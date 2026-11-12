ETV Bharat / health

बुजुर्गों में निमोनिया के लक्षणों में हमेशा खांसी या बुखार नहीं होता है शामिल, इन सामान्य और छुपे हुए संकेत को न करें नजरअंदाज

अक्सर, जब किसी व्यक्ति को खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है, तो लोगों को निमोनिया का संदेह होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुजुर्गों में निमोनिया के लक्षण कभी-कभी काफी अलग हो सकते हैं? कुछ मामलों में, तेज बुखार या गंभीर खांसी के बजाय, मरीज को अचानक भ्रम, कमजोरी, सुस्ती महसूस हो सकती है या उसे रोजमर्रा के काम करने में कठिनाई आ सकती है. यही कारण है कि बुजुर्गों में निमोनिया का पता कभी-कभी काफी देर से चलता है.

निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है, जो बैक्टीरिया, वायरस या अन्य सूक्ष्मजीवों के कारण हो सकता है. इस संक्रमण से फेफड़ों की छोटी हवा की थैलियों (air sacs) में सूजन आ सकती है, जिससे वे तरल पदार्थ से भर जाती हैं. नतीजतन, शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है.

परिवार के लोग अक्सर इन लक्षणों को बढ़ती उम्र, थकान या पहले से मौजूद कमजोरी का नतीजा मान लेते हैं. हालांकि, किसी बुजुर्ग के व्यवहार में अचानक आए बदलाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए. ऐसे बदलाव किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकते हैं, जैसे कि कोई संक्रमण या शरीर में ऑक्सीजन की कमी.

व्यवहार में अचानक आए बदलावों को नजरअंदाज न करें उम्र बढ़ने के साथ, शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है. 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में निमोनिया होने का खतरा ज्यादा होता है. संक्रमण के दौरान, बुजुर्गों को अचानक कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि बातों को समझने में दिक्कत होना, अपने आस-पास के लोगों को पहचानने में परेशानी, नींद के पैटर्न में असामान्य बदलाव, या बातचीत करते समय उलझन महसूस होना.

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है?

बुजुर्गों के अलावा डायबिटीज, हृदय रोग, फेफड़ों की पुरानी बीमारी और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों में भी निमोनिया का खतरा अधिक हो सकता है. ऐसे लोगों में संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है.

समय पर जांच और इलाज क्यों जरूरी है?

निमोनिया के मामलों में समय पर जांच और इलाज बहुत जरूरी है. यह स्थिति तब होती है जब फेफड़ों में मौजूद हवा की थैलियां (एल्वियोली) मवाद या तरल पदार्थ से भर जाती हैं. अगर आपको लगातार खांसी, बुखार, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो, या अचानक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. स्थिति के आधार पर, डॉक्टर छाती का एक्स-रे, ऑक्सीजन के स्तर की जांच, या अन्य टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं. इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि संक्रमण का मुख्य कारण क्या है और मरीज की हालत कैसी है. उदाहरण के लिए, बैक्टीरियल निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं, जबकि वायरल संक्रमण के मामले में इलाज का तरीका अलग हो सकता है. डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स लेना सही नहीं है.

बचाव भी है जरूरी

समय पर टीकाकरण, हाथों की स्वच्छता, धूम्रपान से परहेज और पुरानी बीमारियों को नियंत्रण में रखने से निमोनिया से बचाव में मदद मिल सकती है. बुजुर्गों और अधिक जोखिम वाले मरीजों को निमोनिया और फ्लू के टीकों के बारे में अपने डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए. 'विश्व निमोनिया दिवस' पर यह समझना जरूरी है कि बुजुर्गों में संक्रमण के लक्षण हमेशा एक जैसे नहीं होते. कभी-कभी, अचानक बहुत ज्यादा सुस्ती आना या व्यवहार में बदलाव आना, शरीर की ओर से मिलने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है. समय रहते पहचान और इलाज से गंभीर जटिलताओं को रोकने में मदद मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)