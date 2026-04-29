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हेपेटाइटिस B और C से 2024 में कुल 13.4 लाख हुईं मौतें, टॉप 10 देशों की लिस्ट में भारत भी है शामिल

2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा मानकर खत्म करने के मकसद से, भारत ने रोकथाम, जल्दी पता लगाने और फ्रि इलाज....

India among high-burden nations as WHO flags slow progress in global fight against hepatitis
हेपेटाइटिस B और C से 2024 में कुल 13.4 लाख हुईं मौतें, टॉप 10 देशों की लिस्ट में भारत भी है शामिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 29, 2026 at 3:04 PM IST

9 Min Read
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वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, भारत उन दस देशों में शामिल है जो ग्लोबल लेवल हेपेटाइटिस B से संबंधित मौतों के 69 फीसदी के लिए जिम्मेदार हैं औरसाथ ही उन दस देशों में भी शामिल है जो दुनिया भर में हेपेटाइटिस C से होने वाली 58 फीसदी मौतों के लिए जिम्मेदार हैं. ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 में, भारत को हेपेटाइटिस B और C दोनों से होने वाली मौतों के लिए चीन, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों के साथ रखा गया है, जो ज्यादा बोझ वाले देशों में इसकी मौजूदगी को दिखाता है.

हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों में भारत इन टॉप 10 देशों में शामिल
हेपेटाइटिस B और C वायरल लिवर इन्फेक्शन हैं, जो आमतौर पर इन्फेक्टेड खून और बॉडी फ्लूइड से फैलते हैं, और अगर इलाज न किया जाए तो यह लंबे समय तक चलने वाली बीमारी बन सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि हेपेटाइटिस B से होने वाली मौतों में योगदान देने वाले देशों में बांग्लादेश, चीन, इथियोपिया, घाना, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका और वियतनाम शामिल हैं. हेपेटाइटिस C के लिए, लिस्ट में चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स और वियतनाम शामिल हैं.

टॉप ग्लोबल हेल्थ एजेंसी ने कहा कि दुनिया भर में, हेपेटाइटिस B और C से 2024 में कुल 1.34 मिलियन मौतें हुईं, जो रोकथाम और इलाज के ऑप्शन मौजूद होने के बावजूद इस बीमारी के बढ़ते बोझ को दिखाता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि रोकथाम और देखभाल तक सीमित पहुंच के कारण, 2024 में हेपेटाइटिस B से लगभग 1.1 मिलियन और हेपेटाइटिस C से 240,000 लोगों की मौत हुई. लिवर सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों के मुख्य कारण थे.

बांग्लादेश, चीन, इथियोपिया, घाना, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम सहित दस देशों में 2024 में दुनिया भर में हेपेटाइटिस B से होने वाली मौतों का 69 प्रतिशत हिस्सा था. रिपोर्ट में बताया गया है कि हेपेटाइटिस C से होने वाली मौतें भौगोलिक रूप से ज्यादा फैली हुई हैं. WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में, दुनिया भर में हेपेटाइटिस B से होने वाली मौतों में से 58 प्रतिशत मौतें दस देशों में हुईं, जिनमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं.

India among high-burden nations as WHO flags slow progress in global fight against hepatitis
हेपेटाइटिस B और C से 2024 में कुल 13.4 लाख हुईं मौतें, टॉप 10 देशों की लिस्ट में भारत भी है शामिल (ETV Bharat)

डायग्नोसिस, इलाज तक सीमित पहुंच और हेल्थ सिस्टम में कमियां बड़ी रुकावट
2015 के बाद से वैश्विक स्तर पर हुई प्रगति के बावजूद, रिपोर्ट में भारत के लिए एक मिली-जुली तस्वीर सामने आई है. एक तरफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बढ़ने और जागरूकता बढ़ने से इन्फेक्शन की दर कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ, देर से पता चलना, इलाज तक सीमित पहुंच और हेल्थ सिस्टम में कमियां जैसी चुनौतियां तरक्की में रुकावट डाल रही हैं.

ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 में 2015 से अब तक हुए जरूरी डेवलपमेंट का जिक्र है. हेपेटाइटिस B के नए इन्फेक्शन की सालाना संख्या में 32 प्रतिशत की गिरावट आई है और हेपेटाइटिस C से जुड़ी मौतों में दुनिया भर में 12 प्रतिशत की कमी आई है. पांच साल से कम उम्र के बच्चों में हेपेटाइटिस B का प्रसार भी घटकर 0.6 प्रतिशत हो गया है, जिसमें 85 देशों ने 2030 के 0.1 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल कर लिया है या उससे आगे निकल गए हैं. हालांकि, ट्रांसमिशन अभी भी ज्यादा है, हर साल लगभग 1.8 मिलियन नए इन्फेक्शन रिपोर्ट किए जाते हैं.

भारत, अपनी बड़ी आबादी और अलग-अलग तरह के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, दोहरी मुश्किलों का सामना कर रहा है: नए इन्फेक्शन को रोकना और साथ ही उन लाखों लोगों को मैनेज करना जो पहले से ही पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं.

WHO के अनुमानों के अनुसार, 2024 में दुनिया भर में 287 मिलियन लोग क्रोनिक हेपेटाइटिस B या C इन्फेक्शन के साथ जी रहे थे. भारत में, एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि ज्यादातर मामलों का पता ही नहीं चल पाता है, इससे इंफेक्शन रहता है और मौतें होती हैं. लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर, हेपेटाइटिस से संबंधित मृत्यु दर के प्रमुख कारण बने हुए हैं.

