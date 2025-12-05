ETV Bharat / health

दिल्ली में तीन साल में 2 लाख लोग हुए बीमार, 'जहरीली' हवा से बढ़ रही बीमारियां, सरकार की रिपोर्ट डराने वाली

एयर पॉल्यूशन अस्थमा, COPD और फेफड़ों के दूसरे इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के बढ़ते मामलों का एक बड़ा कारण है, जानिए इसके कारण होने वाले लक्षण...

In Delhi, 200,000 people fell ill in three years; illnesses are increasing due to 'toxic' air,
दिल्ली में तीन साल में 2 लाख लोग हुए बीमार, 'जहरीली' हवा से बढ़ रही बीमारियां, सरकार की रिपोर्ट डराने वाली (CANVA)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 5, 2025 at 1:48 PM IST

केंद्र सरकार ने बताया है कि 2022 से 2024 के बीच दिल्ली के छह सरकारी अस्पतालों में सांस की गंभीर बीमारियों के 200,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए. वहीं, पिछले तीन सालों में सांस की बीमारियों से पीड़ित 30,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस बात पर जोर दिया कि वायु प्रदूषण अस्थमा, COPD और फेफड़ों के अन्य इन्फेक्शन जैसी बढ़ती बीमारियों में एक बड़ा योगदान देता है.

सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी द्वारा राज्यसभा प्रश्न संख्या 274 के जवाब में पेश किए गए डेटा से पता चला कि 2022 और 2024 के बीच, AIIMS, सफदरजंग, LHMC ग्रुप, RML, NITRD और VPCI सहित अस्पतालों में कुल 2,04,758 इमरजेंसी मामले दर्ज किए गए। इनमें से 30,420 मरीजों, यानी लगभग 15 फीसदी, को भर्ती करने की जरूरत पड़ी, जो हेल्थकेयर सुविधाओं में आने वाले मामलों की गंभीरता को दर्शाता है. साल-दर-साल के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में 67,054 इमरजेंसी मामले और 9,874 भर्ती हुए, 2023 में 69,293 मामले और 9,727 भर्ती हुए, और 2024 में 68,411 मामले और 10,819 भर्ती हुए. हालांकि 2024 में कुल इमरजेंसी विजिट में थोड़ी कमी आई, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जो बिगड़ती गंभीरता का संकेत देता है.

वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं?
वैज्ञानिक अध्ययन प्रदूषण और सांस की बीमारियों के बीच संबंध का समर्थन करते हैं. पांच जगहों पर ICMR के एक मल्टी-सिटी अध्ययन में 33,000 से ज्यादा मरीजों का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी का संबंध सांस की शिकायतों के लिए इमरजेंसी विजिट में बढ़ोतरी से है. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) ने भी अगस्त 2023 से इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म (IHIP) के जरिए डिजिटल सर्विलांस का विस्तार किया है, जिसमें दिल्ली के छह सहित 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 230 से ज्यादा सेंटिनल साइट्स शामिल हैं.

नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ (NPCCHH) के तहत बार-बार सरकारी सलाह जारी करने के बावजूद, जिसमें राज्यों से हेल्थकेयर तैयारियों को मजबूत करने, जरूरी दवाएं स्टॉक करने और AQI खराब होने पर सार्वजनिक चेतावनी जारी करने का आग्रह किया गया है.

क्या है एयर पॉल्यूशन और यह बीमारी कैसे पैदा करता है?
WHO की वेबसाइट के अनुसार, वायु प्रदूषण एक लोकल, रीजनल और ग्लोबल प्रॉब्लम है जो गैस, केमिकल और छोटे पार्टिकल्स जैसे पॉल्यूटेंट्स के निकलने से होती है. वायु प्रदूषण का मतलब है हवा में एक या ज्यादा कंटैमिनेंट्स का होना, जैसे धूल, धुआं, गैस, धुंध, बदबू, धुआं या भाप, इनकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक इसके संपर्क में रहता है, तो यह उसकी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. एयर पॉल्यूशन के संपर्क में आने का मेन रास्ता सांस की नली से होती है. इन प्रदूषण के सांस के जरिए शरीर में जाने से सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इम्यूनोसप्रेशन और पूरे शरीर के सेल्स में म्यूटेजेनिसिटी होती है, जिससे लंग, हार्ट, दिमाग और दूसरे अंग प्रभावित होते हैं, और आखिर में गंभीर बीमारियां होती है

एयर पॉल्यूशन से कौन से अंग होते हैं प्रभावित ?
शरीर का लगभग हर अंग एयर पॉल्यूशन से प्रभावित हो सकता है. अपने छोटे साइज के कारण, कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स फेफड़ों के जरिए ब्लडस्ट्रीम में घुस जाते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिससे सिस्टमिक सूजन और कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है.

एयर पॉल्यूशन के लक्षण

  • खांसी और घरघराहट – खराब बाहरी हवा की क्वालिटी के संपर्क में आने से सांस की नली में जलन हो सकती है, जिससे खांसी और घरघराहट हो सकती है.
  • सांस लेने में तकलीफ – खराब बाहरी हवा की क्वालिटी से सांस लेना मुश्किल हो सकता है.
  • सीने में जकड़न – प्रदूषित हवा से सीने में जकड़न हो सकती है और आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके सीने पर कुछ भारी रखा हो.
  • सिरदर्द – अगर आपको बार-बार सिरदर्द होता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं जिससे सिरदर्द और चक्कर आ सकते हैं,
  • थकान – खराब बाहरी हवा की क्वालिटी से आप थका हुआ और सुस्त महसूस कर सकते हैं, भले ही आप काफी देर तक सोए हों.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

TAGGED:

HEALTH NEWS
AIR POLLUTION RELATED ILLNESSES
DELHI NCR POLLUTION NEWS
DISEASES CAUSED BY AIR POLLUTION
