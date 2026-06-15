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अगर आप रोज करते हैं अदरक का सेवन, तो जरूर जान लें कि यह आपके शरीर और सेहत पर कैसा असर डालता है?

अगर आप रोज करते हैं अदरक का सेवन, तो जरूर जान लें कि यह आपके शरीर और सेहत पर कैसा असर डालता है? ( GETTY IMAGES )

अदरक का इस्तेमाल दुनिया भर में हजारों सालों से खाना पकाने और पारंपरिक स्वास्थ्य उपचारों में किया जाता रहा है. अपने खास तीखे स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर, यह साधारण-सी दिखने वाली चीज चाय और सूप से लेकर कई हेल्थ ड्रिंक्स तक, हर चीज में एक जरूरी सामग्री बन गई है. हाल के वर्षों में, अदरक ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स, खासकर जिंजरोल, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. माना जाता है कि ये कंपाउंड्स सेहत के लिए कई तरह के संभावित फायदे पहुंचा सकते हैं. हालांकि अदरक किसी बीमारी का इलाज नहीं है और इसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि इसे सही मात्रा में संतुलित आहार में शामिल करने से सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं. इस रिपोर्ट में जानें कि रोजाना अदरक खाने से सेहत को क्या लाभ मिलते हैं...

अदरक क्या है?

अदरक, जिंगिबर ऑफिसिनेल (Zingiber officinale) पौधे की जड़ या राइजोम से मिलता है. इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि ताजा या सूखा अदरक, चाय या खाने में डालकर, या पाउडर के रूप में और यह सप्लीमेंट के तौर पर भी मिलता है. अदरक सचमुच एक बहुत फायदेमंद जड़ी-बूटी है. इसमें मौजूद 'जिंजरॉल' की वजह से यह सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. बता दें, जिंजरॉल को सबसे ज़्यादा असरदार (बायोलॉजिकली एक्टिव) कंपाउंड्स में से एक माना जाता है.

रोजाना अदरक खाने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि