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भारत के पास डॉक्टर, टेक्नोलॉजी और मरीज हैं, क्या यह दुनिया का AI हेल्थकेयर हब बन सकता है?

AI अब सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर तक ही सीमित नहीं है. यह धीरे-धीरे हेल्थकेयर सर्विस का एक जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है. भारत ने पहले ही हाई-क्वालिटी, सस्ती मेडिकल केयर देने के लिए विश्व में एक मजबूत पहचान बना ली है, और AI आर्टिफिशल इंटेलिजेंस भारतीय स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, सटीकता और सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा सकता है. हालांकि, AI-संचालित हेल्थकेयर को एक सफल वैश्विक निर्यात (Healthcare Export) मॉडल बनाने के लिए इन चार स्तंभों पर ध्यान देना अनिवार्य है. जिसमें क्लिनिकली वैलिडेट, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट-इफेक्टिवनेस और मरीज-केंद्रित दृष्टिकोण शामिल है.

CK बिड़ला हॉस्पिटल्स जयपुर वाइस प्रेसिडेंट और यूनिट हेड डॉ. श्री अर्पित जैन का कहना है कि AI में इंटरनेशनल मरीजों के लिए पूरे हेल्थकेयर अनुभव को बेहतर बनाने की क्षमता है, जिसमें तेजी से बीमारी का पता लगाना और इलाज से जुड़े फैसले लेना, दूर से निगरानी करना, हर मरीज के हिसाब से इलाज की योजना बनाना और इलाज में निरंतरता बनाए रखना शामिल है. लेकिन मरीज हमेशा भारत को ही चुनेंगे, क्योंकि यहां के डॉक्टर बहुत कुशल हैं, इलाज की गुणवत्ता अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है और इलाज का खर्च भी कम है. AI से इन क्षमताओं को और बेहतर बनाया जाना चाहिए, न कि हेल्थकेयर में इंसानी भूमिका की जगह AI को ले आना चाहिए.

मतलब, AI कभी भी उस समझ, अनुभव और सहानुभूति (इंसानी पहलू) की जगह नहीं ले सकता जो डॉक्टर मरीजों की देखभाल में लाते हैं. बल्कि, यह उनके काम को काफी बेहतर बना सकता है. भारत के पास ग्लोबल AI हेल्थकेयर हब बनने का अच्छा मौका है. यहां मरीजों की बड़ी संख्या, बेहतरीन टेक्निकल टैलेंट और कुशल डॉक्टर मौजूद हैं. हालांकि, सफल होने के लिए इसे सबसे पहले डेटा से जुड़ी गंभीर कमियों को दूर करना होगा, ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा और प्राइवेसी से जुड़े कड़े कानून बनाने होंगे.