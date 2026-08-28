भारत के पास डॉक्टर, टेक्नोलॉजी और मरीज हैं, क्या यह दुनिया का AI हेल्थकेयर हब बन सकता है?
डॉक्टर का कहना है कि सबसे बड़ा मौका भारत में है. AI-बेस्ड डायग्नोस्टिक्स, रिमोट कंसल्टेशन, कनेक्टेड मेडिकल डिवाइस और डिजिटल मॉनिटरिंग की मदद से...
Published : August 28, 2026 at 2:40 PM IST
AI अब सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर तक ही सीमित नहीं है. यह धीरे-धीरे हेल्थकेयर सर्विस का एक जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है. भारत ने पहले ही हाई-क्वालिटी, सस्ती मेडिकल केयर देने के लिए विश्व में एक मजबूत पहचान बना ली है, और AI आर्टिफिशल इंटेलिजेंस भारतीय स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, सटीकता और सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा सकता है. हालांकि, AI-संचालित हेल्थकेयर को एक सफल वैश्विक निर्यात (Healthcare Export) मॉडल बनाने के लिए इन चार स्तंभों पर ध्यान देना अनिवार्य है. जिसमें क्लिनिकली वैलिडेट, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट-इफेक्टिवनेस और मरीज-केंद्रित दृष्टिकोण शामिल है.
CK बिड़ला हॉस्पिटल्स जयपुर वाइस प्रेसिडेंट और यूनिट हेड डॉ. श्री अर्पित जैन का कहना है कि AI में इंटरनेशनल मरीजों के लिए पूरे हेल्थकेयर अनुभव को बेहतर बनाने की क्षमता है, जिसमें तेजी से बीमारी का पता लगाना और इलाज से जुड़े फैसले लेना, दूर से निगरानी करना, हर मरीज के हिसाब से इलाज की योजना बनाना और इलाज में निरंतरता बनाए रखना शामिल है. लेकिन मरीज हमेशा भारत को ही चुनेंगे, क्योंकि यहां के डॉक्टर बहुत कुशल हैं, इलाज की गुणवत्ता अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है और इलाज का खर्च भी कम है. AI से इन क्षमताओं को और बेहतर बनाया जाना चाहिए, न कि हेल्थकेयर में इंसानी भूमिका की जगह AI को ले आना चाहिए.
मतलब, AI कभी भी उस समझ, अनुभव और सहानुभूति (इंसानी पहलू) की जगह नहीं ले सकता जो डॉक्टर मरीजों की देखभाल में लाते हैं. बल्कि, यह उनके काम को काफी बेहतर बना सकता है. भारत के पास ग्लोबल AI हेल्थकेयर हब बनने का अच्छा मौका है. यहां मरीजों की बड़ी संख्या, बेहतरीन टेक्निकल टैलेंट और कुशल डॉक्टर मौजूद हैं. हालांकि, सफल होने के लिए इसे सबसे पहले डेटा से जुड़ी गंभीर कमियों को दूर करना होगा, ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा और प्राइवेसी से जुड़े कड़े कानून बनाने होंगे.
यहां बताया गया है कि कैसे AI और भारतीय हेल्थकेयर सेक्टर की मिली-जुली ताकत मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत आने वाले विदेशी मरीजों के अनुभव को बदल सकती है...
- AI ट्रांसलेशन टूल विदेशी मरीजों और भारतीय डॉक्टरों के बीच भाषा की रुकावट को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं.
- AI-पावर्ड सिस्टम मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा को तेज कर सकते हैं, जिससे वीजा और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाएं आसान हो जाती हैं.
- मरीज के भारत आने से पहले ही, AI उनकी पिछली मेडिकल रिपोर्ट का विश्लेषण कर सकता है और डॉक्टरों को एक सटीक समरी दे सकता है
- AI एल्गोरिदम मेडिकल इमेजिंग (जैसे MRI और CT स्कैन) में ऐसी बारीक जानकारी का पता लगा सकते हैं जो इंसानी नजर से छूट सकती हैं, जिससे इलाज जल्दी शुरू हो सकता है.
- पेपरवर्क और शेड्यूलिंग का काम संभालकर, AI डॉक्टरों और नर्सों के लिए मरीजों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ज्यादा समय देता है.
- AI से मिले डेटा का इस्तेमाल करके, भारत के अनुभवी डॉक्टर हर मरीज के जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत सटीक इलाज की योजनाएं (प्रिसिजन मेडिसिन) बना सकते हैं.
- भारतीय डॉक्टर पहनने योग्य डिवाइस और AI का इस्तेमाल करके मरीजों के अपने देश लौटने के बाद भी उनकी सेहत पर नजर रख सकते हैं.
- AI चैटबॉट मरीजों को समय पर दवा लेने की याद दिला सकते हैं और आम सवालों के तुरंत जवाब दे सकते हैं.
- AI को अपनाने से अस्पताल के ऑपरेशनल खर्च कम होंगे, जिससे भारत में मेडिकल इलाज और भी सस्ता हो जाएगा.
- भारतीय डॉक्टरों के पास बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज करने का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव होता है. AI डेटा-आधारित सटीकता जोड़कर इस विशेषज्ञता को और मजबूत करेगा.
- संक्षेप में, AI भारतीय हेल्थकेयर के लिए एक 'सुपरचार्जर' की तरह काम करता है, जो गति और सुरक्षा दोनों को बढ़ाता है, जबकि नियंत्रण पूरी तरह से भारतीय डॉक्टरों के कुशल हाथों में रहता है.
भारतीय हेल्थकेयर में AI की असली क्षमता डॉक्टरों की जगह लेने में नहीं, बल्कि उनकी पहुंच बढ़ाने, फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी क्वालिटी की हेल्थकेयर पहुंचाने में है. अगर हम जिम्मेदारी से इस इकोसिस्टम को तैयार करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में हेल्थकेयर के लिए एक क्रांतिकारी टूल बन सकता है और एक ऐसी क्षमता बन सकता है जिसे भारत दुनिया को दे सके.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)