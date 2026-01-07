अगर आप फैब्रिक कंडीशनर करते हैं इस्तेमाल, तो आज से ही ऐसा करना कर दें बंद और हो जाएं सावधान!
फैब्रिक कंडीशनर का इस्तेमाल करना कॉमन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फैब्रिक कंडीशनर आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है?
Published : January 7, 2026 at 2:20 PM IST
बहुत से लोग कपड़े धोने के बाद उन्हें ज्यादा आकर्षक और नए जैसा दिखाने और उनमें अच्छी खुशबू लाने के लिए फैब्रिक कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं. फैब्रिक कंडीशनर में कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स होते हैं जो कपड़ों को मुलायम बनाते हैं और उन्हें ज्यादा समय तक नया जैसा रखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फैब्रिक कंडीशनर आपकी सेहत के लिए कितना सुरक्षित है? एक्सपर्ट्स के अनुसार, फैब्रिक कंडीशनर शरीर में खतरनाक केमिकल डाल सकते हैं, जिससे सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. तो, आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स के अनुसार, फैब्रिक कंडीशनर से कौन-सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.
फैब्रिक कंडीशनर से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
फैब्रिक सॉफ्टनर में मौजूद कैटायनिक सर्फेक्टेंट कपड़ों को मुलायम बनाते हैं. इनमें क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड (क्वैट्स), आर्टिफिशियल खुशबू, सिलिकॉन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड (VOCs) वगैरह होते हैं, जिनसे अस्थमा, एलर्जी और सांस से जुड़ी दूसरी समस्याएं हो सकती हैं. कपड़ों में मौजूद खुशबू से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है. कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
शुरुआती स्टेज में, इन लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और रोजाना की थकान या तनाव मान लिया जाता है. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों और सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को सूजन, खुजली और रैशेज हो सकते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के अनुसार, खुशबू से जुड़े VOCs की ज्यादा मात्रा से त्वचा और सांस से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें सिरदर्द, अस्थमा अटैक, सांस लेने में दिक्कत, कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, म्यूकस मेम्ब्रेन में जलन और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस शामिल है.
- इसके अलावा, फेब्रिक सॉफ्टनर से इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और बेंजिल एसीटेट जैसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड (VOCs) निकलते हैं, जो एयरवेज, फेफड़ों और रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं
- कुछ VOCs लंबे समय तक चलने वाली समस्याएं पैदा कर सकते हैं जैसे कि इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, नर्व डैमेज, थायरॉइड की समस्याएं और कैंसर.
- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार, आर्टिफिशियल खुशबू में फेथलेट्स नाम के हानिकारक केमिकल होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल में रुकावट डाल सकते हैं, जिससे रिप्रोडक्टिव समस्याएं और मेंटल हेल्थ की समस्याएं हो सकती हैं.
- ये केमिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी प्रभावित करते हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है
कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. मधुसूदन पात्रुडू कहते हैं कि कई कंपनियां अपने फैब्रिक सॉफ्टनर में इस्तेमाल होने वाले इंग्रीडिएंट्स का खुलासा नहीं करती हैं. इसलिए, हमें नहीं पता कि उनमें क्या होता है. फैब्रिक सॉफ्टनर के बजाय नैचुरल ऑप्शन चुनना आपकी सेहत के लिए बेहतर है.
घर के अंदर का प्रदूषण
- कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक सॉफ्टनर में मौजूद थैलेट्स, VOCs और दूसरे केमिकल आपके घर की हवा में जमा हो सकते हैं, जिससे हवा में प्रदूषण होता है.
- फैब्रिक सॉफ्टनर कपड़ों पर एक मोम जैसी परत छोड़ देते हैं. इससे त्वचा पर बुरे असर हो सकते हैं और कपड़े की सोखने की क्षमता कम हो सकती है.
- कपड़ों पर सिलिकॉन का अवशेष पूरी तरह से गायब होने में सालों लग जाते हैं, जिससे त्वचा को लगातार सिलिकॉन के संपर्क में आने का खतरा बना रहता है.
- फैब्रिक कंडीशनर एसीटैल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे प्रदूषकों को ऐसे केमिकल में बदल देते हैं जिनसे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं. ये खतरनाक केमिकल आसानी से खत्म नहीं होते हैं. ये झीलों, नदियों और महासागरों में पहुंच जाते हैं, जिससे जलीय जीवों को नुकसान होता है. इनके अवशेष मिट्टी में भी आसानी से नहीं टूटते हैं.
कॉम्प्लेक्स केमिकल मिक्सर
- कपड़ों के लिए फैब्रिक सॉफ्टनर 1960 के दशक में बाजार में आए थे. उस समय, कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट बहुत कठोर होते थे. अब जो डिटर्जेंट मिलते हैं, वे बहुत हल्के होते हैं. स्टडीज से पता चला है कि हल्के डिटर्जेंट के साथ, फैब्रिक कंडीशनर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती.
- खुशबू बनाने के लिए जटिल केमिकल मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है. इनमें से कुछ में ही प्राकृतिक चीजें होती हैं. ज्यादातर खुशबू लैबोरेटरी में पेट्रोलियम-बेस्ड कंपाउंड से बनाई जाती हैं.
- फैब्रिक कंडीशनर में मौजूद केमिकल धोने के बाद उड़ते नहीं हैं. कंडीशनर में मौजूद केमिकल कपड़ों पर टिके रहने और उनकी खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं.
- थैलेट्स एक ऐसा ही केमिकल है जिसका इस्तेमाल अक्सर खुशबू को ज्यादा समय तक बनाए रखने के लिए किया जाता है. ये खुशबू के मॉलिक्यूल्स को जल्दी टूटने से रोकते हैं.
नेचुरल चीजें हैं बेहतर
- हानिकारक केमिकल के बजाय कपड़ों को खुशबू देने के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है.
- सफेद सिरका कपड़ों को नरम करता है और बदबू और गंदगी हटाता है. जरूरत पड़ने पर बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
- ऊन के ड्रायर बॉल कपड़ों को नरम करते हैं, और प्राकृतिक खुशबू के लिए शुद्ध एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें मिलाई जा सकती हैं.
- पौधों से बने डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने से कपड़े हानिकारक केमिकल के बिना साफ और नरम रहते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)