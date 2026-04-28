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Explainer: साइलेंट किलर ! खतरे में दिल, किडनी और आंखें... जानिए कैसे बचें

कुछ दशक पहले तक डायबिटीज को अमीर देशों की बीमारी माना जाता था. लेकिन, आज दुनिया का सबसे बड़ा खतरा लो और मिडिल इनकम देशों में है. लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डायबिटीज मरीजों की संख्या 10 करोड़ 10 लाख है. और प्रीडायबिटिक 13 करोड़ 60 लाख हैं. यानी अगर आज के प्रीडायबिटिक मरीजों को जोड़ दिया जाए, तो भारत की लगभग चौथाई आबादी डायबिटीज के खतरे में है.

भारत के आंकड़े और भी चिंताजनक हैं, लेकिन डायबिटीज सिर्फ भारत की समस्या नहीं है. ये आज पूरी दुनिया के सामने खड़ी एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी है. दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज मरीज चीन, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और इंडोनेशिया में हैं, लेकिन इन देशों में भी जिस देश में ये बीमारी सबसे तेजी से बढ़ रही है वो है भारत.

डायबिटीज, अब सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि 21वीं सदी की सबसे बड़ा साइलेंट पैनडेमिक बन चुका है. इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक, दुनिया में डायबिटीज मरीजों की संख्या 58 करोड़ 90 लाख है. यानी हर 9 में से एक व्यक्ति डायबिटीज का पेसेंट है. अनुमान है 2050 ये आंकड़ा 85 करोड़ होगा.

ईटीवी भारत के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि देश में डायबिटीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और इससे कैसे बचा जाए?

कल्पना कीजिए, अगर कोई ऐसी बीमारी हो, जो धीरे-धीरे आपके शरीर को अंदर से खत्म करती रहे. लेकिन आपको सालों तक पता ही न चले. ना दर्द, ना कोई बड़ी चेतावनी. लेकिन एक दिन अचानक दिल का दौरा, किडनी फेल या आंखों की रोशनी चली जाए. ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये है डायबिटीज और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डायबिटीज हॉटस्पॉट में बदलता जा रहा है.

भारत के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में गोवा है. जहां करीब 16 लाख की आबादी में 1 लाख 27 हजार लोग डायबिटीज के मरीज हैं. केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की आबादी भी करीब 16 लाख है, लेकिन यहां 1 लाख 12 हजार लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. केरल की आबादी 3.50 करोड़ है, लेकिन वहां डायबिटीज के मरीज की संख्या 36 हजार 87 हजार है. करीब 8 करोड़ की आबादी वाले तमिलनाडु में 60 लाख 70 हजार लोग डायबिटीज के मरीज हैं. देश की दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

डायबिटीज का हॉटस्पॉट बना भारत (ETV Bharat)

बच्चों और युवाओं में भी फैल रही डायबिटीज

पहले ये बीमारी बुजुर्गों से जुड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. 35 साल से कम उम्र 8 फीसदी हाई ब्लड शुगर के मरीज देश में हैं. सबसे ज्यादा मरीज 45 से 69 साल के मरीज हैं. भारत में आज 30 साल से कम उम्र के युवाओं में भी डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है और यही भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है. डायबिटीज की सबसे खतरनाक बात ये है कि ये अक्सर बिना लक्षण के बढ़ती रहती है. भारत में 42 फीसदी मरीज अपनी बीमारी से अनजान यानी हर 2 में से 1 व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि उसके शरीर में बीमारी बढ़ रही है.

डायबिटीज पर जानकारी देते डॉ मनोज कुमार सिन्हा (ETV Bharat)

डायबिटीज के प्रकार

हम जो खाना खाते हैं, वह शरीर में जाकर ग्लूकोज बनता है. इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है, लेकिन जब शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता. या शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है. तब खून में शुगर बढ़ने लगती है और यही स्थिति कहलाती है डायबिटीज. दो तरह की टाइबिटीज होती है. टाइप-1, जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और दूसरी है टाइप-2 इंसुलिन रेजिस्टेंस. इसमें शरीर इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं उस इंसुलिन पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करतीं. इसी स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है. भारत में लगभग 90 से 95 फीसदी मरीज टाइप-2 डायबिटीज के हैं.

डायबिटीज के प्रकार (ETV Bharat)

डायबिटीज के कारण

अब सवाल उठता है कि आखिर भारत में डायबिटीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है. विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं. सबसे बड़ा कारण है मोटापा और खासकर पेट के आसपास बढ़ने वाली चर्बी, जो शरीर में इंसुलिन के असर को कमजोर कर देती है. इसके अलावा शारीरिक मेहनत की कमी, जंक फूड और ज्यादा चीनी का सेवन, नींद की कमी, गलत लाइफ स्टाइल और लगातार बढ़ता तनाव डायबिटीज के खतरे को बढ़ाते हैं. वहीं, अगर परिवार में पहले से किसी को डायबिटीज रही हो, तो जेनेटिक कारणों से भी इस बीमारी का जोखिम बढ़ जाता है.

डायबिटीज के कारण (ETV Bharat)

डायबिटीज के लक्षण

विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीयों के शरीर की बनावट भी डायबिटीज के खतरे को बढ़ाती है. भारतीयों में पेट के आसपास चर्बी जल्दी जमा हो जाती है और शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस जल्दी विकसित होता है. यही वजह है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में कम उम्र के लोगों में भी डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है. अगर किसी व्यक्ति को बार-बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, बार-बार भूख लगना, लगातार थकान महसूस होना या नजर धुंधली होना जैसे लक्षण दिखाई दें, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. इसके अलावा घाव का देर से भरना और हाथ-पैरों में सुन्नपन भी डायबिटीज के संकेत हो सकते हैं. ऐसे में तुरंत ब्लड शुगर की जांच करवाना जरूरी होता है.

डायबिटीज के लक्षण (ETV Bharat)

डायबिटीज कई बीमारियों की जड़ है

अगर डायबिटीज को नियंत्रित न किया जाए, तो ये शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है. यह दिल की बीमारी, किडनी फेल, आंखों की रोशनी कम होना, नर्व डैमेज और ब्रेन स्ट्रोक की वजह बन सकती है. अच्छी खबर ये है कि टाइप-2 डायबिटीज के लगभग 70 प्रतिशत मामलों को रोका जा सकता है. इसका बचाव है- संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वेट कंट्रोल करना, कम चीनी, तनाव कम और अच्छी नींद.

डायबिटीज का हॉटस्पॉट बना भारत (ETV Bharat)

डायबिटीज से निपटने के सरकारी प्रयास

देश में डायबिटीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार भी इस पर गंभीरता से काम कर रही है. इस चुनौती से निपटने के लिए NP-NCD कार्यक्रम के तहत देशभर में 700 से ज्यादा जिला NCD क्लीनिक और 6 हजार से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं.

डायबिटीज से बचने के उपाय (ETV Bharat)

डायबिटीज पर नियंत्रण संभव

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जो अचानक नहीं आती. ये धीरे-धीरे हमारी आदतों में छिपकर हमारे शरीर को कमजोर करती है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे रोका जा सकता है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी दवा किसी अस्पताल में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपी होती है.

डायबिटीज से कैसे बचें, इसके बारे में बताते हुए डॉ विदिशा शर्मा (ETV Bharat)

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