अगर रातों-रात अचानक बढ़ जाए ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इसे हल्के में न लें, पैंक्रियाटिक कैंसर का हो सकता है संकेत!

डायबिटीज किसी भी उम्र में हो सकती है. आजकल, बिजी जीवनशैली, खराब खाने की आदतों और एक्सरसाइज की कमी के कारण, डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सही डाइट जरूरी है. कुछ लोग मोटापा, वजन बढ़ने और ज्यादा तनाव की वजह से इस बीमारी से प्रभावित होते हैं. हालांकि, कुछ मामलों में, इनमें से किसी भी रिस्क फैक्टर के बिना भी, ब्लड शुगर लेवल रात भर में बढ़ सकता है. एक स्टडी से पता चला है कि पैंक्रियाज में समस्या, जैसे कि सूजन (पैंक्रियाटाइटिस) या कैंसर, डायबिटीज का कारण बन सकती है.. तो, आइए इस खबर में जानते हैं कि पैंक्रियाज की समस्याओं से डायबिटीज क्यों होती है...

पैंक्रियाज की समस्याओं से डायबिटीज क्यों होती है?

टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पर धीरे-धीरे डेवलप होती है, लेकिन अचानक आने वाली डायबिटीज (जिसे अक्सर "टाइप 3c" या पैंक्रियाज से जुड़ी डायबिटीज कहते हैं) अलग होती है, जहां पैंक्रियाटाइटिस (पैंक्रियाज की सूजन), इम्यून सिस्टम का हमला, या दुर्लभ मामलों में पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं प्रभावित होती हैं और ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, खासकर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, डायबिटीज का एक प्रमुख कारण बन सकता है, जो इंसुलिन उत्पादन को बाधित करता है.

फ्रंटियर्स इन फिजियोलॉजी में पब्लिश एक हालिया स्टडी के अनुसार, पैन्क्रियाटाइटिस वाले पांच में से एक व्यक्ति को बाद में डायबिटीज हो जाती है. यह स्टडी अचानक होने वाली डायबिटीज और पैंक्रियाज की हेल्थ के बीच एक कनेक्शन बताती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैंक्रियाज में सूजन और कैंसर जैसी समस्याएं ग्लैंड के काम को खराब कर देती हैं, जिससे ग्लूकोज लेवल पर कंट्रोल खत्म हो जाता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैंक्रियाज, हमारे खाने में फैट को पचाने के अलावा, जरूरी हार्मोन इंसुलिन को निकालकर शरीर में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस रखता है. कहा जाता है कि जब किसी भी वजह से पैंक्रियाज में कोई रुकावट आती है, तो वह ठीक से काम नहीं कर पाता और ब्लॉक हो जाता है. इसी समय सूजन शुरू होती है. इस प्रोसेस में, अगर ग्लैंड में सूजन आ जाए, चोट लग जाए, या इम्यून सिस्टम उस पर हमला करे, तो कहा जाता है कि इंसुलिन बनाने की उसकी क्षमता कम हो जाती है. इंसुलिन लेवल में इस अचानक कमी से ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज हो जाती है.