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अगर आपको अपने शरीर में दिखने लगें ये लक्षण, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और लिवर का टेस्ट करवाएं

लिवर की सेहत बिगड़ने के कुछ हल्के संकेत शरीर में शुरुआती दौर में ही दिखने लगते हैं, जानें किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए...

If you start noticing these symptoms in your body, consult a doctor immediately and get a liver test done.
तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और लिवर का टेस्ट करवाएं (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 10, 2026 at 2:32 PM IST

5 Min Read
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हमारे शरीर में लिवर बहुत अहम भूमिका निभाता है. यह हमारे खाए गए भोजन से पोषक तत्वों को प्रोसेस करता है और प्रोटीन बनाता है. हालांकि, लिवर की बीमारियां बहुत धीरे-धीरे बढ़ती हैं. अक्सर लक्षण तब दिखाई देते हैं जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है. आइए इस खबर में जानते हैं कि लिवर की सेहत बिगड़ने पर शरीर में क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं...

दाहिने कंधे में दर्द: विशेषज्ञों का कहना है कि यह लिवर कैंसर, फैटी लिवर या लिवर में सूजन जैसी समस्याओं का एक महत्वपूर्ण संकेत है. इस संदर्भ में, यह कहा जाता है कि यह 'रेफर्ड पेन' (शरीर के किसी दूसरे हिस्से में महसूस होने वाला दर्द) फ्रेनिक नर्व्स (phrenic nerves) के नाम से जानी जाने वाली सामान्य नर्व पाथवेज (तंत्रिका मार्गों) के कारण होता है. Liver.org.au के अनुसार , दाहिने कंधे में दर्द तब होता है जब लिवर का आकार बढ़ता है और नसों पर दबाव डालता है. इसके साथ ही, थकान, पीलिया, पेट फूलना या शरीर में सूजन जैसे लक्षण अक्सर दिखाई देते हैं.

स्किन में खुजली: जानकारों का कहना है कि लगातार सूखी और खुजली वाली त्वचा (जिसमें मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी कोई सुधार नहीं होता) लिवर की बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकती है. जब लिवर ठीक से बाइल (पित्त) को बाहर नहीं निकाल पाता, तो खून में बाइल सॉल्ट जमा हो जाते हैं, जिससे त्वचा में खुजली होती है. इससे त्वचा में सूजन या जलन जैसी प्रतिक्रिया हो सकती है. क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, लिवर के खराब होने पर वजन कम होना, थकान, कमजोरी, खुजली वाली त्वचा और त्वचा के नीचे की ब्लड वेसेल्स का कमजोर होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

If you start noticing these symptoms in your body, consult a doctor immediately and get a liver test done.
अगर आपको अपने शरीर में दिखने लगें ये लक्षण (GETTY IMAGES)

रात के बीच में नींद खुल जाना: वैसे तो आधी रात के समय जागने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर ऐसा बार-बार हो तो सावधानी बरतें. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब लिवर ठीक से काम नहीं करता है, तो खून में वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो जाते हैं और दिमाग के काम पर असर डालते हैं, जिससे नींद में दिक्कत आ सकती है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, फैटी लिवर या सिरोसिस जैसी पुरानी लिवर की बीमारियों से पीड़ित लगभग 60 फीसदी से 80 फीसदी लोगों को अनिद्रा या रात में बार-बार नींद खुलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

पेट फूलना: जानकारों का कहना है कि खाना खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होना लिवर की बीमारी का संकेत हो सकता है. यह सूजन, फैटी लिवर या लिवर में फ्लूइड (तरल पदार्थ) जमा होने जैसी समस्याओं की ओर इशारा करता है. समय के साथ, यह पाचन और लिवर के काम करने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है. कहा जाता है कि लिवर में फैट जमा होने या लिवर खराब होने की वजह से पेट में फ्लूइड जमा हो जाता है, जिससे पेट फूलने और भरा-भरा महसूस होने की समस्या होती है.

खाना खाने के बाद भी पेट न भरा महसूस होना: जानकारों का कहना है कि खाना खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस न होना, या थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी जी मिचलाना, लिवर की समस्या का संकेत हो सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर पोषक तत्वों और टॉक्सिन्स को प्रोसेस करने में संघर्ष करता है, जिससे पाचन संबंधी गड़बड़ी और बदलाव होते हैं. अगर थकान, पेट दर्द या पीलिया जैसे लक्षण भी हों, तो लिवर की समस्या गंभीर हो सकती है. अगर शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें या जरूरी इलाज करवाएं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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