International Women's Day 2026 Special: सभी महिलाओं को अपनी उम्र के हिसाब से जरूर करवाने चाहिए ये टेस्ट

सभी महिलाओं को अपनी उम्र के हिसाब से जरूर करवाने चाहिए ये टेस्ट ( CANVA )

इंटरनेशनल विमेंस डे सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों, बराबरी और खासकर उनकी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने का एक मौका है. यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल विमेंस डे 2026 के लिए थीम दिया है अधिकार और न्याय के साथ-साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई. यह थीम सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक पक्का इरादा है. दरअसल, महिलाएं अक्सर परिवार और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी रहती हैं, और वे अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर देती हैं. इस खास दिन पर, महिलाओं को होने वाली मुख्य हेल्थ प्रॉब्लम और उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है...

महिलाओं को होने वाली मुख्य हेल्थ प्रॉब्लम

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा शर्मा का कहना है कि महिलाओं को उनके शरीर की बनावट और हार्मोनल बदलावों की वजह से खास हेल्थ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. 2026 के डेटा के मुताबिक, ये महिलाओं में देखी जाने वाली सबसे आम समस्याएं हैं...

दिल से जुड़ी बीमारियां: बहुत से लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक सिर्फ पुरुषों को होता है. लेकिन दिल की बीमारी महिलाओं में मौत का सबसे बड़ा कारण है. महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण (थकान, सांस लेने में तकलीफ, जी मिचलाना) पुरुषों की तुलना में अलग होते हैं. इसलिए अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है.

ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर: ये दुनिया भर में महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर हैं. अगर इनका जल्दी पता चल जाए, तो इनका इलाज आसान है. 40 साल से ज्यादा उम्र वालों को मैमोग्राम और 30 साल से ज्यादा उम्र वालों को रेगुलर पैप स्मीयर करवाना चाहिए.

थायरॉइड और हार्मोनल इम्बैलेंस: आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से थायरॉइड की प्रॉब्लम और PCOS बढ़ रहे हैं. इससे वजन बढ़ना, इर्रेगुलर पीरियड्स और इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम होती हैं.

हड्डियों की कमजोरी: मेनोपॉज के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. विटामिन D और कैल्शियम की कमी की वजह से छोटी-मोटी चोट लगने पर भी हड्डियां टूटने का खतरा रहता है.

एनीमिया: खासकर भारत में, 50 फीसदी से ज्यादा महिलाएं एनीमिया से परेशान हैं. कुपोषण और ज्यादा ब्लीडिंग इसकी मुख्य वजहें हैं. इससे बहुत ज्यादा थकान होती है और इम्यूनिटी कम हो जाती है.

डायबिटीज: डायबिटीज का असर शरीर में ग्लूकोज या ब्लड शुगर के इस्तेमाल पर पड़ता है. डायबिटीज में, शरीर या तो काफी इंसुलिन नहीं बनाता या उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है. डायबिटीज वाली महिलाओं को ये लक्षण दिख सकते हैं: