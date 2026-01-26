अगर दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो जरूर दिख सकते हैं ये गंभीर लक्षण, भूलकर भी न करें नजरअंदाज
दिल शरीर के लिए एनर्जी सोर्स की तरह है. दिल रुकने से पहले शरीर में कई लक्षण दिखते हैं, इसलिए इन लक्षणों को जरूर जानें...
Published : January 26, 2026 at 12:30 PM IST
दिल हमारे शरीर को ठीक से चलाने के लिए एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर खून पहुंचाता है. हालांकि, जब किसी भी वजह से हार्ट फेलियर होता है, तो शरीर कुछ खास सिग्नल भेजता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन संकेतों को शुरुआती स्टेज में पहचानने से हार्ट अटैक या कार्डियोमायोपैथी जैसी गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है. अब आइए हार्ट फेलियर के संकेतों के बारे में जानते हैं.
- चक्कर आना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि चक्कर आना या बेहोशी तब होती है जब कमजोर दिल दिमाग तक ऑक्सीजन वाला खून नहीं पहुंचा पाता. इसे सिर्फ कमजोरी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा बार-बार हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना सही रहता है.
- नींद की समस्या: एक्सपर्ट्स का कहना है कि रात में बार-बार खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत होना या बार-बार पेशाब करने के लिए उठना दिल की बीमारी का संकेत हो सकता है. उनका कहना है कि लेटने पर शरीर का फ्लूइड फेफड़ों में चला जाता है, जिससे सांस लेना और भी मुश्किल हो जाता है.
- सीने में तकलीफ: एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल में दबाव, जकड़न या भारीपन महसूस होना दिल की समस्याओं का एक बड़ा लक्षण है. खासकर जब आपको मेहनत करते समय ऐसा महसूस हो, तो यह एनजाइना (दिल में खून का बहाव कम होना) या हार्ट अटैक का शुरुआती संकेत हो सकता है.
- शारीरिक क्षमता में कमी: लोग सीढ़ियां चढ़ते-उतरते या घर के छोटे-मोटे काम करते हुए जल्दी थक जाते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनका दिल शरीर की जरूरतों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है. एक्सरसाइज न कर पाना हार्ट फेलियर का पहला लक्षण माना जाता है.
- अचानक वजन बढ़ना: अगर आपका वजन बहुत कम समय में अचानक 2-3 kg बढ़ जाता है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फैट की वजह से नहीं बल्कि शरीर में पानी जमा होने की वजह से हो सकता है. ऐसा तब होता है जब दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पाता.
- लगातार खांसी या घरघराहट: अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार, खांसी के साथ सफेद या गुलाबी रंग का, खूनी बलगम आना हृदय गति रुकने का संकेत हो सकता है। इसलिए, इसे केवल फेफड़ों की समस्या नहीं समझना चाहिए, वे बताते हैं।
- अनियमित हृदय गति: एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेज या अनियमित हार्ट रेट इस बात का संकेत है कि हार्ट को खून पंप करने में दिक्कत हो रही है. ये एरिथमिया जैसी गंभीर हार्ट प्रॉब्लम के लक्षण हो सकते हैं. मेयो क्लिनिक के एक अध्ययन के अनुसार, तेज या अनियमित हृदय गति हृदय विफलता का कारण बन सकती है.
- थकान: अगर आपको भरपूर आराम करने के बाद भी थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल अंगों तक पर्याप्त खून पंप नहीं कर रहा है. बहुत से लोग इस समस्या को हल्के में लेते हैं, लेकिन उनका सुझाव है कि आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
- पैरों और उंगलियों में सूजन: एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है, तो टिशू में फ्लूइड जमा हो जाता है. जब दिल कमजोर होता है, तो खून ठीक से नहीं बह पाता और पैरों के निचले हिस्से, खासकर टखनों में सूजन आ जाती है. इस स्थिति को पेरिफेरल एडिमा कहते हैं.
- सांस फूलना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेटते समय सांस फूलना या सोते समय अचानक सांस फूलना कार्डियक अरेस्ट का कारण हो सकता है. इसे ऑर्थोपनिया कहते हैं. यह फेफड़ों में बढ़े हुए प्रेशर के कारण होता है. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के एक अध्ययन में बताया गया है कि फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होने से खांसी, सांस फूलना और सांस लेने में कठिनाई होती है. यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना और जांच करवाना उचित है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)