ETV Bharat / health

नींद की कमी, तनाव और बहुत ज्यादा मांस खाना भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का कारण: ICMR

स्तन कैंसर पर आईसीएमआर का एक अध्ययन बताता है कि महिलाओं में कई कारणों से स्तन कैंसर डेवलप हो सकता है, लेकिन या तीन मुख्य...

Lack of sleep, stress, and excessive meat consumption can also be causes of breast cancer.
नींद की कमी, तनाव और बहुत ज्यादा मांस खाना भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का कारण: ICMR (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 8, 2026 at 2:27 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की हालिया स्टडी से पता चला है कि नॉन-वेज डाइट, नींद की कमी और मोटापा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं. अनुमान है कि इन तीन वजहों से हर साल ब्रेस्ट कैंसर के 50,000 नए मामले सामने आते हैं. इसका मतलब है कि ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में हर साल लगभग 5.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है. ICMR के तहत नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च की ओर से की गई इस स्टडी में कहा गया है कि भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के खतरे पर रिप्रोडक्टिव उम्र, हार्मोन और फैमिली हिस्ट्री का भी काफी असर पड़ता है.

अध्ययन के अनुसार
साल 2022 में दुनिया भर में 23 लाख महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का पता चला. इस जानलेवा बीमारी से लड़ते हुए 6,70,000 महिलाओं की मौत हो गई. भारत में भी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं की संख्या बढ़ रही है. साल 2022 में देश में 2,21,757 महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का पता चला. यह महिलाओं में पाए जाने वाले सभी तरह के कैंसर का लगभग एक-चौथाई (22.8 प्रतिशत) हिस्सा है. 22 दिसंबर 2024 तक, 1,871 लेखों और 31 अलग-अलग अध्ययनों का विश्लेषण और संकलन किया गया था.

इसके क्या कारण हैं?
इस स्टडी में कई बातों को ध्यान में रखा गया, जैसे कि मेनोपॉज की उम्र (खासकर 50 साल की उम्र के बाद), शादी की उम्र, मिसकैरेज का इतिहास, पहले और आखिरी बच्चे के जन्म के समय उम्र, ब्रेस्टफीडिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल और हार्मोनल असर. जो महिलाएं देर से शादी करती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। इसके अलावा, जिन महिलाओं का दो से ज्यादा बार मिसकैरेज हुआ है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा उन महिलाओं की तुलना में ज्यादा होता है जिनका कभी मिसकैरेज नहीं हुआ. ऐसी महिलाओं में यह खतरा 1.68 गुना ज्यादा होता है.

स्ट्रेस और पर्याप्त नींद कमी है मुख्य कारण
स्ट्रेस और पूरी नींद न मिलना जोखिम के मुख्य कारण हैं. ज्यादा उम्र (30 साल के बाद) में पहले बच्चे को जन्म देने से कैंसर का जोखिम काफी बढ़ जाता है. पेट के आस-पास फैट जमा होना (कमर और कूल्हे का अनुपात 85 cm से ज्यादा होना) और ज्यादा BMI भी ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हैं. स्टडीज से पता चलता है कि खराब नींद, लाइट जलाकर सोना और बहुत ज्यादा स्ट्रेस जैसे लाइफस्टाइल से जुड़े कारण भी कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं.

मीट खाना भी है एक वजह
ज्यादा मात्रा में मीट खाने से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, प्रोसेस्ड मीट से बचना चाहिए. इसी तरह, नींद की कमी से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि, स्टडी में शराब और तंबाकू जैसी आदतों और ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते खतरे के बीच कोई लिंक नहीं मिला. यह ध्यान देने वाली बात है कि पिछली स्टडी में दिखाया गया था कि हर 10 ग्राम शराब पीने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 7.1 प्रतिशत बढ़ जाता है. हालांकि, विकासशील देशों में जहां शराब का सेवन कम होता है (प्रति दिन 0.4 ग्राम), वहां स्तन कैंसर होने की संभावना कम होती है.

ब्रेस्ट कैंसर क्या है?

ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक बढ़ती हुई समस्या है. जानकारी की कमी और सामाजिक शर्म की वजह से, कई लोग तब तक स्क्रीनिंग नहीं करवाते जब तक बीमारी ज्यादा बढ़ नहीं जाती. असल में, 60 से 70 प्रतिशत मरीज बीमारी के आखिरी स्टेज पर ही डॉक्टर के पास जाते हैं, जिससे गंभीर परेशानियां हो सकती हैं.

ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट टिश्यू की असामान्य ग्रोथ से हो सकता है. हालांकि, यह सोचना गलत है कि ब्रेस्ट में गांठ होने का मतलब कैंसर ही है. इसके लिए जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाना जरूरी है. बीमारी का शुरुआती स्टेज में पता चलने पर इसे असरदार और तेजी से कंट्रोल किया जा सकता है. अफसोस की बात है कि जानकारी की कमी के कारण कई लोग इस स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं, और कुछ मामलों में तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं.

डॉक्टरों के अनुसार, ब्रेस्ट कैंसर के मुख्य लक्षणों में ब्रेस्ट के आकार में बदलाव, हाथ से महसूस होने वाली गांठ, निप्पल से खून या कोई और तरल पदार्थ निकलना, निप्पल का अंदर की ओर धंसना और बगल में सूजन शामिल हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

स्तन कैंसर पर आईसीएमआर का अध्ययन
ICMR STUDY ON BREAST CANCER
FEMALE BREAST CANCER RISK
BREAST CANCER SYMPTOMS
ICMR STUDY ON BREAST CANCER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.