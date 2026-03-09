ETV Bharat / health

ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) से हो सकता है गले और मुंह का कैंसर, जानें इसके लक्षण और कारण

ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) से हो सकता है गले और मुंह का कैंसर, जानें इसके लक्षण और कारण ( CANVA )

ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) सबसे आम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन (STI) है, जो स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है और लगभग सभी सर्वाइकल कैंसर और जेनिटल वार्ट्स का कारण बनता है. यह वायरस स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है, और हाई-रिस्क टाइप (जैसे टाइप 16 और 18) कैंसर का कारण बनते हैं. कई साइंटिफिक सबूत बताते हैं कि अगर इसका जल्दी पता न चले, तो इससे गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सबसे ज्यादा रिस्क ओरल HPV और ओरल कैंसर का होता है, जो बिना किसी लक्षण के महीनों या सालों तक रह सकता है....

जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी में छपी स्टडीज से पता चलता है कि कुछ HPV टाइप, खासकर HPV टाइप 16, ऑरोफरीन्जियल कैंसर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं. HPV से जुड़े गले के कैंसर दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, खासकर उन कम उम्र के लोगों में जो ज्यादा स्मोकिंग या शराब नहीं पीते हैं.

HPV गले में कैसे फैलता है?

ओरोफेरिंजियल HPV मुख्य रूप से मुंह-जननांग संपर्क से फैलता है. इसके फैलने के लिए पेनिट्रेटिव सेक्स जरूरी नहीं है. कुछ मामलों में, डीप किसिंग (मुंह से मुंह का संपर्क जिसमें लार का लेन-देन होता है) भी वायरस के फैलने में मदद कर सकता है, हालांकि यह तरीका कम आम है. HPV बहुत तेजी से फैलता है, और ज्यादातर सेक्सुअली एक्टिव लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार वायरस के संपर्क में आते हैं. ज्यादातर मामलों में, इम्यून सिस्टम एक से दो साल के अंदर वायरस को अपने आप साफ कर देता है.

गले में HPV के मुख्य लक्षण

गले में HPV से इन्फेक्टेड कई लोगों को तुरंत लक्षण महसूस नहीं होते हैं. असल में, इन्फेक्शन का पता महीनों या सालों तक नहीं चल पाता है. जब लक्षण दिखते हैं, तो उनमें ये शामिल हो सकते हैं...

लगातार गले में खराश

निगलने में दिक्कत (डिस्फेजिया)

आवाज में बदलाव या भारीपन

गले में कुछ फंसा हुआ महसूस होना

कान में दर्द, बिना किसी साफ कान के इन्फेक्शन के

गर्दन में सूजन (शायद बढ़े हुए लिम्फ नोड्स के कारण)

बिना किसी वजह के वजन कम होना

लगातार खांसी या गंभीर मामलों में खून की खांसी

ये लक्षण अक्सर 2-3 सप्ताह से अधिक समय तक बने रहते हैं, तो डॉक्टरों से संपर्क करें

मेडिकल डायग्नोसिस

गले में HPV का पता लगाने के लिए अभी कोई मंजूर रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है. इस वजह से, अगर संदिग्ध लक्षण दिखें तो हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सलाह लेना जरूरी है. डायग्नोसिस में ये शामिल हो सकते हैं...