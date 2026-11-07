ETV Bharat / health

क्या हर बार X-ray या CT Scan करवाना शरीर के लिए नुकसानदायक है? जानें MRI, CT और X-ray से जुड़े आम सवालों के जवाब

क्या हर बार X-ray या CT Scan करवाना शरीर के लिए नुकसानदायक है? ( ETV Bharat AND GETTY IMAGES )

मॉडर्न हेल्थकेयर में मेडिकल इमेजिंग की जरूरी भूमिका को पहचानने के लिए हर साल 8 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी (IDoR) मनाया जाता है. इसे 2012 में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी (ESR), रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका (RSNA), और अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी (ACR) की मिली-जुली पहल के तौर पर शुरू किया गया था

इस पहल का मकसद आम लोगों और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के बीच इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी (जैसे एक्स-रे, MRI स्कैन, CT स्कैन, और अल्ट्रासाउंड) कैसे मरीज की सुरक्षित देखभाल, जल्दी डायग्नोसिस, और बेहतर इलाज के नतीजों में मदद करते हैं.