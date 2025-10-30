मुंह में नजर आएं ये गंभीर लक्षण, तो समझ जाएं आ सकता है हार्ट अटैक, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी
कई बार दिल की बीमारी के लक्षण मुंह में भी दिखाई देते हैं. इन लक्षणों को नजरअंदाज करना गंभीर हो सकता है, विस्तार से जानें...
Published : October 30, 2025 at 4:16 PM IST
आजकल हर कोई इतना व्यस्त है कि उसके पास अपनी सेहत का ध्यान रखने का समय ही नहीं है. लगातार भागदौड़ भरी जिंदगी, अनहेल्दी खान-पान, नींद की कमी और व्यायाम की कमी कई गंभीर बीमारियों का कारण बन रही है. खासकर हार्ट डिजीज का खतरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. जब दिल कमजोर होता है, तो अक्सर हमारे शरीर के अन्य अंगों, खासकर हमारे मुंह में भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं! जी हाँ, हमारे मौखिक स्वास्थ्य का हमारे हृदय स्वास्थ्य से गहरा संबंध है. कुछ सामान्य लक्षण जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, कभी-कभी हार्ट डिजीज के शुरुआती संकेत हो सकते हैं. आइए इन मौखिक लक्षणों पर गौर करें जो हृदय रोग की चेतावनी हो सकते हैं...
इस प्रकार हमारा ओरल हेल्थ हार्ट डिजीज के शुरुआती संकेत देता है...
दांतों का धीरे-धीरे ढीला होना या अचानक गिरना
अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के मुताबिक, अगर आपके दांत बिना किसी स्पष्ट कारण के एक-एक करके ढीले या गिरने लगें, तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. ये लक्षण शरीर में क्रोनिक सूजन और ब्लड सर्कुलेशन संबंधी समस्याओं का संकेत देते हैं, जो सीधे तौर पर हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ाते हैं. इसके साथ ही अगर आपके दांत बिना किसी स्पष्ट कारण के ढीले या गिरने लगें, तो यह एक गंभीर मौखिक समस्याओं का भी संकेत हो सकता है, ऐसे में आपको तुरंत एक दंत चिकित्सक और एक्सपर्ट से मिलना चाहिए.
मसूड़ों से बार-बार खून आना
मसूड़ों की सूजन, खून आना या लालिमा सिर्फ दांतों की समस्या नहीं, बल्कि पेरियोडोंटल रोग (मसूड़ों का इंफेक्शन) का संकेत हो सकती है, जिससे बैक्टीरिया ब्लड फ्लो में प्रवेश कर दिल को प्रभावित कर सकते हैं. यह प्लाक और टार्टर के जमाव के कारण होता है, जो मसूड़े की सूजन (जिंजिवाइटिस) और फिर पीरियोडोंटाइटिस का कारण बनता है.
जबड़ों में अचानक, गंभीर दर्द
महिलाओं को, खासकर छाती या जबड़े में अचानक, तेज दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. दरअसल, महिलाओं में छाती या जबड़े में अचानक, तेज दर्द जो गर्दन तक फैल रहा हो, दिल के दौरे का एक महत्वपूर्ण और संभावित शुरुआती संकेत हो सकता है. ऐसे लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए. महिलाओं में दिल के दौरे के लक्षण पुरुषों से अलग हो सकते हैं, इसलिए मतली, पीठ दर्द, सांस की तकलीफ या अधिक पसीना आने जैसे अन्य लक्षणों पर भी ध्यान देना जरूरी है.
बार-बार होने वाले और ठीक न होने वाले मुंह के छाले
अगर आपको बार-बार मुंह के छाले होते हैं जो कई दिनों तक ठीक नहीं होते, तो यह सिर्फ कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का ही संकेत नहीं है, बल्कि यह खराब ब्लड सर्कुलेशन का भी संकेत हो सकता है.
ड्राई मुंह और दुर्गंधयुक्त सांस
ब्रश करने के बाद भी मुंह का अत्यधिक सूखना या सांसों से दुर्गंध आना शरीर में आंतरिक सूजन के लक्षण हैं. यह सूजन हृदय के लिए खतरा पैदा कर सकती है. इसके अलावा, कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव भी मुंह सूखने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं.़
