अगर पैरों में दिखें ये 4 लक्षण, तो न करें नजरअंदाज, पैंक्रियाटिक कैंसर का हो सकता है संकेत

डॉक्टर अक्सर पैंक्रियाटिक कैंसर को उन कैंसर में से एक बताते हैं जिसका जल्दी पता लगाना सबसे मुश्किल होता है. इसके लक्षण हल्के होते हैं, जिन्हें आसानी से रोजमर्रा की हेल्थ प्रॉब्लम समझ लिया जाता है, और कई मामलों में, बीमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक यह गंभीर न हो जाए. ज्यादातर लोग पैंक्रियाटिक कैंसर को पेट दर्द, वजन कम होने या पीलिया से जोड़ते हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि कुछ शुरुआती चेतावनी संकेत शरीर के अनचाहे हिस्सों में दिख सकते हैं, जिसमें पैर भी शामिल हैं. सूजे हुए पैरों और टखनों की समस्या को डॉक्टर मरीजों को नजरअंदाज न करने की सलाह देते हैं...

पैंक्रियाटिक कैंसर का पता लगाना इतना मुश्किल क्यों है?

पैंक्रियास पेट के अंदर होता है, जिससे रेगुलर फिजिकल जांच के दौरान ट्यूमर को महसूस करना या देखना मुश्किल हो जाता है. शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के होते हैं और पाचन की समस्या, थकान या सर्कुलेशन की समस्या जैसी आम बीमारियों जैसे दिखते हैं. इस वजह से, पैंक्रियाटिक कैंसर का पता अक्सर बाद के स्टेज में चलता है.

डॉक्टरों के अनुसार, कैंसर का कोई एक निश्चित लक्षण नहीं होता है, लेकिन शरीर में किसी भी असामान्य पैटर्न को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि...

पैरों या पंजों में बिना किसी वजह के सूजन

NHS.UK की वेबसाइट के मुताबिक, सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले लक्षणों में से एक है पैरों, टखनों या पंजों में लगातार सूजन, जिसे एडिमा भी कहते हैं. कुछ पैंक्रियाटिक कैंसर के मरीजों में, ट्यूमर खून के बहाव को रोक सकते हैं या खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ा सकते हैं. इससे निचले अंगों में पानी जमा हो सकता है. सूजन जो अचानक दिखती है, एक पैर पर दूसरे से ज्यादा असर करती है, या आराम करने या ऊपर उठाने से ठीक नहीं होती, उसकी जांच हेल्थकेयर प्रोफेशनल से करवानी चाहिए.

पैरों में ब्लड क्लॉट (डीप वेन थ्रोम्बोसिस)

पैंक्रियाटिक कैंसर से असामान्य ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है, इस कंडीशन को कभी-कभी ट्राउसेउ सिंड्रोम भी कहा जाता है. पैर में ब्लड क्लॉट, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) कहते हैं, से ये हो सकता है: दर्द या कोमलता, प्रभावित जगह पर गर्मी, लालिमा या रंग बदलना, सूजन, आमतौर पर एक पैर में. डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि ब्लड क्लॉट कई कारणों से हो सकते हैं और ये सिर्फ कैंसर तक ही सीमित नहीं हैं. हालांकि, बिना किसी वजह के या बार-बार होने वाले क्लॉट को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

बिना वजह पैरों में दर्द या ऐंठन

कुछ मरीजों को लगातार पैरों में दर्द, मरोड़ या ऐंठन की शिकायत होती है, जिसका कारण चोट, एक्सरसाइज या खराब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो सकता है. यह परेशानी इन वजहों से हो सकती है: नर्व में दिक्कत, ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव, या गंभीर बीमारी से जुड़े इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. हालांकि पैरों में दर्द आम है और आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर दर्द बना रहता है, बिगड़ जाता है, या उसके साथ दूसरे बिना वजह के लक्षण भी होते हैं, तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए.