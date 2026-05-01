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गंभीर बीमारी GSD से पीड़ित 18 महीने के बच्चे का हुआ लिवर ट्रांसप्लांट, उस्मानिया के डॉक्टरों ने किया कमाल, जानिए कितनी घातक है यह बीमारी

हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल (OGH) के डॉक्टरों ने एक बहुत ही रेयर और कॉम्प्लेक्स सर्जरी करके 18 महीने के बच्चे को नई जिंदगी दी...

Osmania doctors perform liver transplant surgery on 18-month-old child
गंभीर बीमारी GSD से पीड़ित 18 महीने के बच्चे का हुआ लिवर ट्रांसप्लांट, उस्मानिया के डॉक्टरों ने किया कमाल, जानिए कितनी घातक है यह बीमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : May 1, 2026 at 5:53 PM IST

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हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल (OGH) के डॉक्टरों ने ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज (GSD) टाइप III से पीड़ित एक साल दस महीने के बच्चे पर एक रेयर लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है. यह एक रेयर जेनेटिक मेटाबोलिक डिसऑर्डर है, जिसका इलाज न करने पर बार-बार हाइपोग्लाइसीमिया, लिवर का बढ़ना और ऑर्गन को लगातार नुकसान हो सकता है.

आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम के तहत, यह ट्रांसप्लांट मुफ्त में किया गया, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में इस प्रोसीजर में आम तौर पर 50 लाख रुपये से 60 लाख रुपये के बीच खर्च आता है. मंगलवार (28 अप्रैल, 2026) को उस्मानिया में डॉक्टरों ने 'ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज' से पीड़ित एक बच्चे के इलाज के लिए पिता के लिवर के हिस्से का इस्तेमाल करके 14 घंटे की जटिल सर्जरी की, मतलब इस ऑपरेशन के दौरान, बच्चे के पिता द्वारा डोनेट किया गया लगभग 240 ग्राम लिवर टिशू ट्रांसप्लांट किया गया, यह प्रोसीजर लगभग 14 घंटे तक चला. उस्मानिया हॉस्पिटल में सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉ. मधुसूदन ने कहा कि वे मोहम्मद अफ्फान को जानलेवा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 3 से बचाने में सफल रहे.

इन लक्षणों के बाद अस्पताल में हुआ भर्ती
हैदराबाद के उदमगड्डा निवासी मोहम्मद अफान नामक बच्चे को अत्यधिक भूख, पेट फूलना और सुबह-सुबह बार-बार सुस्ती आने जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल लाया गया. खाना खाने के बाद उसकी सुस्ती के लक्षण कम हो जाते थे. डॉक्टरों ने यह भी पाया कि शारीरिक गतिविधि के दौरान उसे जल्दी थकान महसूस होती थी.

आगे की क्लिनिकल जांच, जिसमें लिवर बायोप्सी और जेनेटिक टेस्टिंग शामिल थी, से GSD टाइप III की पुष्टि हुई, जिसे कोरी या फोर्ब्स बीमारी भी कहा जाता है. यह बीमारी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए ज़रूरी एंजाइम की कमी के कारण होती है, जिससे लिवर और कुछ मामलों में मांसपेशियों में यह असामान्य रूप से जमा हो जाता है.

स्टैंडर्ड इलाज में रेगुलर डाइट कंट्रोल जैसे बार-बार खाना और हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने के लिए कच्चे कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल शामिल है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि गंभीर मामलों में लिवर ट्रांसप्लांट जरूरी हो जाता है क्योंकि यह लिवर में मौजूद एंजाइम की कमी को ठीक करता है. सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड सीएच. मधुसूदन ने कहा कि अल्टरनेटिव एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का खर्च सालाना लगभग 50 लाख रुपये है और यह पूरी जिंदगी में कई करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. उन्होंने आगे बताया कि ट्रांसप्लांट के बाद बच्चा ठीक हो रहा है और अब तक उसे हाइपोग्लाइसीमिया का कोई दौरा नहीं पड़ा है.

ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज क्या है?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज (GSDs) कुछ ऐसी दुर्लभ कंडीशन हैं जिनमें आपका शरीर ग्लाइकोजन का ठीक से इस्तेमाल या स्टोर नहीं कर पाता है. ये विरासत में मिलने वाले (माता-पिता से बच्चे में जाने वाले) मेटाबोलिक डिसऑर्डर हैं. ग्लाइकोजन, ग्लूकोज (शुगर) का स्टोर किया हुआ रूप है. ग्लूकोज आपके शरीर के लिए एनर्जी का मुख्य सोर्स है. यह कुछ खास खाने की चीजों और आपके द्वारा खाए जाने वाले लिक्विड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट (एक मैक्रोन्यूट्रिएंट) से आता है. जब आपके शरीर को एनर्जी के लिए तुरंत ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती है, तो यह ग्लूकोज को मुख्य रूप से आपकी स्केलेटल मसल्स और लिवर में बाद में इस्तेमाल के लिए ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है.

आपका शरीर ग्लाइकोजेनेसिस नाम के प्रोसेस से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है. जब आपके शरीर को अधिक फ्यूल की जरूरत होती है, तो यह ग्लाइकोजेनोलिसिस नाम के प्रोसेस से इस्तेमाल के लिए ग्लाइकोजन को तोड़ता है. इन दो प्रोसेस के लिए कई एंजाइम जिम्मेदार होते हैं.

ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज तब होती हैं जब आपके शरीर में इनमें से एक या ज्यादा एंजाइम नहीं होते हैं. आपका शरीर एनर्जी के लिए स्टोर किए गए ग्लाइकोजन का इस्तेमाल नहीं कर पाता है या ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्थिर नहीं रख पाता है. जिन बच्चों को ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है, उनके टिशू में असामान्य मात्रा या तरह का ग्लाइकोजन जमा हो जाता है. इससे कई समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें बार-बार लक्षण के तौर पर ब्लड शुगर कम होना (हाइपोग्लाइसीमिया), लिवर को नुकसान और मांसपेशियों में कमजोरी, लिवर का बढ़ना (हेपेटोमेगाली) और धीमी ग्रोथ शामिल है. बच्चों में आम लक्षणों में लगातार भूख लगना, चिड़चिड़ापन, गोल-मटोल गाल, पेट में सूजन और थकान शामिल हैं.

ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर कितने आम हैं?
कुल GSD इंसिडेंस हर 20,000-43,000 जीवित जन्मों पर 1 केस होने का अनुमान है. (GSDs) दुर्लभ वंशानुगत मेटाबोलिक डिसऑर्डर हैं जो एंजाइम की खराबी के कारण होते हैं, जिससे असामान्य ग्लाइकोजन बिल्डअप होता है, जो मुख्य रूप से लिवर या मांसपेशियों को प्रभावित करता है. मुख्य प्रकारों में टाइप I (वॉन गीर्के, सबसे आम), टाइप II (पोम्पे), टाइप III (कोरी), टाइप IV (एंडरसन), और टाइप V-XI शामिल हैं. इनसे हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटोमेगाली और मांसपेशियों में कमजोरी होती है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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