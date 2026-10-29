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युवा पुरुषों में ब्रेन हेमरेज या ब्रेन ब्लीड के मुख्य कारण हैं तीन फैक्टर, ये 8 लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें

युवा पुरुषों में ब्रेन हेमरेज या ब्रेन ब्लीड के मुख्य कारण हैं तीन फैक्टर ( GETTY IMAGES )

ब्रेन हेमरेज या इंट्राक्रेनियल हेमरेज (ब्रेन ब्लीड) एक जानलेवा कंडीशन है जो जवान और हेल्दी लोगों में भी हो सकता है. ब्लीडिंग की जगह और गंभीरता के आधार पर, इससे परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज, पैरालिसिस, सोचने-समझने की क्षमता में कमी, या अचानक मौत भी हो सकती है. वैसे तो ब्रेन हेमरेज ब्रेन ब्लीड के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, और बहुत ज्यादा शराब पीना ऐसे बड़े, बदलने लायक रिस्क फैक्टर हैं जो ब्रेन और ब्लड वेसल की हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं.

हाई ब्लड प्रेशर ब्रेन हेमरेज या इंट्राक्रेनियल हेमरेज के प्रमुख रिस्क फैक्टर

वडोदरा के भाइलाल अमीन जनरल अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी और स्पाइन सर्जन डॉ. निमेश पटेल का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर ब्रेन या इंट्राक्रेनियल हेमरेज के प्रमुख रिस्क फैक्टर में से एक है. इसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, बहुत से लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का निदान वर्षों तक नहीं हो पाता है, विशेष रूप से युवा पुरुषों में जो नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं करवाते हैं. लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मस्तिष्क को खून की आपूर्ति करने वाली छोटी रक्त वाहिकाओं पर अत्यधिक दबाव डालता है, जिससे धीरे-धीरे उनकी दीवारें डैमेज हो जाती हैं और वे फटने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं.