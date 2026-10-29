युवा पुरुषों में ब्रेन हेमरेज या ब्रेन ब्लीड के मुख्य कारण हैं तीन फैक्टर, ये 8 लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें
युवा पुरुषों में इंट्राक्रैनियल हैमरेज या ब्रेन हेमरेज एक जानलेवा आपातकालीन स्थिति है, जो अक्सर जीवनशैली और रक्त वाहिकाओं से जुड़े ऐसे जोखिम कारकों से...
Published : October 29, 2026 at 9:01 AM IST
ब्रेन हेमरेज या इंट्राक्रेनियल हेमरेज (ब्रेन ब्लीड) एक जानलेवा कंडीशन है जो जवान और हेल्दी लोगों में भी हो सकता है. ब्लीडिंग की जगह और गंभीरता के आधार पर, इससे परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज, पैरालिसिस, सोचने-समझने की क्षमता में कमी, या अचानक मौत भी हो सकती है. वैसे तो ब्रेन हेमरेज ब्रेन ब्लीड के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, और बहुत ज्यादा शराब पीना ऐसे बड़े, बदलने लायक रिस्क फैक्टर हैं जो ब्रेन और ब्लड वेसल की हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं.
हाई ब्लड प्रेशर ब्रेन हेमरेज या इंट्राक्रेनियल हेमरेज के प्रमुख रिस्क फैक्टर
वडोदरा के भाइलाल अमीन जनरल अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी और स्पाइन सर्जन डॉ. निमेश पटेल का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर ब्रेन या इंट्राक्रेनियल हेमरेज के प्रमुख रिस्क फैक्टर में से एक है. इसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, बहुत से लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का निदान वर्षों तक नहीं हो पाता है, विशेष रूप से युवा पुरुषों में जो नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं करवाते हैं. लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मस्तिष्क को खून की आपूर्ति करने वाली छोटी रक्त वाहिकाओं पर अत्यधिक दबाव डालता है, जिससे धीरे-धीरे उनकी दीवारें डैमेज हो जाती हैं और वे फटने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं.
जब कोई ब्लड वेसल फट जाती है, तो ब्रेन टिशू में खून जमा हो जाता है, जिससे सूजन, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है और आस-पास के ब्रेन सेल्स को नुकसान हो सकता है. जवान लड़के, खासकर जिनकी नौकरी में बहुत मेहनत लगती है, स्ट्रेस ज्यादा होता है, जिनकी लाइफस्टाइल बैठे रहने वाली होती है, या जिनकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री रही है, रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं. ज्यादातर युवा सोचते हैं कि दिल की बीमारियां या बीपी सिर्फ बुजुर्गों की समस्या है, जिससे वे अपनी सेहत के प्रति लापरवाह रहते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर न केवल इन लोगों को, बल्कि उन लोगों को भी प्रभावित कर सकता है जो खुद को पूरी तरह स्वस्थ मानते हैं. इसलिए, समय रहते इसका पता लगाना और सही इलाज कराना बहुत जरूरी है.
दूसरा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग
डॉ. निमेश पटेल कहते हैं कि युवाओं में ब्रेन हेमरेज या इंट्राक्रेनियल हेमरेज के लिए स्मोकिंग दूसरा रिस्क फैक्टर है. यह ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचाकर और नॉर्मल वैस्कुलर फंक्शन को खराब करके रिस्क को और बढ़ा देता है. निकोटीन सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है, जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में कुछ समय के लिए बढ़ोतरी होती है, जबकि तंबाकू के धुएं में मौजूद दूसरे नुकसानदायक पदार्थ सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ब्लड वेसल की परत को नुकसान पहुंचाते हैं. ये बदलाव सेरेब्रोवैस्कुलर बीमारी में योगदान दे सकते हैं और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा सकते हैं, जिसमें हेमरेजिक स्ट्रोक भी शामिल है. चिंता तब और बढ़ जाती है जब स्मोकिंग के साथ अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, क्योंकि इनके मिले-जुले असर से ब्रेन में ब्लड वेसल पर अधिक दबाव पड़ता है. इसलिए, स्मोकिंग छोड़ना एक जरूरी बचाव का तरीका है; काउंसलिंग, बिहेवियरल सपोर्ट और सही मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों को इस आदत को सफलतापूर्वक छोड़ने में मदद कर सकते हैं.
