अगर आप फैब्रिक कंडीशनर करते हैं इस्तेमाल, तो आज से ही ऐसा करना कर दें बंद और हो जाएं सावधान!

बहुत से लोग कपड़े धोने के बाद उन्हें ज्यादा आकर्षक और नए जैसा दिखाने और उनमें अच्छी खुशबू लाने के लिए फैब्रिक कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं. फैब्रिक कंडीशनर में कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स होते हैं जो कपड़ों को मुलायम बनाते हैं और उन्हें ज्यादा समय तक नया जैसा रखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फैब्रिक कंडीशनर आपकी सेहत के लिए कितना सुरक्षित है? एक्सपर्ट्स के अनुसार, फैब्रिक कंडीशनर शरीर में खतरनाक केमिकल डाल सकते हैं, जिससे सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. तो, आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स के अनुसार, फैब्रिक कंडीशनर से कौन-सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

फैब्रिक कंडीशनर से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

फैब्रिक सॉफ्टनर में मौजूद कैटायनिक सर्फेक्टेंट कपड़ों को मुलायम बनाते हैं. इनमें क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड (क्वैट्स), आर्टिफिशियल खुशबू, सिलिकॉन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड (VOCs) वगैरह होते हैं, जिनसे अस्थमा, एलर्जी और सांस से जुड़ी दूसरी समस्याएं हो सकती हैं. कपड़ों में मौजूद खुशबू से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है. कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

शुरुआती स्टेज में, इन लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और रोजाना की थकान या तनाव मान लिया जाता है. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों और सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को सूजन, खुजली और रैशेज हो सकते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के अनुसार, खुशबू से जुड़े VOCs की ज्यादा मात्रा से त्वचा और सांस से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें सिरदर्द, अस्थमा अटैक, सांस लेने में दिक्कत, कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, म्यूकस मेम्ब्रेन में जलन और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस शामिल है.