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'भारत को तुरंत एक मजबूत नेशनल डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम की है जरूरत', टॉप डायबिटीज एक्सपर्ट डॉ. संजय रेड्डी

ईटीवी भारत के डायबिटीज कैंपेन के लिए अनुभा जैन के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉ. संजय रेड्डी ने डायबिटीज के खिलाफ लड़ाई के बारे में...

'India Urgently Needs a Robust National Diabetes Prevention Program,' Says Top Diabetes Expert Dr. Sanjay Reddy
टॉप डायबिटीज एक्सपर्ट डॉ. संजय रेड्डी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 27, 2026 at 1:28 PM IST

14 Min Read
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पूरी दुनिया में डायबिटीज का बर्डन काफी तेजी से फैल रहा है. इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के 2025 के अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर में लगभग 583 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल भारत में लगभग 101 मिलियन (10.1 करोड़) से अधिक लोग मधुमेह (Diabetes) से पीड़ित हैं. भारत में डायबिटीज का फैलाव लगभग 11.4 फीसदी से 11.7 फीसदी के आसपास होने का अनुमान है, जो देश के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है. 2026 के आंकड़ों के अनुसार, डायबिटीज अब केवल अमीर या विकसित देशों की बीमारी नहीं रह गई है, बल्कि यह विकासशील और कम आय वाले देशों में तेजी से फैल रही है.

डायबिटीज का ठीक से डायग्नोसिस न होना या उसमें देरी होना भारत और दुनिया भर में एक बहुत बड़ी चिंता है, जिसे अक्सर "साइलेंट किलर" कहा जाता है. एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित लगभग आधे लोग अपनी स्थिति से अनजान हैं. यानी हर पता चले केस के लिए, एक केस बिना डायग्नोसिस के रह जाता है. भारत में लगभग 12 करोड़ लोग प्रीडायबिटिक हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज की ओर अग्रसर हैं. दक्षिण एशियाई (South Asian) आबादी, जिसमें भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंकाई शामिल हैं, टाइप 2 डायबिटीज के प्रति आनुवंशिक (genetically) रूप से अधिक संवेदनशील होती है. आधुनिक लाइफस्टाइल ने इस खतरे को और भी गंभीर बना दिया है.

कनिंघम रोड स्थित फोर्टिस अस्पताल के डॉ. संजय ए सी रेड्डी का कहना है कि 2050 तक, दुनिया भर में डायबिटीज के मामले लगभग 45 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जबकि भारत में यह लगभग 75 प्रतिशत बढ़ सकता है। डॉ. रेड्डी ने फरवरी 2026 में हैदराबाद में डायबिटीज इंडिया एनुअल कॉन्फ्रेंस होस्ट की, जहां 25 से ज्यादा देशों के एक्सपर्ट्स ने डायबिटीज केयर, रोकथाम और एजुकेशन पर चर्चा की. ETV भारत के डायबिटीज कैंपेन के लिए अनुभा जैन के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, उन्होंने शुरुआती डायग्नोसिस, बेहतर हेल्थकेयर, टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट में प्रगति और डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी कॉम्प्लीकेशंस की स्क्रीनिंग में AI की भूमिका सहित मुख्य चर्चाओं पर प्रकाश डाला.

सवाल 1. भारत को अक्सर दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है, इस तेजी से बढ़ोतरी के मुख्य कारण क्या हैं?
डायबिटीज (खासकर टाइप 2) शुरुआती चरणों में अक्सर कोई स्पष्ट संकेत नहीं देती है, जिससे इसका पता देर से चलता है. इसके बढ़ने के पीछे जेनेटिक वजहें और लाइफस्टाइल फैक्टर हैं, जिसमें सुस्त लाइफस्टाइल, शहरीकरण, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना और बढ़ता मोटापा शामिल हैं. भारत में, डाइट मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पर आधारित है, और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, खासकर बच्चों में खुली जगहों की कमी के कारण, भविष्य में रिस्क को और बढ़ा देती है.

डायबिटीज कई फैक्टर्स से प्रभावित होती है और हार्ट, किडनी और नर्व डैमेज जैसी कॉम्प्लीकेशंस के कारण जीवन की क्वालिटी पर गहरा असर डालती है. डायबिटीज में बढ़ोतरी जेनेटिक, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले के कारण होती है. शॉर्ट में, यह जेनेटिक वजहों, एनवायरनमेंटल असर और लाइफस्टाइल में बदलाव के मिले-जुले नतीजों का नतीजा होता है.

सवाल 2. पिछले दस सालों में, आपने भारत में डायबिटीज के पैटर्न में, खासकर युवा आबादी में, किस तरह के बदलाव देखे हैं?
यह एक चिंता की बात है. बच्चों में जुवेनाइल (टाइप 1 और टाइप 2) डायबिटीज के बढ़ते मामले वास्तव में गंभीर चिंता का विषय हैं और तत्काल ध्यान देने योग्य हैं. पहले, टाइप 2 डायबिटीज 40 साल की उम्र के बाद देखा जाता था, जबकि टाइप 1 डायबिटीज आमतौर पर कम उम्र के लोगों में पाया जाता था. लेकिन, अब 20-40 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ते मामले गंभीर चिंता की बात हैं. इसका मुख्य कारण खराब लाइफस्टाइल, मोटापा, अनबैलेंस्ड डाइट और फिजिकल एक्टिविटी की कमी है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है. यह बीमारी अब युवाओं में तेजी से फैल रही है, जिसे रोकने के लिए सही डाइट और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है.

सवाल 3. डायबिटीज का पता चलने से पहले लोग अक्सर शुरुआती लक्षणों या चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज क्यों करते हैं?
डायबिटीज को अक्सर 'साइलेंट किलर' कहा जाता है क्योंकि कई लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें यह बीमारी है. अक्सर इसका पता तब चलता है जब आप किसी और वजह से ब्लड टेस्ट करवाते हैं या फिर शरीर में कुछ ऐसे बदलाव दिखने लगते हैं जिन्हें हम सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. हाई ब्लड शुगर का पता आमतौर पर प्यास, बार-बार पेशाब आना, वजन कम होना, थकान, धुंधला दिखना या पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन जैसे लक्षणों से चलता है, हालांकि, ऐसे लक्षण 10 फीसदी से भी कम मरीजों में देखे जाते हैं.

उम्र के साथ डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है. असल में, भारत के कई हिस्सों में, 50 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 2 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज या प्रीडायबिटीज होने की संभावना होती है. शुरुआती स्क्रीनिंग (खासकर 30 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में या जिनमें फैमिली हिस्ट्री, मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, थायरॉइड डिसऑर्डर, PCOD, जेस्टेशनल डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसे रिस्क फैक्टर हैं) जरूरी है. इसलिए लक्षणों का इंतजार न करें. ब्लड शुगर को ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट की तरह एक जरूरी हेल्थ पैरामीटर समझें.

सवाल 4. भारत में ज्यादातर मामले टाइप 2 डायबिटीज के हैं. इसे रोकने या देर से शुरू करने के लिए सबसे असरदार शुरुआती उपाय क्या हैं?

डायबिटीज से बचाव लाइफस्टाइल में बदलाव कर के किया जा सकता है, जैसे कि बैलेंस्ड डाइट लें, पोर्शन कंट्रोल रखें और हेल्दी वजन बनाए रखना रेगुलर एक्सरसाइज करना (हर हफ्ते 150-170 मिनट). अपनी डाइट में काफी प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर कि मात्रा ज्यादा लेना और कार्बोहाइड्रेट कम लेना पक्का करें. ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करें. 6-7 घंटे की अच्छी नींद लें और स्क्रीन टाइम कम करें. स्मोकिंग से बचें और शराब कम पिएं.

सवाल 5. क्या ज्यादा या ऊपर-नीचे होने वाला ब्लड शुगर लेवल किसी व्यक्ति के मूड पर असर डाल सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन, गुस्सा या गुस्सा भी आ सकता है?
डायबिटीज की दवा लेने वाले लोगों में अक्सर व्यवहार में बदलाव देखे जाते हैं, खासकर जब ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है. कम ब्लड शुगर से पसीना आना, घबराहट, सिरदर्द, कन्फ्यूजन और अजीब व्यवहार हो सकता है. इसके अलावा, लगातार ज्यादा ब्लड शुगर दिमाग की सेहत या न्यूरोबिहेवियरल बदलावों पर असर डाल सकता है जो डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से जुड़े हो सकते हैं, जबकि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने से इन बीमारियों के शुरू होने में देरी हो सकती है.

