग अक्सर इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि बिना दूध या चीनी के बनी ब्लैक कॉफी सेहत के लिए अच्छी होती है या नहीं. लेकिन, मेडिकल रिसर्च से पता चलता है कि ब्लैक कॉफी दिल की बीमारियों को रोकने में ज्यादा असरदार होती है. इनमें कोई कैलोरी नहीं होती और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो दिल की बीमारी का खतरा कम करने में मदद करती हैं. इसके साथ ही जानकारों का कहना है कि इसे सीमित मात्रा में पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और भूख कम लगती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस ड्रिंक के फ़ायदों के साथ-साथ इसके कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए...

ब्लैक कॉफी दिल की सेहत के साथ-साथ दिमाग को एक्टिव रखने के लिए भी अच्छी मानी जाती है. इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण वजन कंट्रोल करने में मदद करते हैं. रोजाना कम से कम 80 से 100 mg ब्लैक कॉफी पीने से सेहत को कई फायदे होते हैं. हालांकि, ज्यादा पीने से सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. - श्रव्या, डाइटीशियन

कब सावधान रहने की जरूरत?

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक स्टडी में चेतावनी दी गई है कि हर दिन दो या उससे ज्यादा कप कॉफी पीने से गंभीर हाई ब्लड प्रेशर (160/100 mm Hg या उससे ज्यादा) वाले लोगों में दिल की बीमारी से मौत का खतरा दोगुना हो सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है, तो एक हेल्दी एडल्टस के लिए हर दिन 400 mg कैफीन का सेवन सुरक्षित माना जाता है. इसके साथ ही, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना फिल्टर की हुई या उबली हुई कॉफी में 'डाइटरपीन' (कैफेस्टोल और कहवेओल) नाम के नेचुरल ऑयल होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को बढ़ाते हैं. ये कंपाउंड लिवर में बाइल एसिड के प्रोडक्शन में रुकावट डालकर कोलेस्ट्रॉल लेवल पर असर डालते हैं.

ब्लैक कॉफी को सुरक्षित तरीके से कैसे पिएं?

पेपर-फिल्टर (ड्रिप कॉफी, पोर-ओवर) का इस्तेमाल करके बनाई गई कॉफी में डाइटरपीन की मात्रा बहुत कम होती है और इसे इस्तेमाल करना सुरक्षित माना जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हेल्दी लोगों के लिए दिन में 2 से 4 कप कॉफी पीना सुरक्षित माना जाता है. हालांकि, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या है, या आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको ब्लैक कॉफी के डोज के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. आमतौर पर, हेल्दी लोगों को हर दिन 400 mg से ज्यादा कैफीन लेने की सलाह नहीं दी जाती है. इसके अलावा, यह भी कहा जाता है कि बिना चीनी या दूध के सीमित मात्रा में ब्लैक कॉफी पीना सेहत और दिल के लिए अच्छा होता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.