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अगर मुंह के छाले दो हफ्ते में ठीक न हों, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, एक्सपर्ट से जानें वजह

हममें से कई लोगों को समय-समय पर मुंह में छाले होने की समस्या होती है. ये छाले तीखा खाना खाने, गलती से जीभ या होंठ कट जाने या विटामिन की कमी के कारण हो सकते हैं. आमतौर पर, ये कुछ दिनों या एक हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाते हैं. हालांकि, कैंसर विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर मुंह का छाला दो हफ्ते बाद भी ठीक नहीं होता है, तो इसे मामूली छाला समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (NAMS 2025) की एक स्टडी से पता चलता है कि भारत में ओरल कैंसर (मुंह का कैंसर) के मामले दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, जो दुनिया भर के कुल मामलों का एक-तिहाई हिस्सा हैं. यह भारत में पुरुषों को होने वाला सबसे आम कैंसर है. इसलिए, मुंबई के एक अस्पताल में सीनियर कैंसर सर्जन डॉ. परमेश भाई का कहना है कि लंबे समय तक ठीक न होने वाला मुंह का छाला ओरल कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है...

मुंह के छाले क्यों होते हैं? आपको कब चिंतित होना चाहिए?

मुंह के छाले आमतौर पर तनाव, मुंह की ठीक से सफाई न रखने या अपच जैसी वजहों से होते हैं. इनका इलाज अक्सर आसान घरेलू उपायों से या शरीर को कुछ दिन आराम देकर किया जा सकता है. हालांकि, अगर छाला दो हफ्तों से ज्यादा समय तक बना रहता है (चाहे उसमें दर्द न हो या लगातार जलन महसूस हो) तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. खासकर, जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं (जैसे कि करने वाले और तंबाकू चबाने वाले), उन्हें इस मामले में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. जो छाले लंबे समय तक ठीक नहीं होते, उनके मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षण या प्री-कैंसरस घाव होने की संभावना ज्यादा होती है.

भारतीयों के लिए यह खतरा ज्यादा क्यों है?

हमारे देश में पान, गुटखा और तंबाकू चबाने जैसी आदतें आम हैं. शराब पीने के साथ मिलकर ये आदतें मुंह की अंदरूनी परत को बुरी तरह प्रभावित करती हैं. दांतों की ठीक से सफाई न करने और जीभ या गाल के अंदरूनी हिस्से से दांतों के लगातार रगड़ खाने से भी यह जोखिम बढ़ जाता है. अगर अल्सर का इलाज न किया जाए, तो संक्रमण मुंह के दूसरे हिस्सों में तेजी से फैल सकता है, जिससे आगे चलकर खाना चबाने, निगलने और बोलने में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.

ध्यान देने योग्य अन्य महत्वपूर्ण लक्षण

मुंह के छालों के अलावा, मुंह के कैंसर के शुरुआती चरणों में शरीर में निम्नलिखित बदलाव भी हो सकते हैं. रोजमर्रा की जिंदगी में इन पर ध्यान देना जरूरी है.