सवाल 6. क्या सच में डायबिटीज को ठीक करना या उससे छुटकारा पाना मुमकिन है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज में?
मेडिकल और साइंटिफिक नज़रिए से, डायबिटीज़ के "रिवर्सल" की तुलना में "रिमिशन" या "रिमिशन" ज्यादा सटीक और जिम्मेदार शब्द है, UK में DiRECT ट्रायल और बैरिएट्रिक सर्जरी जैसे एंटी-ओबेसिटी उपायों से मिले सबूत बताते हैं कि वजन कम करने से (मोटे लोगों में शरीर के वजन का लगभग 15 फीसदी) टाइप 2 डायबिटीज को ठीक कर सकती है और दवाओं को कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है.

लो कैलोरी वाली डाइट (लगभग 800 kcal/दिन) और GLP-1 एनालॉग्स (जैसे सेमाग्लूटाइड) जैसी नई दवाएं वजन घटाने, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार होती हैं, और दिल, लिवर और किडनी के लिए भी फायदेमंद होती हैं. हालांकि, लंबे समय तक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से चैलेंजिंग होता है, इसमें कुछ समय तक आराम मिल सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल को लगातार मैनेज करना जरूरी है. शुरुआती इलाज, खासकर प्रीडायबिटीज में, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को वापस लाने में भी मदद कर सकता .

सवाल 7. टाइप-1 डायबिटीज के डायग्नोसिस और लंबे समय तक मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं, खासकर बच्चों में?
टाइप 1 डायबिटीज मुख्य रूप से 20 साल से कम उम्र के लोगों को प्रभावित करती है और इसमें पैंक्रियास के बीटा सेल्स (बीटा सेल्स वे सेल्स हैं जो शरीर में इंसुलिन बनाते हैं) खत्म हो जाते हैं, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो जाता है. बच्चों में अक्सर वजन कम होना, बार-बार पेशाब आना या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसी गंभीर दिक्कतें होती हैं. इलाज के लिए जिंदगी भर इंसुलिन थेरेपी की जरूरत होती है, जो रोजाना कई इंजेक्शन या इंसुलिन पंप के जरिए दी जाती है, साथ ही रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी करनी होती है. मैनेजमेंट में दवा के अलावा साइकोलॉजिकल, सोशल और फाइनेंशियल चुनौतियां भी शामिल हैं. बेहतर नतीजों के लिए जल्दी डायग्नोसिस और लगातार सपोर्ट जरूरी है.

सवाल 8. डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री कितनी जरूरी है, और ज्यादा रिस्क वाले लोगों को क्या करना चाहिए?
फैमिली हिस्ट्री एक बड़ा रिस्क फैक्टर है; अगर माता-पिता दोनों को टाइप 2 डायबिटीज है, तो बच्चों में जिंदगी भर का रिस्क 80-90 फीसदी तक हो सकता है, हालांकि शुरुआती लाइफ़स्टाइल में बदलाव करके इसके शुरू होने में देरी की जा सकती है.

सवाल 9. लगातार ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, स्टेम सेल थेरेपी जैसी टेक्नोलॉजी डायबिटीज में डायबिटीज की समस्या को कैसे बदल रही हैं?
डायबिटीज के इलाज में काफी डेवलपमेंट हुआ है. SGLT2 इन्हिबिटर और GLP-1 एनालॉग जैसी नई दवाएं न सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल में सुधार करती हैं, बल्कि हार्ट, किडनी, लिवर और वेट मैनेजमेंट के लिए भी फायदेमंद हैं. आज का फोकस सिर्फ ग्लूकोज कंट्रोल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि HbA1c को 7 से नीचे रखने, ऑप्टिमल BMI, कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और रेगुलर आंख और पैर के हेल्थ चेक-अप जैसे लक्ष्यों के जरिए कॉम्प्लीकेशंस को रोकने पर भी है.

टेक्नोलॉजी डायबिटीज के इलाज में क्रांति ला रही है. लगातार ग्लूकोज मॉनिटरिंग (CGM), इंसुलिन पंप और क्लोज्ड-लूप सिस्टम ज्यादा सटीक और रियल-टाइम ग्लूकोज मैनेजमेंट को मुमकिन बना रहे हैं. हालांकि स्टेम सेल थेरेपी अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और कुछ चुनिंदा मामलों तक ही सीमित है, लेकिन चल रही रिसर्च से भविष्य के लिए उम्मीद है. कुल मिलाकर, बेहतर नतीजे पाने के लिए जल्दी इंटरवेंशन, पेशेंट एजुकेशन और इंटीग्रेटेड केयर जरूरी हैं.

सवाल 10. मरीज और उनका परिवार व्यवहार में बदलाव को कैसे पहचान सकते हैं और मरीज को अच्छे से कैसे मैनेज कर सकते हैं?
लो ब्लड शुगर (हाइपोग्लाइसीमिया) से पसीना आना, घबराहट, कन्फ्यूजन और अजीब व्यवहार हो सकता है, जो अक्सर दवा, खाने और एक्टिविटी के बीच असंतुलन के कारण होता है. इंसुलिन और सल्फोनीलुरिया जैसी कुछ दवाएं लेने वाले लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा आम है. कॉम्प्लीकेशंस से बचने के लिए समय पर पहचान और ग्लूकोज लेना जरूरी है. अगर व्यक्ति बेहोश है, तो उसे मुंह से कुछ न दें, तुरंत मेडिकल मदद लें और इंट्रावीनस ग्लूकोज दें.

सवाल 11. क्या हाल की रिसर्च या क्लिनिकल प्रोग्रेस से डायबिटीज पर बेहतर कंट्रोल या इलाज की कोई उम्मीद है? डायबिटीज से निपटने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए?
डायबिटीज के इलाज का भविष्य अच्छा है. पिछले दो दशकों में, GLP-1 एनालॉग्स और SGLT2 इन्हिबिटर्स जैसी नई दवाओं ने ग्लूकोज कंट्रोल से आगे बढ़कर वजन घटाने, हार्ट फेलियर और किडनी की सेहत में फायदा पहुंचाया है, और कुछ मरीजों में तो बीमारी से छुटकारा भी दिलाया है. आने वाला दशक और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एडवांस्ड इलाज की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं.

हालांकि, भारत को डायबिटीज की रोकथाम के लिए एक मजबूत नेशनल प्रोग्राम की तुरंत जरूरत है. पहले पब्लिक हेल्थ की कोशिशें फैलने वाली बीमारियों पर फोकस करती थीं, लेकिन जिंदगी की उम्मीद (अब लगभग 70 साल) बढ़ने से डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियों का बोझ भी बढ़ रहा है, जो मौत की दर में काफी योगदान देती हैं. प्राथमिकता लोगों में जागरूकता, जल्दी पता लगाने, लाइफस्टाइल में बदलाव और लोगों को जानकारी देकर रोकथाम पर फोकस करना होगा. जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफल रहे हैं, वैसे ही देश भर में की गई इसी तरह की कोशिशें डायबिटीज की जागरूकता और जल्दी डायग्नोसिस को बेहतर बना सकती हैं.

किफायत एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि सरकारी मदद के बावजूद ज्यादातर इलाज का खर्च अभी भी लोग खुद उठाते हैं. इस कमी को पूरा करना बहुत जरूरी है. सबसे जरूरी बात यह है कि रोकथाम स्कूलिंग के जरिए शुरू होनी चाहिए, जो हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी और व्यवहार में लगातार बदलाव को बढ़ावा देती है. डायबिटीज और उससे होने वाली दिक्कतों के बोझ को कम करने के लिए सरकार, हेल्थकेयर सिस्टम और सभी स्टेकहोल्डर्स की मिलकर कोशिशें बहुत जरूरी हैं.

सवाल 12. डायबिटीज की बेहतर रोकथाम और मैनेजमेंट के लिए आपका मुख्य मैसेज क्या है?
हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं: सही खाएं, एक्टिव रहें और अच्छी नींद लें. 30 साल की उम्र के बाद रेगुलर चेकअप करवाएं और कॉम्प्लीकेशंस से बचने के लिए रेगुलर फॉलो-अप पक्का करें. रेगुलर दवाएं लें और अपने गोल्स को कंट्रोल में रखें. हर दिन कम से कम एक घंटा अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए दें. डायबिटीज वाले हर व्यक्ति के लिए, कम से कम एक और व्यक्ति ऐसा होता है जिसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता. बच्चों से लेकर बड़ों तक, डायबिटीज सभी को प्रभावित करती है. इस स्थिति को बदलने के लिए जल्दी पता लगाना, जागरूकता और एक्शन लेना जरूरी है.

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