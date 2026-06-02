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कैंसर के मरीजों की उम्र दोगुनी कर सकती है यह नई दवा, एडवांस्ड या मेटास्टैटिक स्टेज में बहुत असरदार, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

पैंक्रियाटिक कैंसर का नाम सुनते ही कई लोगों के दिल में डर बैठ जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बीमारी का पता चलने में अक्सर काफी समय लग जाता है, और जब तक इसका पता चलता है, तब तक यह पूरे शरीर में फैल चुका होता है. इसी वजह से इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है. हर साल, लाखों लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं. हालांकि, पूरी जानकारी की कमी और लक्षणों को नजरअंदाज करने की आदत के कारण अक्सर इलाज में देरी होती है.

बता दें, पैंक्रियास हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है. इसके मुख्य कामों जरूरी इंसुलिन बनाना और शरीर से नुकसानदायक चीजों को बाहर निकालना शामिल है. जो में हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है. हालांकि, पैंक्रियाटिक कैंसर पैंक्रियाटिक सेल्स में अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल बदलावों की वजह से होता है. यह कंडीशन तब होती है जब पैंक्रियास के सेल्स म्यूटेट होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं और ट्यूमर बनाते हैं.

पैंक्रियाटिक कैंसर बहुत खतरनाक और जानलेवा होता है. इसका इलाज मुख्य रूप से कैंसर के स्टेज, ट्यूमर के साइज और मरीज की सेहत पर निर्भर करता है. लेकिन हाल ही में (मई-जून 2026) एक बड़ी मेडिकल रिसर्च ने मरीजों और डॉक्टरों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है. इसे मेडिकल दुनिया में 'ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट' माना जा रहा है. आइए जानते हैं इस नई रिसर्च और दवा के बारे में...

हाल ही में, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी (ASCO 2026) की एक बैठक में डाराक्सोमेरासिब (जिसे RMC-6236 भी कहा जाता है) नाम की एक नई दवा के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे पेश किए गए. इस दवा को Revolution Medicines नाम की एक कंपनी ने बनाया है. शोधकर्ताओं ने बताया कि यह दवा उन जानलेवा कैंसरों के इलाज के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है जो RAS जीन म्यूटेशन के कारण होते हैं. इस नई टारगेटेड दवा ने कैंसर के इलाज में एक नई और बड़ी उम्मीद जगाई है.

रिसर्चर्स ने आगे बताया कि RASolute 302 Phase III ट्रायल में, जो एडवांस्ड या मेटास्टैटिक पैंक्रियाटिक कैंसर के मरीजों पर किया गया था, यह देखा गया कि स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी लेने वाले मरीजों का औसत सर्वाइवल 6.7 महीने था, जबकि डाराक्सोनरासिब लेने वाले मरीजों का औसत सर्वाइवल 13.2 महीने था. डाराक्सोनरासिब एक ओरल दवा है जो 'RAS(ON)' प्रोटीन को ब्लॉक करके काम करती है, जो पैंक्रियाटिक कैंसर में ट्यूमर के बढ़ने को बढ़ावा देते हैं.