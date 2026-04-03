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तेज धूप और गर्मी आपकी आंखों को पहुंचा सकती है नुकसान, जानें कैसे रखें बेहतर ख्याल

गर्मियों में आंखों में एलर्जी और संक्रमण का होना काफी आम है. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है...

Intense sunlight and heat can damage your eyes, learn how to protect them.
तेज धूप और गर्मी आपकी आंखों को पहुंचा सकती है नुकसान, जानें कैसे रखें बेहतर ख्याल (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 3, 2026 at 7:18 PM IST

5 Min Read
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अप्रैल की शुरुआत के साथ ही, अब तेज गर्मी पड़ने लगी है. अगर आप इस भीषण गर्मी में अपनी आंखों को सुरक्षित नहीं रखते हैं, तो आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है. इसलिए, इस मौसम में अपनी आंखों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है. नई दिल्ली स्थित 'विजन आई सेंटर' के चिकित्सा निदेशक डॉ. तुषार ग्रोवर से खबर में जानें कि गर्मियों में आप अपनी आंखों की सही देखभाल कैसे कर सकते हैं...

आंखों को हाइड्रेटेड (नमीयुक्त) रखना बहुत जरूरी है- डॉ. तुषार ग्रोवर के अनुसार, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है. गर्मियों के मौसम में, आंखों का सूखापन एक आम समस्या है. गर्मियों की बढ़ती गर्मी के साथ अक्सर चलने वाली तेज हवाएं आंखों में गंभीर सूखापन और जलन पैदा कर सकती हैं, जिससे अक्सर आंखों में सूखेपन की समस्या हो जाती है. इसलिए, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके शरीर को आंखों की सुरक्षा के लिए जरूरी आंसू बनाने में मदद करता है. शराब और कैफ़ीन के सेवन का शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए, आप इनका जितना कम सेवन करेंगे, उतना ही बेहतर होगा.

फोटोकेराटाइटिस जैसी समस्याओं से बचने के लिए सही सनग्लासेस चुनें- विशेषज्ञों के अनुसार, हानिकारक अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन (UVR) के कारण फोटोकेराटाइटिस या फोटो कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, जिसे 'स्नो ब्लाइंडनेस' भी कहा जाता है. UVR के लगातार संपर्क में रहने से, खासकर UVB किरणों के संपर्क में रहने से (जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है), मोतियाबिंद, टेरिजियम आदि की समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, आंखों की सुरक्षा के लिए सही सनग्लासेस चुनना बेहद जरूरी है.

तैराकी के दौरान अपनी आंखों की सुरक्षा करें- स्विमिंग पूल में अक्सर पाया जाने वाला क्लोरीन आपकी आंखों पर बुरा असर डाल सकता है. इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप स्विमिंग गॉगल्स पहनें, ताकि क्लोरीन के संपर्क में आने से होने वाली सूजन, जलन और खुजली से अपनी आंखों को बचा सकें.

आई ड्रॉप्स से आंखों को हाइड्रेटेड रखें- सिर्फ आपकी त्वचा ही नहीं, बल्कि आपकी आंखों को भी 'आर्टिफिशियल टियर ड्रॉप्स' (कृत्रिम आंसू) के जरिए काफी नमी की जरूरत होती है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाली नीली किरणों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण, आधुनिक आंखों की देखभाल में आर्टिफिशियल टियर ड्रॉप्स बहुत जरूरी हो गए हैं. बढ़ते प्रदूषण और तेजी से बढ़ते तापमान के कारण, गर्मियों में शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) महसूस होना आम बात है. इस गंभीर डिहाइड्रेशन के कारण शरीर के लिए आंसू बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे 'ड्राई आई' (आंखों में सूखापन) के लक्षण और देखने से जुड़ी दूसरी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. डॉक्टर द्वारा बताई गई आर्टिफिशियल टियर ड्रॉप्स के साथ-साथ, खूब सारा पानी पीना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह डिहाइड्रेशन के बुरे असर को खत्म करता है.

अपनी आंखों को न रगड़ें- आंखों की सेहत के लिए हाथों की सफाई बनाए रखना बहुत जरूरी है. हम अक्सर अपनी आंखों को हाथों से रगड़ते हैं, जो एक आम आदत है, लेकिन इससे आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है. अपनी आंखों को बिल्कुल भी न रगड़ें. वहीं, अपनी आंखों को छूने पहले अपने हाथों को धोना सबसे अच्छा होता है.

अच्छी नींद लें - रात को अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है. इससे आपकी आंखों को पर्याप्त आराम मिलेगा. आपकी आंखें पूरे दिन कई तरह के काम करती हैं और उन्हें आराम की जरूरत होती है. यह सलाह दी जाती है कि आप एक सही नींद के शेड्यूल से अपनी आंखों को तरोताजा रखें.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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