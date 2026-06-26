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इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज: भारत की मौजूदा स्थिति और भविष्य की चुनौतियां!

हर साल 26 जून को ड्रग्स के गलत इस्तेमाल और गैर-कानूनी तस्करी के खिलाफ इंटरनेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन और कानूनों के बावजूद इस समस्या का बना रहना एक गंभीर चुनौती है. इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग सिर्फ अवेयरनेस फैलाने का दिन नहीं है. बल्कि, यह हमें याद दिलाता है कि ड्रग-फ्री समाज बनाने और इससे प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए 365 दिन की कोशिशों, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम और साइंस-बेस्ड पॉलिसी की लगातार जरूरत है. क्योंकि, ड्रग्स सिर्फ एक इंसान को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी बर्बाद कर देता है.

पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी में, एक मां ने कथित तौर पर 'चिट्टा' (एक तरह का नशीला पाउडर) की लत के कारण अपने पांचों बेटों को खो दिया है. अप्रैल 2026 में उनके सबसे छोटे और पांचवें बेटे की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. यह दुखद घटना दिखाती है कि ड्रग्स की समस्या अब सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है. यह कोई आस-पड़ोस की खबर नहीं है, बल्कि एक खतरा है जो हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है.

पिछले एक सप्ताह से, ईटीवी भारत अपने 'भारत अगेंस्ट ड्रग्स' अभियान के तहत भारत के विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहा है और नशे की समस्या की व्यापकता को गहराई से दर्शा रहा है. हिमाचल प्रदेश से केरल, बिहार से महाराष्ट्र, असम से मध्य प्रदेश तक, कई राज्यों में किए गए जमीनी शोध से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि हमें अब जागने की जरूरत है.

सबसे पहले, हमें समस्या की गंभीरता को समझना होगा. आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 37 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं. इससे होने वाला आर्थिक नुकसान करोड़ों रुपये में है. जब परिवार में कोई व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, तो परिवार को उसे बचाने और उसकी लत का खर्च उठाने के लिए अपनी संपत्ति और गहने बेचने पड़ते हैं.

इस दिशा में पंजाब राज्य ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. भारत में पहली बार, यह नशा करने वालों की सही संख्या का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कर रहा है. जिस प्रकार हम जनसंख्या, आवास और पशुधन की जनगणना करते हैं, उसी प्रकार हम नशाखोरों की जनगणना भी करते हैं. यदि हम किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमें पहले उसकी गंभीरता को स्वीकार करना होगा. यद्यपि कुछ परिवार सच्चाई बताने से इनकार करते हैं, फिर भी समस्या को छिपाने के बजाय उसका सामना करने का यह प्रयास सराहनीय है.

इसी तरह, हिमाचल प्रदेश में किए गए एक अध्ययन ने माता-पिता को एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है. माता-पिता को अपने बच्चों के नशे की लत का पता बहुत देर से चलता है. इसके शुरुआती लक्षणों में बच्चों की नींद की कमी, पढ़ाई में ध्यान कम होना, अनावश्यक खर्च, अचानक गुस्सा आना और परिवार से दूर रहना शामिल हैं. बच्चों को नशामुक्ति केंद्रों में ले जाने से पहले, हमें यह समझना होगा कि इसकी पहली बाधा घर और स्कूल में उनकी देखभाल करना और उनसे प्यार से बात करना है.

बिहार राज्य की स्थिति हमें एक और सबक सिखाती है. वहां शराबबंदी लागू हुए लगभग एक दशक हो चुका है. लेकिन बिहार की स्थिति यह दिखाती है कि नशा सिर्फ कानून से खत्म नहीं किया जा सकता है. क्योंकि, अगर हम लत की असल वजहों (जैसे तनाव और सही मार्गदर्शन की कमी) को दूर किए बिना किसी खास चीज पर बस रोक लगा देते हैं, तो लोग दूसरी चीजों की तलाश करने लगेंगे. कानून नजरिए को बदल सकते हैं, लेकिन वे लोगों की मानसिकता को पूरी तरह से नहीं बदल सकते.