किसी को आ रहा है हार्ट अटैक तो जानिए सबसे पहले क्या करें? कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया जान बचाने का तरीका
अगर हार्ट अटैक का शक हो, तो सबसे पहले मरीज को आराम की स्थिति में बैठाएं और बिना एक पल भी बर्बाद किए इमरजेंसी नंबर...
Published : September 30, 2026 at 1:18 PM IST
अगर हार्ट अटैक के लक्षण दिखें, तो बिना एक पल भी बर्बाद किए तुरंत और सही कदम उठाना चाहिए. भारत में, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए आप 108 या 112 पर कॉल कर सकते हैं. बिना देर किए इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को कॉल करें और तुरंत मेडिकल मदद लें. एम्बुलेंस के आने तक, आपको नीचे दिए गए फर्स्ट एड के निर्देशों का पालन करना चाहिए...
मदद का इंतजार करते समय क्या करें
- सैफी हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, डॉ. निमित शाह का कहना है कि व्यक्ति को आराम से बैठने और स्थिर रहने में मदद करें. उन्हें पीठ के सहारे जमीन पर बैठाएं, इससे दिल पर दबाव कम होता है.
- तंग कपड़े ढीले करें और उन्हें दिलासा दें. सांस लेने में आसानी के लिए गर्दन, छाती और कमर के आस-पास के तंग कपड़ों को तुरंत ढीला करें.
- जोर-जबरदस्ती वाली गतिविधि, कुछ भी खाने-पीने या घरेलू नुस्खे आजमाने से बचें. उन्हें कुछ खिलाने से सांस की नली में रुकावट आ सकती है, और डॉक्टर की सलाह के बिना घरेलू नुस्खे आजमाने से स्थिति और बिगड़ सकती है.
- अगर व्यक्ति होश में है, उसे एस्पिरिन से एलर्जी नहीं है, खून नहीं बह रहा है, और उसे एस्पिरिन न लेने की सलाह नहीं दी गई है, तो मेडिकल मदद का इंतजार करते समय 325 mg की नॉन-एंटेरिक-कोटेड एस्पिरिन टैबलेट देना जान बचा सकता है. अगर व्यक्ति को गंभीर एलर्जी है, खून बह रहा है, या कोई ऐसी मेडिकल स्थिति है जिसमें इसका इस्तेमाल मना है, तो एस्पिरिन न दें.
- जिस व्यक्ति को पहले नाइट्रोग्लिसरीन लेने की सलाह दी गई है, वह इसे अपने डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार ले सकता है. नाइट्रोग्लिसरीन केवल उसी व्यक्ति को लेनी चाहिए जिसे डॉक्टर ने इसे प्रिस्क्राइब किया हो. इसे बिना डॉक्टर की सलाह के या किसी अन्य व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए.
- अगर मरीज कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहा है, तो तुरंत चेस्ट कम्प्रेशन शुरू करें और अगर उपलब्ध हो, तो किसी से ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (AED) लाने के लिए कहें. पेशेवर मदद आने तक CPR जारी रखें, खतरनाक देरी से बचें.
क्या न करें
- अगर एम्बुलेंस उपलब्ध है, तो मरीज को खुद गाड़ी चलाकर न ले जाएं. दर्द कम होने का इंतजार न करें, अलग-अलग दवाएं न ढूंढें, और बिना मेडिकल जांच के यह न मान लें कि समस्या सिर्फ एसिडिटी की वजह से है.
- हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें समय बहुत कीमती होता है. इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा, हार्ट की मांसपेशियों को होने वाले नुकसान को कम करने और गंभीर जटिलताओं को रोकने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी. अगर ज़रा भी शक हो, तो स्थिति को संभावित हार्ट अटैक मानकर तुरंत इमरजेंसी मदद लेना ज्यादा सुरक्षित है.
- बेचैनी या दर्द कम होने का इंतजार न करें, और मरीज से गाड़ी तक चलकर जाने के लिए न कहें. एम्बुलेंस बेहतर है क्योंकि मेडिकल टीम मरीज़ की जांच कर सकती है, ECG कर सकती है, शुरुआती इलाज शुरू कर सकती है और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्हें सूचित कर सकती है. इससे इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ने पर उसमें लगने वाला समय कम हो सकता है.
लक्षणों को पहचानना जरूरी
डॉ. निमित शाह का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने पर आमतौर पर छाती के बीच में दबाव, भारीपन, जकड़न या कसाव महसूस होता है. यह बेचैनी या दर्द हाथ, कंधे, जबड़े, गर्दन, पीठ या पेट के ऊपरी हिस्से तक फैल सकता है. छाती के लक्षणों के साथ-साथ सांस लेने में तकलीफ, पसीना आना, जी मिचलाना, उल्टी, चक्कर आना और अचानक कमजोरी महसूस हो सकती है.
लक्षण हमेशा बहुत गंभीर या साफ नहीं होते हैं. महिलाओं, बुज़ुर्गों और डायबिटीज वाले लोगों में मुख्य रूप से सांस लेने में तकलीफ, बहुत ज्यादा थकान, अपच जैसी बेचैनी या बेहोशी महसूस हो सकती है. क्योंकि कई बार बिना तेज दर्द के भी साइलेंट हार्ट अटैक आ सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)