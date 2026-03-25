शरीर में जिंक की कमी को नजरअंदाज करना पड़ सकता है महंगा, जानिए उम्र के हिसाब से प्रतिदिन कितनी मात्रा में लेना चाहिए
शरीर में किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी से शरीर में कई प्रॉब्लम हो सकती हैं. जिंक ऐसा ही एक न्यूट्रिएंट है, जानिए इसकी कमी...
Published : March 25, 2026 at 1:09 PM IST
शरीर में मौजूद सभी न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं. न्यूट्रिएंट्स शरीर के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं. इसीलिए डॉक्टर हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेने की सलाह देते हैं. जिंक भी एक जरूरी न्यूट्रिएंट है जो हमें हेल्दी रखने में मदद करता है. एक व्यक्ति के शरीर को हर दिन 8-10 mg जिंक की जरूरत होती है. यह शरीर के अलग-अलग कामों में मदद करता है. यह इम्यून सिस्टम, घाव भरने, DNA सिंथेसिस और सेल डिवीजन जैसे जरूरी कामों में मदद करता है. यह कई पौधों और जानवरों से मिलने वाले खाने की चीजों में नैचुरली पाया जाता है. हालांकि, जिंक की कमी से कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. आइए इस खबर में जानते हैं कि शरीर में जिंक की कमी के क्या लक्षण हैं और इससे हेल्थ पर क्या असर पड़ता है....
अगर आप पर्याप्त मात्रा में जिंक नहीं लेते हैं, तो यह आपकी पूरी सेहत पर असर डाल सकता है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जाने-माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार, शरीर में जिंक की कमी होने पर कुछ खास लक्षण दिखते हैं. आइए जानते हैं जिंक की कमी के लक्षण क्या हैं, इसकी पूर्ति कैसे करें और कितना लें.
कमजोर इम्यून सिस्टम
इम्यूनिटी शरीर के लिए बहुत जरूरी है. इम्यूनिटी कम होने पर कई बीमारियां आपको घेर लेती हैं. जिंक की कमी से शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है. इससे व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है. इससे आपको सर्दी-जुकाम, इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. अगर आपको बार-बार सर्दी-जुकाम और इन्फेक्शन हो रहा है, तो तुरंत चेकअप करवाएं. यह जिंक की कमी का संकेत हो सकता है.
बाल झड़ने को नजरअंदाज न करें
बहुत से लोग बाल झड़ने को नॉर्मल मानते हैं. उन्हें लगता है कि बाल झड़ना नैचुरल है. लेकिन, डॉ. सौरभ सेठी का कहना है कि बाल झड़ना जिंक की कमी का संकेत हो सकता है. जिंक की कमी से बाल झड़ सकते हैं और हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो सकते हैं. गंभीर मामलों में, इससे बाल झड़ने लगते हैं और बालों की ग्रोथ रुक जाती है. अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें और जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाएं.
स्किन की समस्याएं भी होती हैं
एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिंक स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है. जिंक की कमी से एक्जिमा, ड्राई स्किन और एक्ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा, जिंक की कमी से घाव भरने में भी देरी हो सकती है. अगर आपको ये लक्षण बार-बार दिखें, तो तुरंत अलर्ट हो जाएं. डॉक्टर से सलाह लें और जरूरी टेस्ट करवाएं.
ये लक्षण भी दिखते हैं
- जिंक की कमी से स्वाद और सूंघने की शक्ति पर असर पड़ता है. जिंक की कमी से आप खाने का स्वाद नहीं ले पाएंगे या हो सकता है कि आप उसे सूंघ भी न पाएं.
- जिंक शरीर में एनर्जी लेवल बनाए रखने में मदद करता है. जिंक की कमी से थकान, कमजोरी और सुस्ती हो सकती है.
- जिंक की कमी से रेटिना के सेल्स कमजोर हो जाते हैं, जिससे रतौंधी या धुंधला दिखना हो सकता है.
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिंक की कमी से पाचन तंत्र पर असर पड़ता है, जिससे भूख न लगना और वजन कम होना जैसे लक्षण दिखते हैं.
- जिंक दिमाग के कामों को रेगुलेट करने में मदद करता है. इसकी कमी से चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और नजर कमजोर हो सकती है.
जिंक की कमी के कारण
- असंतुलित डाइट: जिंक से भरपूर खाना न खाएं, जो भी मिले खाएं.
- पाचन संबंधी समस्याएं: सीलिएक रोग या क्रोहन रोग जैसी बीमारियां जिंक के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती हैं.
- प्रेग्नेंसी और स्तनपान: इस दौरान महिलाओं को ज्यादा जिंक की जरूरत होती है.
- ज्यादा शराब पीना: शराब पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है. शराब जिंक के एब्जॉर्प्शन को कम करती है.
जिंक की कमी को कैसे दूर करें?
कद्दू के बीज, तिल, मूंगफली, दालें, अंडे, मीट, डेयरी प्रोडक्ट और साबुत अनाज में जिंक काफी मात्रा में पाया जाता है. इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं. शराब और स्मोकिंग से बचें. हेल्दी और संतुलित डाइट को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं.
जिंक सप्लीमेंट्स
जिंक सप्लीमेंट्स सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेने चाहिए. हालांकि, इन्हें ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, वयस्क पुरुषों को रोजाना 11 मिलीग्राम और वयस्क महिलाओं को 8 मिलीग्राम जिंक की जरूरत होती है. गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को क्रमशः 11 mg और 12 mg एक्स्ट्रा जिंक की जरूरत होती है.
उम्र के हिसाब से कितने जिंक की जरूरत होती है?
हमें बहुत अधिक मात्रा में जिंक की जरूरत नहीं होती, लेकिन औसतन, रोजाना जिंक की जरूरत इस तरह है...
- 6 महीने से 13 साल के बच्चे: 2-8mg
- 14 से 18 साल के किशोर: 9-11mg
- 18 साल से ज़्यादा उम्र के वयस्क: 8-11mg
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं: 11-12mg
- उम्र के साथ मात्रा बढ़ाएं, आप अपने बच्चे की जिंक की जरूरतों को समझने के लिए किसी बाल रोग विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते हैंज
- वहीं, लिंग के आधार पर पुरुषों को महिलाओं की तुलना में 2-3mg ज्यादा जिंक की जरूरत होती है.
क्या बहुत ज्यादा जिंक नुकसानदायक है?
डॉक्टर का कहना है कि हां, बहुत ज्यादा जिंक लेने से आपके शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है. बहुत ज्यादा जिंक लेने से जी मिचलाना, डायरिया, पेट में ऐंठन, सिरदर्द, इम्यूनिटी कम होना, अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होना और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं. इसलिए, जिंक का सेवन सिर्फ जरूरी मात्रा में ही करना चाहिए. अगर आपको पक्का नहीं है, तो अपने डॉक्टर से पूछें कि आपकी उम्र, दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम के आधार पर आपके शरीर को कितने जिंक की जरूरत है, और क्या जिंक आपकी अभी की दवाओं के साथ दिक्कत कर सकता है. आप उनसे यह भी पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें जिंक सप्लीमेंट लेने की जरूरत है.