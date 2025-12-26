ETV Bharat / health

अगर रातों-रात अचानक बढ़ जाए ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इसे हल्के में न लें, पैंक्रियाटिक कैंसर का हो सकता है संकेत!

टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पर धीरे-धीरे विकसित होती है, लेकिन अचानक आने वाली डायबिटीज अलग होती है, जहां ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है.

If your blood glucose level suddenly rises overnight, don't take it lightly; it could be a sign of pancreatitis.
अगर रातों-रात अचानक बढ़ जाए ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इसे हल्के में न लें, पैंक्रियाटिक कैंसर का हो सकता है संकेत (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 26, 2025 at 7:08 PM IST

डायबिटीज किसी भी उम्र में हो सकती है. आजकल, बिजी जीवनशैली, खराब खाने की आदतों और एक्सरसाइज की कमी के कारण, डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सही डाइट जरूरी है. कुछ लोग मोटापा, वजन बढ़ने और ज्यादा तनाव की वजह से इस बीमारी से प्रभावित होते हैं. हालांकि, कुछ मामलों में, इनमें से किसी भी रिस्क फैक्टर के बिना भी, ब्लड शुगर लेवल रात भर में बढ़ सकता है. एक स्टडी से पता चला है कि पैंक्रियाज में समस्या, जैसे कि सूजन (पैंक्रियाटाइटिस) या कैंसर, डायबिटीज का कारण बन सकती है.. तो, आइए इस खबर में जानते हैं कि पैंक्रियाज की समस्याओं से डायबिटीज क्यों होती है...

पैंक्रियाज की समस्याओं से डायबिटीज क्यों होती है?
टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पर धीरे-धीरे डेवलप होती है, लेकिन अचानक आने वाली डायबिटीज (जिसे अक्सर "टाइप 3c" या पैंक्रियाज से जुड़ी डायबिटीज कहते हैं) अलग होती है, जहां पैंक्रियाटाइटिस (पैंक्रियाज की सूजन), इम्यून सिस्टम का हमला, या दुर्लभ मामलों में पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं प्रभावित होती हैं और ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, खासकर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, डायबिटीज का एक प्रमुख कारण बन सकता है, जो इंसुलिन उत्पादन को बाधित करता है.

फ्रंटियर्स इन फिजियोलॉजी में पब्लिश एक हालिया स्टडी के अनुसार, पैन्क्रियाटाइटिस वाले पांच में से एक व्यक्ति को बाद में डायबिटीज हो जाती है. यह स्टडी अचानक होने वाली डायबिटीज और पैंक्रियाज की हेल्थ के बीच एक कनेक्शन बताती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैंक्रियाज में सूजन और कैंसर जैसी समस्याएं ग्लैंड के काम को खराब कर देती हैं, जिससे ग्लूकोज लेवल पर कंट्रोल खत्म हो जाता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैंक्रियाज, हमारे खाने में फैट को पचाने के अलावा, जरूरी हार्मोन इंसुलिन को निकालकर शरीर में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस रखता है. कहा जाता है कि जब किसी भी वजह से पैंक्रियाज में कोई रुकावट आती है, तो वह ठीक से काम नहीं कर पाता और ब्लॉक हो जाता है. इसी समय सूजन शुरू होती है. इस प्रोसेस में, अगर ग्लैंड में सूजन आ जाए, चोट लग जाए, या इम्यून सिस्टम उस पर हमला करे, तो कहा जाता है कि इंसुलिन बनाने की उसकी क्षमता कम हो जाती है. इंसुलिन लेवल में इस अचानक कमी से ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज हो जाती है.

टेस्ट करवाना है बेहतर
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर डायबिटीज अचानक होती है, तो इसे बुढ़ापे का नतीजा मानकर नजरअंदाज करने के बजाय पैंक्रियाज की समस्याओं के लिए टेस्ट करवाना बेहतर है. वे सलाह देते हैं कि पतले शरीर वाले, जो लोग एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में, डायबिटीज के किसी भी लक्षण के बिना भी, बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पेट की जांच और पैंक्रियाज एंजाइम के एनालिसिस से अंदरूनी सूजन और ट्यूमर जैसी समस्याओं का पता गंभीर होने से पहले लगाया जा सकता है.

रेगुलर ग्लूकोज जांच करना जरूरी
एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस से पीड़ित लोगों को रेगुलर ग्लूकोज टेस्टिंग करवानी चाहिए. उन लोगों के लिए खासकर जरूरी है जिन्हें शराब की लत है और जिनके पैंक्रियाज के टिशू सूजन के कारण खराब हो गए हैं. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर समस्या का पता जल्दी चल जाए और इलाज किया जाए, तो स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है. वे खुद को बचाने के लिए हेल्दी डाइट और शराब से दूर रहने जैसे बचाव के उपाय अपनाने की सलाह देते हैं.

(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)

