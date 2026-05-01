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गंभीर बीमारी GSD से पीड़ित 18 महीने के बच्चे का हुआ लिवर ट्रांसप्लांट, उस्मानिया के डॉक्टरों ने किया कमाल, जानिए कितनी घातक है यह बीमारी

गंभीर बीमारी GSD से पीड़ित 18 महीने के बच्चे का हुआ लिवर ट्रांसप्लांट, उस्मानिया के डॉक्टरों ने किया कमाल, जानिए कितनी घातक है यह बीमारी ( ETV Bharat )