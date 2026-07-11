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महिलाओं और पुरुषों में इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण है यह एक समस्या, जानें क्या कहते हैं वैज्ञानिक

पुरुषों और महिलाओं, दोनों में फर्टिलिटी के लिए 20 से 30 साल की उम्र को सबसे अच्छा माना जाता है. इस दौरान बीमारी का असर बहुत कम होता है और शरीर आम तौर पर बहुत स्वस्थ रहता है. हालाँकि, समय तेजी से बदल रहा है. आज के समय में बहुत से कपल 20 या 30 की उम्र में ही इनफर्टिलिटी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं. युवाओं में फर्टिलिटी का स्तर दिन-ब-दिन कम हो रहा है. जहां पहले ऐसी समस्याएं 35 या 40 साल की उम्र के बाद सामने आती थीं, वहीं अब ये कम उम्र के लोगों में भी आम हो गई हैं.

भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश माना जाता है, जिसकी आबादी लगभग 1.46 अरब है. हालांकि, रिपोर्टों से पता चलता है कि भारतीय महिलाएं अब उतनी फर्टाइल नहीं रहीं जितनी पहले हुआ करती थीं. आजकल, 20 और 30 की उम्र में ही युवा पुरुष और महिलाएं बच्चे पैदा करने के लिए फर्टिलिटी क्लीनिक में मदद ले रहे हैं. इनफर्टिलिटी को अक्सर सिर्फ प्रजनन अंगों की सेहत से जुड़ी समस्या के तौर पर देखा जाता है, हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे शरीर की मेटाबोलिक प्रक्रियाओं से जुड़ा एक साइलेंट संकट भी है. वे है इंसुलिन रेजिस्टेंस...

मॉडर्न लाइफस्टाइल, तनाव और अनहेल्दी खान-पान की आदतों के कारण होने वाली 'इंसुलिन रेजिस्टेंस' की समस्या फर्टिलिटी कम होने का एक बड़ा कारण बनती जा रही है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन के मुताबिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इनफर्टिलिटी की समस्याओं के बीच संबंध पाया गया है. ऐसे में, इस खबर में विस्तार से जानिए यह एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं.

इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है?

शरीर इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाता है ताकि सेल्स खून से ज्यादा ग्लूकोज (शुगर) सोख सकें. लेकिन, जब शरीर के सेल्स इंसुलिन पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं और इसके लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को 'इंसुलिन रेजिस्टेंस' कहा जाता है. इस कंडीशन से जुड़ा रिस्क यह है कि शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण नहीं दिखते. किसी व्यक्ति को तब तक पता भी नहीं चलता कि उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस या प्री-डायबिटीज है जब तक उसे पूरी तरह से डायबिटीज न हो जाए.