अत्यधिक शराब का सेवन
डॉ. निमेश पटेल के अनुसार, बहुत अधिक शराब पीना सेहत के लिए बेहद खतरनाक है. शराब ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, और इसकी ज्यादा मात्रा लेने से ब्लड प्रेशर में अचानक उतार-चढ़ाव आ सकता है. साथ ही, इससे दुर्घटनाओं और सिर में गंभीर चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. लंबे समय तक बहुत ज्यादा शराब पीने से लिवर की बीमारी, शरीर में पोषक तत्वों की कमी और खून के थक्के जमने से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे खून बहने पर उसे रोकना मुश्किल हो जाता है. अगर इसके साथ धूम्रपान और हाई ब्लड प्रेशर भी हो, तो बहुत ज्यादा शराब पीने से दिल और दिमाग से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. संक्षेप में कहें तो, बहुत ज्यादा शराब पीना, धूम्रपान और हाई ब्लड प्रेशर का मेल सेहत के लिए एक टाइम बम की तरह है, जो शरीर और दिमाग दोनों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है.
अन्य फैक्टर्स भी है शामिल
डॉ. निमेश पटेल का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग और शराब का सेवन ब्रेन या इंट्राक्रैनियल हेमेरेज के प्रमुख रिस्क फैक्टर हैं. हालांकि, युवाओं में यह स्थिति जन्मजात, संरचनात्मक या जीवनशैली से अलग अन्य कारणों से भी हो सकती है. अन्य संभावित कारणों में सेरेब्रल एन्यूरिज्म, आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन, रक्त के थक्के जमने से जुड़ी समस्याएं, सिर की चोटें, और कुछ मामलों में किडनी या हार्मोनल समस्याएं शामिल हैं, जो गंभीर हाइपरटेंशन का कारण बन सकती हैं. जब किसी युवा व्यक्ति को लगातार या गंभीर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, तो मेडिकल जांच कराना बहुत जरूरी है. मूल कारण का पता चलने से इलाज की दिशा तय करने में मदद मिलती है और भविष्य के स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सकता है.
ब्रेन हेमरेज या इंट्राक्रैनियल हेमेरेज के चेतावनी संकेतों को पहचानना भी जीवनरक्षक हो सकता है. लक्षणों में शामिल है...
- अचानक, अत्यंत गंभीर सिरदर्द
- शरीर के एक तरफ कमजोरी या सुन्नपन
- बोलने में कठिनाई
- अचानक दृष्टि संबंधी समस्याएं
- संतुलन बिगड़ना
- उल्टी
- भ्रम
- दौरे या बेहोशी
इन लक्षणों दिखने पर तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है. इन लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए या सुधार की प्रतीक्षा में घर पर इनका इलाज नहीं करना चाहिए.
डॉक्टर की सलाह
डॉ. निमेश पटेल के मुताबिक, ब्रेन हैमरेज या इंट्राक्रैनियल हेमेरेज को रोकने की शुरुआत जोखिम कारकों की पहचान करने से होती है, ताकि गंभीर जटिलताओं को पैदा होने से पहले ही रोका जा सके. युवाओं को नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए, डॉक्टर द्वारा बताए गए इलाज का पालन करना चाहिए, तंबाकू से बचना चाहिए, शराब का सेवन कम करना चाहिए या पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, स्वस्थ वजन बनाए रखना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और पर्याप्त नींद लेने को प्राथमिकता देनी चाहिए. अगर ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है, तो किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए. व्यक्ति की उम्र, मेडिकल हिस्ट्री और जांच के नतीजों के आधार पर, आगे और भी टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है.
कुल मिलाकर, युवा होने और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से भी गंभीर ब्रेन हैमरेज का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता है जागरूकता, समय पर जांच और जीवनशैली में लगातार बदलाव करके, रोके जा सकने वाले खतरों को कम किया जा सकता है, जिससे लंबे समय तक मस्तिष्क के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है. हाई ब्लड प्रेशर का जल्दी पता लगाना, धूम्रपान छोड़ना और शराब का अत्यधिक सेवन न करना, ये कुछ ऐसे व्यावहारिक कदम हैं जो गंभीर और खतरनाक जटिलताओं को रोकने में बहुत प्रभावी साबित हो सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)