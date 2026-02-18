अगर पैरों में दिखें ये 4 लक्षण, तो न करें नजरअंदाज, पैंक्रियाटिक कैंसर का हो सकता है संकेत
Published : February 18, 2026 at 12:30 PM IST
डॉक्टर अक्सर पैंक्रियाटिक कैंसर को उन कैंसर में से एक बताते हैं जिसका जल्दी पता लगाना सबसे मुश्किल होता है. इसके लक्षण हल्के होते हैं, जिन्हें आसानी से रोजमर्रा की हेल्थ प्रॉब्लम समझ लिया जाता है, और कई मामलों में, बीमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक यह गंभीर न हो जाए. ज्यादातर लोग पैंक्रियाटिक कैंसर को पेट दर्द, वजन कम होने या पीलिया से जोड़ते हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि कुछ शुरुआती चेतावनी संकेत शरीर के अनचाहे हिस्सों में दिख सकते हैं, जिसमें पैर भी शामिल हैं. सूजे हुए पैरों और टखनों की समस्या को डॉक्टर मरीजों को नजरअंदाज न करने की सलाह देते हैं...
पैंक्रियाटिक कैंसर का पता लगाना इतना मुश्किल क्यों है?
पैंक्रियास पेट के अंदर होता है, जिससे रेगुलर फिजिकल जांच के दौरान ट्यूमर को महसूस करना या देखना मुश्किल हो जाता है. शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के होते हैं और पाचन की समस्या, थकान या सर्कुलेशन की समस्या जैसी आम बीमारियों जैसे दिखते हैं. इस वजह से, पैंक्रियाटिक कैंसर का पता अक्सर बाद के स्टेज में चलता है.
डॉक्टरों के अनुसार, कैंसर का कोई एक निश्चित लक्षण नहीं होता है, लेकिन शरीर में किसी भी असामान्य पैटर्न को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि...
पैरों या पंजों में बिना किसी वजह के सूजन
NHS.UK की वेबसाइट के मुताबिक, सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले लक्षणों में से एक है पैरों, टखनों या पंजों में लगातार सूजन, जिसे एडिमा भी कहते हैं. कुछ पैंक्रियाटिक कैंसर के मरीजों में, ट्यूमर खून के बहाव को रोक सकते हैं या खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ा सकते हैं. इससे निचले अंगों में पानी जमा हो सकता है. सूजन जो अचानक दिखती है, एक पैर पर दूसरे से ज्यादा असर करती है, या आराम करने या ऊपर उठाने से ठीक नहीं होती, उसकी जांच हेल्थकेयर प्रोफेशनल से करवानी चाहिए.
पैरों में ब्लड क्लॉट (डीप वेन थ्रोम्बोसिस)
पैंक्रियाटिक कैंसर से असामान्य ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है, इस कंडीशन को कभी-कभी ट्राउसेउ सिंड्रोम भी कहा जाता है. पैर में ब्लड क्लॉट, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) कहते हैं, से ये हो सकता है: दर्द या कोमलता, प्रभावित जगह पर गर्मी, लालिमा या रंग बदलना, सूजन, आमतौर पर एक पैर में. डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि ब्लड क्लॉट कई कारणों से हो सकते हैं और ये सिर्फ कैंसर तक ही सीमित नहीं हैं. हालांकि, बिना किसी वजह के या बार-बार होने वाले क्लॉट को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
बिना वजह पैरों में दर्द या ऐंठन
कुछ मरीजों को लगातार पैरों में दर्द, मरोड़ या ऐंठन की शिकायत होती है, जिसका कारण चोट, एक्सरसाइज या खराब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो सकता है. यह परेशानी इन वजहों से हो सकती है: नर्व में दिक्कत, ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव, या गंभीर बीमारी से जुड़े इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. हालांकि पैरों में दर्द आम है और आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर दर्द बना रहता है, बिगड़ जाता है, या उसके साथ दूसरे बिना वजह के लक्षण भी होते हैं, तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए.
पैरों की स्किन में बदलाव या रंग बदलना
स्किन के रंग में बदलाव, जैसे कि पैरों पर लालिमा, कालापन या अजीब धब्बे, सर्कुलेशन की समस्या या क्लॉट से जुड़ी समस्याओं का संकेत हो सकते हैं. कुछ मामलों में, पैंक्रियाटिक कैंसर नसों में खून के बहाव को प्रभावित कर सकता है, जिससे स्किन में दिखने वाले बदलाव हो सकते हैं. डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर स्किन में ये बदलाव हों तो जांच करवाएं: लगातार, दर्द, सूजन या गर्मी के साथ, ये लक्षण अक्सर क्यों नजरअंदाज हो जाते हैं.
पैरों में इस तरह के लक्षण आमतौर पर इन वजहों से होते हैं, जैसे कि
- ज्यादा देर तक खड़े रहना या बैठना
- उम्र बढ़ना
- खराब सर्कुलेशन
- छोटी-मोटी चोटें
- लाइफस्टाइल फैक्टर्स
डॉक्टर इस बात पर ध्यान देने की सलाह देते हैं...
ज्यादातर पैरों में सूजन और दर्द कैंसर की वजह से नहीं होते, और सिर्फ ये लक्षण जरूरी नहीं कि पैंक्रियाटिक कैंसर का इशारा हों. कई दूसरी छोटी बीमारियों में भी ऐसे ही लक्षण होते हैं. डॉक्टरों का कहना है कि चिंता तब होती है जब लक्षण बिना किसी वजह के दिखते हैं, बने रहते हैं, या उनके साथ दूसरे चेतावनी के संकेत भी होते हैं, जैसे बिना किसी वजह के वजन कम होना, थकान, पाचन में बदलाव, या पीलिया.
जल्दी ध्यान देना क्यों जरूरी है
पैंक्रियाटिक कैंसर का जल्दी पता लगने से बेहतर नतीजा मिलता है. हालांकि शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के होते हैं, लेकिन बदलावों पर ध्यान देने और तुरंत मेडिकल मदद लेने से जल्दी पता चल सकता है और इलाज के ज्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं. हेल्थकेयर प्रोवाइडर सलाह देते हैं कि लगातार हो रहे बदलावों को नजरअंदाज करने के बजाय अपने शरीर की सुनें. डॉक्टर क्या सलाह देते हैं.
अगर आपको पैरों में लगातार लक्षण दिखें, तो डॉक्टर से सलाह लें. खुद से डायग्नोसिस न करें. अगर लक्षण कुछ हफ्तों से ज्यादा रहें, तो मेडिकल मदद लें. किसी भी सूजन, दर्द या स्किन में बदलाव की रिपोर्ट करें. बिना किसी वजह के ब्लड क्लॉट का पता लगाएं. अल्ट्रासाउंड या ब्लड वर्क जैसे आसान टेस्ट से अक्सर कारण पता चल सकता है. अगर कुछ अजीब लगे या सुधार न हो, तो डॉक्टर प्रोफेशनल सलाह लेने की सलाह देते हैं.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)