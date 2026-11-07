क्या हर बार X-ray या CT Scan करवाना शरीर के लिए नुकसानदायक है? जानें MRI, CT और X-ray से जुड़े आम सवालों के जवाब
CT Scan में X-ray की मदद से शरीर के अंदरूनी हिस्सों की विस्तृत तस्वीरें तैयार की जाती हैं. यह चोट, अंदरूनी रक्तस्राव, ट्यूमर और कई...
Published : November 7, 2026 at 9:52 AM IST
मॉडर्न हेल्थकेयर में मेडिकल इमेजिंग की जरूरी भूमिका को पहचानने के लिए हर साल 8 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी (IDoR) मनाया जाता है. इसे 2012 में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी (ESR), रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका (RSNA), और अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी (ACR) की मिली-जुली पहल के तौर पर शुरू किया गया था
इस पहल का मकसद आम लोगों और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के बीच इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी (जैसे एक्स-रे, MRI स्कैन, CT स्कैन, और अल्ट्रासाउंड) कैसे मरीज की सुरक्षित देखभाल, जल्दी डायग्नोसिस, और बेहतर इलाज के नतीजों में मदद करते हैं.
लेकिन अक्सर, जब डॉक्टर एक्स-रे, सीटी स्कैन या एमआरआई कराने की सलाह देते हैं, तो मरीजों के मन में कई सवाल आते हैं. क्या बार-बार एक्स-रे कराने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? क्या सीटी स्कैन शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं? एमआरआई और सीटी स्कैन में क्या अंतर है? ऐसे मेडिकल टेस्ट का नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं. लेकिन, समय रहते इमेजिंग टेस्ट कराना बीमारियों का पता लगाने और इलाज की दिशा तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है.
जयपुर के नारायणा अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, डॉ. जैनेंद्र जैन बताते हैं कि आधुनिक चिकित्सा में रेडियोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसकी मदद से सर्जरी किए बिना ही शरीर के अंदरूनी अंगों, हड्डियों, मांसपेशियों, रक्त वाहिकाओं और अन्य ऊतकों की जांच की जा सकती है. हालांकि, हर डायग्नोस्टिक टेस्ट का अपना एक खास मकसद होता है, और डॉक्टर मरीज की व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से सही टेस्ट चुनते हैं.
क्या बार-बार X-ray या CT Scan करवाना खतरनाक है?
डॉ. जैनेंद्र जैन बताते हैं कि एक्स-रे और सीटी स्कैन में आयनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल होता है. इन जांचों में रेडिएशन की मात्रा अलग-अलग होती है. एक सामान्य एक्स-रे में आमतौर पर रेडिएशन की कम खुराक लगती है, जबकि सीटी स्कैन में अक्सर ज्यादा खुराक लगती है. बार-बार और अनावश्यक जांच कराने से रेडिएशन का कुल जोखिम बढ़ सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जब ये जांच वास्तव में जरूरी हों, तब भी इनसे बचना चाहिए. डॉक्टर जांच की जरूरत और उससे जुड़े संभावित जोखिमों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेते हैं.
MRI और CT Scan में क्या अंतर है?
CT स्कैन में, शरीर के अंदरूनी हिस्सों की डिटेल्ड इमेज बनाने के लिए X-ray का इस्तेमाल किया जाता है. यह चोट, अंदरूनी रक्तस्राव, ट्यूमर और कई अन्य समस्याओं की पहचान में उपयोगी है. दूसरी ओर, MRI में एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है. इसमें एक्स-रे रेडिएशन शामिल नहीं होता है। MRI विशेष रूप से मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, मांसपेशियों, जोड़ों और शरीर के सॉफ्ट टिश्यू की जांच के लिए उपयोगी है. कौन सा टेस्ट बेहतर है, यह मरीज की विशेष चिकित्सीय स्थिति और डॉक्टर की जरूरतों पर निर्भर करता है.
क्या Ultrasound भी रेडियोलॉजी का हिस्सा है?
डॉ. जैनेंद्र जैन बताते हैं कि जी हां, Ultrasound भी रेडियोलॉजी का हिस्सा है. अल्ट्रासाउंड में शरीर के अंदर की तस्वीरें बनाने के लिए हाई-फ्रीक्वेंसी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें आयनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग नहीं होता है. गर्भावस्था के दौरान इसका इस्तेमाल बच्चे की स्थिति की जांच करने, पेट के अंगों को देखने और अन्य कई तरह की चिकित्सीय स्थितियों की जांच के लिए किया जाता है.
क्या गर्भावस्था में X-ray या CT Scan करवाना सुरक्षित है?
गर्भावस्था के दौरान किसी भी ऐसी जांच की सलाह देने से पहले डॉक्टर उसके फायदे और संभावित रिस्क का आकलन करते हैं. जांच की जरूरत होने पर शरीर के किस हिस्से की इमेजिंग की जा रही है, यह भी महत्वपूर्ण होता है. इसलिए गर्भवती महिलाओं को जांच से पहले डॉक्टर और रेडियोलॉजी टीम को अपनी गर्भावस्था के बारे में जरूर बताना चाहिए.
रेडियोलॉजी का महत्व
रेडियोलॉजी का महत्व केवल बीमारी का पता लगाने तक सीमित नहीं है. इसकी मदद से डॉक्टर इलाज की योजना बनाने, सर्जरी के दौरान सही दिशा तय करने और उपचार के परिणामों को समझने में भी सक्षम होते हैं।
डॉ. जैनेंद्र जैन का कहना है कि International Day of Radiology पर मरीजों के लिए सबसे जरूरी संदेश यही है कि X-ray, CT Scan या MRI से डरने के बजाय उनके उद्देश्य को समझें. अपनी पुरानी जांचों की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाएं और जांच से पहले गर्भावस्था, एलर्जी, किडनी से जुड़ी समस्या या शरीर में लगे किसी इम्प्लांट की जानकारी जरूर दें. सही समय पर, सही कारण से और विशेषज्ञ की सलाह पर कराई गई इमेजिंग जांच बेहतर इलाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)