International Women's Day 2026 Special: सभी महिलाओं को अपनी उम्र के हिसाब से जरूर करवाने चाहिए ये टेस्ट
इंटरनेशनल विमेंस डे 2026 पर जानिए कि कैसे महिलाओं के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराना गंभीर बीमारियों से बचाव का आसान तरीका होता है...
Published : March 7, 2026 at 7:53 PM IST
इंटरनेशनल विमेंस डे सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों, बराबरी और खासकर उनकी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने का एक मौका है. यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल विमेंस डे 2026 के लिए थीम दिया है अधिकार और न्याय के साथ-साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई. यह थीम सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक पक्का इरादा है. दरअसल, महिलाएं अक्सर परिवार और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी रहती हैं, और वे अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर देती हैं. इस खास दिन पर, महिलाओं को होने वाली मुख्य हेल्थ प्रॉब्लम और उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है...
महिलाओं को होने वाली मुख्य हेल्थ प्रॉब्लम
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा शर्मा का कहना है कि महिलाओं को उनके शरीर की बनावट और हार्मोनल बदलावों की वजह से खास हेल्थ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. 2026 के डेटा के मुताबिक, ये महिलाओं में देखी जाने वाली सबसे आम समस्याएं हैं...
दिल से जुड़ी बीमारियां: बहुत से लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक सिर्फ पुरुषों को होता है. लेकिन दिल की बीमारी महिलाओं में मौत का सबसे बड़ा कारण है. महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण (थकान, सांस लेने में तकलीफ, जी मिचलाना) पुरुषों की तुलना में अलग होते हैं. इसलिए अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है.
ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर: ये दुनिया भर में महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर हैं. अगर इनका जल्दी पता चल जाए, तो इनका इलाज आसान है. 40 साल से ज्यादा उम्र वालों को मैमोग्राम और 30 साल से ज्यादा उम्र वालों को रेगुलर पैप स्मीयर करवाना चाहिए.
थायरॉइड और हार्मोनल इम्बैलेंस: आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से थायरॉइड की प्रॉब्लम और PCOS बढ़ रहे हैं. इससे वजन बढ़ना, इर्रेगुलर पीरियड्स और इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम होती हैं.
हड्डियों की कमजोरी: मेनोपॉज के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. विटामिन D और कैल्शियम की कमी की वजह से छोटी-मोटी चोट लगने पर भी हड्डियां टूटने का खतरा रहता है.
एनीमिया: खासकर भारत में, 50 फीसदी से ज्यादा महिलाएं एनीमिया से परेशान हैं. कुपोषण और ज्यादा ब्लीडिंग इसकी मुख्य वजहें हैं. इससे बहुत ज्यादा थकान होती है और इम्यूनिटी कम हो जाती है.
डायबिटीज: डायबिटीज का असर शरीर में ग्लूकोज या ब्लड शुगर के इस्तेमाल पर पड़ता है. डायबिटीज में, शरीर या तो काफी इंसुलिन नहीं बनाता या उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है. डायबिटीज वाली महिलाओं को ये लक्षण दिख सकते हैं:
- बार-बार इन्फेक्शन
- वजाइनल ड्राइनेस
- आम लक्षण: ज्यादा प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, थकान और धुंधला दिखना.
रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोब्लेम: महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, वल्वा और पेट और पेल्विस के दूसरे अंग शामिल हैं. महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर डालने वाली कंडीशन को गाइनेकोलॉजी प्रॉब्लम कहा जाता है.
महिलाओं में गाइनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के कई कारण हैं...
- बैक्टीरियल इन्फेक्शन
- ट्यूमर
- हार्मोनल इम्बैलेंस
- पेल्विक पेन
- सिस्ट
- यीस्ट इन्फेक्शन
गाइनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाली महिलाओं में कई लक्षण दिख सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- असामान्य या भारी वजाइनल ब्लीडिंग
- वजाइनल डिस्चार्ज
- वजाइनल खुजली
शुरुआती टेस्ट और बचाव के तरीके
बीमारी होने से पहले उसका पता लगाना, होने के बाद उसका इलाज करने से बेहतर है. महिलाओं को अपनी उम्र के हिसाब से ये टेस्ट करवाने चाहिए...
20-30 साल में: एनीमिया टेस्ट, थायरॉइड टेस्ट (TSH), पैप स्मीयर
40 साल के बाद: मैमोग्राम, डायबिटीज, BP टेस्ट.
50 साल के बाद: बोन डेंसिटी टेस्ट (DEXA स्कैन), कोलेस्ट्रॉल, दिल से जुड़े टेस्ट
ध्यान देने वाली बात
इन हेल्थ प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए रेगुलर चेक-अप, बचाव की देखभाल और समय पर इलाज की जरूरत होती है. इन आम हेल्थ प्रॉब्लम को मैनेज करने और कम करने के लिए प्रोफेशनल सलाह लेना और हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखना जरूरी है. महिला दिवस के मौके पर, हर महिला को अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए. सही खाना खाकर, रेगुलर एक्सरसाइज करके, मन की शांति पाकर और रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाकर आप खुशहाल जिंदगी जी सकती हैं.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)