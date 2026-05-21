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खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीना चाहिए या नहीं? जानिए सेहत के लिए इसके फायदे और नुकसान

खाने के बाद चाय पीना सही है या गलत? जानें हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाने के तुरंत बाद चाय पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आ सकती है. चाय के कुछ गुण डाइजेशन पर असर डालते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि खासकर चावल खाने के तुरंत बाद चाय पीने से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं. चाय में मौजूद टैनिन और कैफीन जैसे केमिकल्स डाइजेस्टिव प्रोसेस को धीमा कर देते हैं. जिससे पेट और पाचन से जुड़ी समस्या होने लगती है. वहीं, डॉक्टर का कहना है कि डायबिटीज के मरीजों को खासकर खाने के तुरंत बाद चाय पीने से बचना चाहिए. नहीं तो ब्लड शुगर लेवल अधिक बढ़ने की संभावना रहती है.

कुछ स्टडीज से पता चलता है कि सुबह चाय पीने से दिमाग अलर्ट रहता है. बहुत से लोगों को खाने के तुरंत बाद चाय पीने की आदत होती है. इस बारे में, आइए भोपाल, मध्य प्रदेश के आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर डॉ. राजेश शर्मा से जानें कि यह आदत सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है, और इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं...

लाखों भारतीयों के लिए चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, यह एक एहसास है. यह रोजमर्रा की दिनचर्या, आराम और बातचीत का हिस्सा है. सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के चाय ब्रेक तक, चाय देश के पसंदीदा ड्रिंक्स में से एक है. चाय सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे देशों के लोग भी पीते हैं. हममें से कई लोगों को चाय की लत होती है. हर व्यक्ति दिन में कम से कम दो या तीन बार चाय पीता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि चाय पीने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है. इसके अलावा, यह सुस्ती और थकान को दूर करने में भी मदद करती है.

खाना खाने के बाद चाय पीने के साइड इफेक्ट्स

खाने के तुरंत बाद चाय पीने की आदत सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है. चाय में मौजूद टैनिन और कैफीन शरीर को खाने से पोषक तत्व, खासकर आयरन को एब्जॉर्ब करने से रोकते हैं. इससे लंबे समय में एनीमिया (खून की कमी) की समस्या हो सकती है.

अगर आप खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं, तो इसमें मौजूद कैफीन दिमाग पर दबाव डालेगा. इससे सिरदर्द की समस्या हो सकती है. वहीं, चाय पीने के बाद पेट में एसिडिटी बढ़ने और पेट दर्द जैसी समस्याएं होने का खतरा रहता है.

अगर आपको पहले से ही एसिडिटी, पेट दर्द या पाचन संबंधी समस्याएं हैं, तो खाने के बाद चाय पीने से बचना सबसे अच्छा है. चाय में मौजूद फॉस्फोरिक एसिड हड्डियों की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है. कैफीन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है. इसके साथ ही, खाने के बाद चाय पीने से नींद में भी दिक्कत हो सकती है.

फायदे और नुकसान इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि इसे कैसे बनाया और पिया जाता है

पोषण विशेषज्ञ बताते हैं कि आपकी रोजाना की चाय की प्याली सेहतमंद है या नहीं, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे बनाया और पिया जाता है. चाय की पत्तियों से बनी चाय में कुदरती तौर पर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिन्हें फ्लेवोनोइड्स कहा जाता है. ये तत्व ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं, दिल की सेहत को सहारा देते हैं, और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बना सकते हैं. अदरक, इलायची और दालचीनी जैसे मसाले मिलाने से चाय और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाती है, क्योंकि ये चीजें पाचन में मदद करती हैं और सूजन कम करने में सहायक होती हैं.

हालांकि चाय अपने आप में सेहत के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इसमें मिलाई जाने वाली चीजें इसके पोषण संबंधी गुणों को काफी हद तक बदल सकती हैं. मुख्य चिंताओं में से एक है चीनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल. बहुत से लोग रोजाना कई प्यालियां बहुत ज्यादा मीठी चाय पीते हैं, जिससे कैलोरी की मात्रा बढ़ सकती है और वजन बढ़ने, डायबिटीज और जीवनशैली से जुड़ी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. अधिक मात्रा में फुल-फैट दूध पीने से भी सैचुरेटेड फैट और कैलोरी की मात्रा बढ़ सकती है. पोषण विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि इस्तेमाल की गई चीजों के साथ-साथ, चाय की मात्रा (portion size) भी उतनी ही जरूरी है. ज्यादातर लोगों के लिए, रोजाना एक से दो प्याली चाय पीना आम तौर पर सुरक्षित माना जाता है.

जानिए सेहत के लिए चाय के फायदे और नुकसान (GETTY IMAGES)

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के साथ-साथ कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन करने से डायबिटीज हो सकती है. वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि कोल्ड ड्रिंक्स का नियमित सेवन करने से वजन बढ़ सकता है. इसके अलावा, हैदराबाद में स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) के शोधकर्ताओं ने बताया है कि जो लोग दिन में दो बार से ज्यादा मीठी चाय या कॉफी पीते हैं, उन्हें डायबिटीज और मोटापे, दोनों का ज्यादा खतरा होता है, इसी तरह, जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, उन्हें भी मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज, दोनों का ज्यादा खतरा होता है. TIFR के शोधकर्ता प्रो. उल्लास एस. ने बताया कि चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद सुक्रोज लिवर, मांसपेशियों और छोटी आंत पर बुरा असर डालता है. उन्होंने सलाह दी कि लोगों को बिना चीनी वाली चाय और कॉफी पीने की कोशिश करनी चाहिए, और यह भी कहा कि कोई व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक्स से जितना ज्यादा दूर रहेगा, उसके लिए उतना ही बेहतर होगा.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)