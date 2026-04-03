ETV Bharat / health

तेज धूप और गर्मी आपकी आंखों को पहुंचा सकती है नुकसान, जानें कैसे रखें बेहतर ख्याल

तेज धूप और गर्मी आपकी आंखों को पहुंचा सकती है नुकसान, जानें कैसे रखें बेहतर ख्याल ( GETTY IMAGES )