भारत में इस तरह हेपेटाइटिस को खत्म करना मुमकिन है

India among high-burden nations as WHO flags slow progress in global fight against hepatitis
हेपेटाइटिस B और C से 2024 में कुल 13.4 लाख हुईं मौतें, टॉप 10 देशों की लिस्ट में भारत भी है शामिल (ETV Bharat)
WHO के डायरेक्टर-जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस ने कहा कि हेपेटाइटिस को खत्म करना मुमकिन है. डॉ. घेब्रेयेसस ने कहा कि दुनिया भर के देश दिखा रहे हैं कि हेपेटाइटिस को खत्म करना सिर्फ एक सपना नहीं है बल्कि, यह लगातार राजनीतिक इच्छाशक्ति और भरोसेमंद घरेलू फंडिंग से संभव है.

उन्होंने कहा कि साथ ही, यह रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी और असमान है. बहुत से लोग स्टिग्मा, खराब हेल्थ सिस्टम और इलाज तक अलग-अलग पहुंच की वजह से डायग्नोस नहीं हो पाते और उनका इलाज नहीं हो पाता है. हालांकि, हेपेटाइटिस को पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा बनने से रोकने के लिए हमारे पास सभी जरूरी तरीके हैं, लेकिन अगर दुनिया को 2030 के टारगेट हासिल करने हैं, तो रोकथाम, स्क्रीनिंग और इलाज की कोशिशों को बड़े पैमाने पर और तेज़ी से बढ़ाना होगा.

भारत ने हाल के सालों में कई कदम उठाए हैं, जिसमें हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन को बढ़ाना और वायरल हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल प्रोग्राम शुरू करना शामिल है. सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता से इलाज तक पहुंच भी बेहतर हुई है, खासकर हेपेटाइटिस C के मामले में, जहां 95 प्रतिशत से ज्यादा इन्फेक्शन कम समय के इलाज से ठीक हो सकते हैं.

हालांकि, इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि इलाज तक पहुंच अभी भी काफी नहीं है. दुनिया भर में, क्रोनिक हेपेटाइटिस B से पीड़ित 5 प्रतिशत से भी कम लोगों का इलाज हो पाता है, और 2015 तक, हेपेटाइटिस C के केवल 20 प्रतिशत मरीजों का ही इलाज हो पाता है.

वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा तय किए गए 2030 के उन्मूलन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अब सिर्फ पांच साल बचे हैं, इसलिए, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अभी की रफ्तार से हो रही तरक्की 2030 के सभी एलिमिनेशन टारगेट को पाने के लिए काफी नहीं है.

हेपेटाइटिस के खिलाफ भारत की पहल
स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने ETV के संवाददाता को बताया कि 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा मानकर खत्म करने के अपने बड़े लक्ष्य के तहत, भारत ने रोकथाम, जल्दी पता लगाने और मुफ्त इलाज के जरिए हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C से निपटने की कोशिशें तेज कर दी हैं.

India among high-burden nations as WHO flags slow progress in global fight against hepatitis
हेपेटाइटिस B और C से 2024 में कुल 13.4 लाख हुईं मौतें, टॉप 10 देशों की लिस्ट में भारत भी है शामिल (ETV Bharat)

इस स्ट्रेटेजी के केंद्र में 'नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम' (NVHCP) है, जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है. यह कार्यक्रम पूरे देश में टेस्टिंग को बढ़ाने, इलाज तक पहुंच सुनिश्चित करने और बीमारी के फैलने को कम करने पर केंद्रित है. इसे 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' के साथ जोड़ा गया हैजिससे जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक सेवाएं पहुंच सकें.

हेपेटाइटिस B या C से पीड़ित मरीज़ सरकारी हेल्थ सेंटर पर एंटीवायरल इलाज करवा सकते हैं, जिससे उनकी जेब से होने वाला खर्च काफी कम हो जाएगा. भारत ने सभी के लिए, खासकर नए जन्मे बच्चों के लिए, हेपेटाइटिस B के खिलाफ वैक्सीनेशन को भी प्राथमिकता दी है.

बेहतर 'लास्ट-माइल डिलीवरी'
पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत का तरीका तो काफी व्यापक है, लेकिन इसमें 'लास्ट-माइल डिलीवरी' को और मजबूत बनाने की जरूरत है. जाने-माने हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. राकेश अग्रवाल ने कहा कि भारत ने बीमारी की पहचान और इलाज तक पहुंच बढ़ाने में काफी प्रगति की है, खासकर हेपेटाइटिस C के मामले में, जिसका अब इलाज संभव है. हालांकि, सबसे बड़ी कमी अभी भी इन्फेक्टेड लोगों की जल्दी पहचान करने में है, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जिनका पता नहीं चल पाया है.डॉ. अग्रवाल के अनुसार, स्क्रीनिंग और जागरूकता को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, खासकर ग्रामीण इलाकों में. उन्होंने कहा कि जब तक हम मरीजों को जल्द से जल्द पहचानकर उनका इलाज नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास असरदार साधन होने के बावजूद लिवर सिरोसिस और कैंसर का बोझ बना रहेगा.

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