अगर मुंह के छाले दो हफ्ते में ठीक न हों, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, एक्सपर्ट से जानें वजह
इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक मुंह के कैंसर के मामले हैं.
Published : June 16, 2026 at 12:41 PM IST
हममें से कई लोगों को समय-समय पर मुंह में छाले होने की समस्या होती है. ये छाले तीखा खाना खाने, गलती से जीभ या होंठ कट जाने या विटामिन की कमी के कारण हो सकते हैं. आमतौर पर, ये कुछ दिनों या एक हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाते हैं. हालांकि, कैंसर विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर मुंह का छाला दो हफ्ते बाद भी ठीक नहीं होता है, तो इसे मामूली छाला समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (NAMS 2025) की एक स्टडी से पता चलता है कि भारत में ओरल कैंसर (मुंह का कैंसर) के मामले दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, जो दुनिया भर के कुल मामलों का एक-तिहाई हिस्सा हैं. यह भारत में पुरुषों को होने वाला सबसे आम कैंसर है. इसलिए, मुंबई के एक अस्पताल में सीनियर कैंसर सर्जन डॉ. परमेश भाई का कहना है कि लंबे समय तक ठीक न होने वाला मुंह का छाला ओरल कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है...
मुंह के छाले क्यों होते हैं? आपको कब चिंतित होना चाहिए?
मुंह के छाले आमतौर पर तनाव, मुंह की ठीक से सफाई न रखने या अपच जैसी वजहों से होते हैं. इनका इलाज अक्सर आसान घरेलू उपायों से या शरीर को कुछ दिन आराम देकर किया जा सकता है. हालांकि, अगर छाला दो हफ्तों से ज्यादा समय तक बना रहता है (चाहे उसमें दर्द न हो या लगातार जलन महसूस हो) तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. खासकर, जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं (जैसे कि करने वाले और तंबाकू चबाने वाले), उन्हें इस मामले में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. जो छाले लंबे समय तक ठीक नहीं होते, उनके मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षण या प्री-कैंसरस घाव होने की संभावना ज्यादा होती है.
भारतीयों के लिए यह खतरा ज्यादा क्यों है?
हमारे देश में पान, गुटखा और तंबाकू चबाने जैसी आदतें आम हैं. शराब पीने के साथ मिलकर ये आदतें मुंह की अंदरूनी परत को बुरी तरह प्रभावित करती हैं. दांतों की ठीक से सफाई न करने और जीभ या गाल के अंदरूनी हिस्से से दांतों के लगातार रगड़ खाने से भी यह जोखिम बढ़ जाता है. अगर अल्सर का इलाज न किया जाए, तो संक्रमण मुंह के दूसरे हिस्सों में तेजी से फैल सकता है, जिससे आगे चलकर खाना चबाने, निगलने और बोलने में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.
ध्यान देने योग्य अन्य महत्वपूर्ण लक्षण
मुंह के छालों के अलावा, मुंह के कैंसर के शुरुआती चरणों में शरीर में निम्नलिखित बदलाव भी हो सकते हैं. रोजमर्रा की जिंदगी में इन पर ध्यान देना जरूरी है.
- लगातार मुंह से बदबू आना (ब्रश करने के बाद भी)
- मसूड़ों से अचानक खून आना या दांतों का अचानक ढीला होना
- मुंह के अंदर सफेद या लाल धब्बे दिखाई देना
- बिना किसी स्पष्ट कारण के मुंह या गर्दन के हिस्से में सूजन और दर्द होना
- आवाज में अचानक बदलाव या बोलने में कठिनाई
शुरुआती इलाज
अगर आपको अपने मुंह में कोई बदलाव दिखे, तो तुरंत डेंटिस्ट या डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है. अगर यह कोई मामूली घाव है, तो सही दवा से यह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा और आपको भी तसल्ली मिलेगी. अगर डॉक्टर को कैंसर का शक होता है, तो वे बायोप्सी (जांच के लिए घाव से टिश्यू का छोटा सा सैंपल लेना) और CT स्कैन जैसे टेस्ट करवाने की सलाह देंगे. इससे बीमारी का शुरुआती स्टेज में ही सही-सही पता लगाने में मदद मिल सकती है.
जागरूकता ही सबसे अच्छी दवा है
मुंह का कैंसर अक्सर गालों के अंदरूनी हिस्से, ऊपर और नीचे के जबड़े, जीभ और मुंह के निचले हिस्से को प्रभावित करता है. ये हमारे चेहरे के जरूरी हिस्से हैं जो हमारे बोलने और खाने के तरीके पर असर डालते हैं. इसलिए, अगर इन हिस्सों में कोई समस्या शुरुआती स्टेज में ही पता चल जाए, तो चेहरे का आकार बिगड़े बिना इसका पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है.
'इलाज से बेहतर बचाव है' वाली बात बिल्कुल सही साबित होती है. तंबाकू और शराब जैसी आदतों से पूरी तरह दूर रहने और हर छह महीने में दांतों की जांच करवाने से हम गंभीर खतरों से बच सकते हैं. मुंह के ऐसे छाले जो अपने आप ठीक नहीं होते, उनके लिए इलाज करवाना समझदारी है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.