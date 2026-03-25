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शरीर में जिंक की कमी को नजरअंदाज करना पड़ सकता है महंगा, जानिए उम्र के हिसाब से प्रतिदिन कितनी मात्रा में लेना चाहिए

शरीर में जिंक की कमी को नजरअंदाज करना पड़ सकता है महंगा, डॉक्टर जानिए इस न्यूट्रिएंट के कमी के लक्षण और कारण ( GETTY IMAGES )

शरीर में मौजूद सभी न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं. न्यूट्रिएंट्स शरीर के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं. इसीलिए डॉक्टर हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेने की सलाह देते हैं. जिंक भी एक जरूरी न्यूट्रिएंट है जो हमें हेल्दी रखने में मदद करता है. एक व्यक्ति के शरीर को हर दिन 8-10 mg जिंक की जरूरत होती है. यह शरीर के अलग-अलग कामों में मदद करता है. यह इम्यून सिस्टम, घाव भरने, DNA सिंथेसिस और सेल डिवीजन जैसे जरूरी कामों में मदद करता है. यह कई पौधों और जानवरों से मिलने वाले खाने की चीजों में नैचुरली पाया जाता है. हालांकि, जिंक की कमी से कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. आइए इस खबर में जानते हैं कि शरीर में जिंक की कमी के क्या लक्षण हैं और इससे हेल्थ पर क्या असर पड़ता है....

अगर आप पर्याप्त मात्रा में जिंक नहीं लेते हैं, तो यह आपकी पूरी सेहत पर असर डाल सकता है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जाने-माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार, शरीर में जिंक की कमी होने पर कुछ खास लक्षण दिखते हैं. आइए जानते हैं जिंक की कमी के लक्षण क्या हैं, इसकी पूर्ति कैसे करें और कितना लें.

कमजोर इम्यून सिस्टम

इम्यूनिटी शरीर के लिए बहुत जरूरी है. इम्यूनिटी कम होने पर कई बीमारियां आपको घेर लेती हैं. जिंक की कमी से शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है. इससे व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है. इससे आपको सर्दी-जुकाम, इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. अगर आपको बार-बार सर्दी-जुकाम और इन्फेक्शन हो रहा है, तो तुरंत चेकअप करवाएं. यह जिंक की कमी का संकेत हो सकता है.

बाल झड़ने को नजरअंदाज न करें

बहुत से लोग बाल झड़ने को नॉर्मल मानते हैं. उन्हें लगता है कि बाल झड़ना नैचुरल है. लेकिन, डॉ. सौरभ सेठी का कहना है कि बाल झड़ना जिंक की कमी का संकेत हो सकता है. जिंक की कमी से बाल झड़ सकते हैं और हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो सकते हैं. गंभीर मामलों में, इससे बाल झड़ने लगते हैं और बालों की ग्रोथ रुक जाती है. अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें और जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाएं.

स्किन की समस्याएं भी होती हैं

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिंक स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है. जिंक की कमी से एक्जिमा, ड्राई स्किन और एक्ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा, जिंक की कमी से घाव भरने में भी देरी हो सकती है. अगर आपको ये लक्षण बार-बार दिखें, तो तुरंत अलर्ट हो जाएं. डॉक्टर से सलाह लें और जरूरी टेस्ट करवाएं.