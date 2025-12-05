ETV Bharat / health

दिल्ली में तीन साल में 2 लाख लोग हुए बीमार, 'जहरीली' हवा से बढ़ रही बीमारियां, सरकार की रिपोर्ट डराने वाली

केंद्र सरकार ने बताया है कि 2022 से 2024 के बीच दिल्ली के छह सरकारी अस्पतालों में सांस की गंभीर बीमारियों के 200,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए. वहीं, पिछले तीन सालों में सांस की बीमारियों से पीड़ित 30,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस बात पर जोर दिया कि वायु प्रदूषण अस्थमा, COPD और फेफड़ों के अन्य इन्फेक्शन जैसी बढ़ती बीमारियों में एक बड़ा योगदान देता है.

सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी द्वारा राज्यसभा प्रश्न संख्या 274 के जवाब में पेश किए गए डेटा से पता चला कि 2022 और 2024 के बीच, AIIMS, सफदरजंग, LHMC ग्रुप, RML, NITRD और VPCI सहित अस्पतालों में कुल 2,04,758 इमरजेंसी मामले दर्ज किए गए। इनमें से 30,420 मरीजों, यानी लगभग 15 फीसदी, को भर्ती करने की जरूरत पड़ी, जो हेल्थकेयर सुविधाओं में आने वाले मामलों की गंभीरता को दर्शाता है. साल-दर-साल के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में 67,054 इमरजेंसी मामले और 9,874 भर्ती हुए, 2023 में 69,293 मामले और 9,727 भर्ती हुए, और 2024 में 68,411 मामले और 10,819 भर्ती हुए. हालांकि 2024 में कुल इमरजेंसी विजिट में थोड़ी कमी आई, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जो बिगड़ती गंभीरता का संकेत देता है.

वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं?

वैज्ञानिक अध्ययन प्रदूषण और सांस की बीमारियों के बीच संबंध का समर्थन करते हैं. पांच जगहों पर ICMR के एक मल्टी-सिटी अध्ययन में 33,000 से ज्यादा मरीजों का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी का संबंध सांस की शिकायतों के लिए इमरजेंसी विजिट में बढ़ोतरी से है. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) ने भी अगस्त 2023 से इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म (IHIP) के जरिए डिजिटल सर्विलांस का विस्तार किया है, जिसमें दिल्ली के छह सहित 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 230 से ज्यादा सेंटिनल साइट्स शामिल हैं.

नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ (NPCCHH) के तहत बार-बार सरकारी सलाह जारी करने के बावजूद, जिसमें राज्यों से हेल्थकेयर तैयारियों को मजबूत करने, जरूरी दवाएं स्टॉक करने और AQI खराब होने पर सार्वजनिक चेतावनी जारी करने का आग्रह किया गया है.