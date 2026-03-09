ETV Bharat / health

ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) से हो सकता है गले और मुंह का कैंसर, जानें इसके लक्षण और कारण

ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) गले और मुंह के कैंसर (खासकर ओरोफैरिंक्स – जीभ का बेस, टॉन्सिल) का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है. जानिए वजह...

Human papillomavirus (HPV) can cause throat and mouth cancer; learn its symptoms and causes.
ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) से हो सकता है गले और मुंह का कैंसर, जानें इसके लक्षण और कारण (CANVA)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 9, 2026 at 2:56 PM IST

ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) सबसे आम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन (STI) है, जो स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है और लगभग सभी सर्वाइकल कैंसर और जेनिटल वार्ट्स का कारण बनता है. यह वायरस स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है, और हाई-रिस्क टाइप (जैसे टाइप 16 और 18) कैंसर का कारण बनते हैं. कई साइंटिफिक सबूत बताते हैं कि अगर इसका जल्दी पता न चले, तो इससे गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सबसे ज्यादा रिस्क ओरल HPV और ओरल कैंसर का होता है, जो बिना किसी लक्षण के महीनों या सालों तक रह सकता है....

जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी में छपी स्टडीज से पता चलता है कि कुछ HPV टाइप, खासकर HPV टाइप 16, ऑरोफरीन्जियल कैंसर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं. HPV से जुड़े गले के कैंसर दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, खासकर उन कम उम्र के लोगों में जो ज्यादा स्मोकिंग या शराब नहीं पीते हैं.

HPV गले में कैसे फैलता है?
ओरोफेरिंजियल HPV मुख्य रूप से मुंह-जननांग संपर्क से फैलता है. इसके फैलने के लिए पेनिट्रेटिव सेक्स जरूरी नहीं है. कुछ मामलों में, डीप किसिंग (मुंह से मुंह का संपर्क जिसमें लार का लेन-देन होता है) भी वायरस के फैलने में मदद कर सकता है, हालांकि यह तरीका कम आम है. HPV बहुत तेजी से फैलता है, और ज्यादातर सेक्सुअली एक्टिव लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार वायरस के संपर्क में आते हैं. ज्यादातर मामलों में, इम्यून सिस्टम एक से दो साल के अंदर वायरस को अपने आप साफ कर देता है.

गले में HPV के मुख्य लक्षण
गले में HPV से इन्फेक्टेड कई लोगों को तुरंत लक्षण महसूस नहीं होते हैं. असल में, इन्फेक्शन का पता महीनों या सालों तक नहीं चल पाता है. जब लक्षण दिखते हैं, तो उनमें ये शामिल हो सकते हैं...

  • लगातार गले में खराश
  • निगलने में दिक्कत (डिस्फेजिया)
  • आवाज में बदलाव या भारीपन
  • गले में कुछ फंसा हुआ महसूस होना
  • कान में दर्द, बिना किसी साफ कान के इन्फेक्शन के
  • गर्दन में सूजन (शायद बढ़े हुए लिम्फ नोड्स के कारण)
  • बिना किसी वजह के वजन कम होना
  • लगातार खांसी या गंभीर मामलों में खून की खांसी
  • ये लक्षण अक्सर 2-3 सप्ताह से अधिक समय तक बने रहते हैं, तो डॉक्टरों से संपर्क करें

मेडिकल डायग्नोसिस
गले में HPV का पता लगाने के लिए अभी कोई मंजूर रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है. इस वजह से, अगर संदिग्ध लक्षण दिखें तो हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सलाह लेना जरूरी है. डायग्नोसिस में ये शामिल हो सकते हैं...

  • मुंह और गले की फिजिकल जांच
  • संदिग्ध टिशू की बायोप्सी
  • अगर कैंसर का शक हो तो CT स्कैन या MRI जैसी इमेजिंग स्टडी
  • पक्का कैंसर मामलों में ट्यूमर सैंपल पर HPV DNA टेस्टिंग
  • जल्दी डायग्नोसिस से इलाज की सफलता और बचने की दर में काफी सुधार होता है.

मौजूदा इलाज और मैनेजमेंट

हालांकि HPV इन्फेक्शन अक्सर अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब मस्से या कैंसर जैसी दिक्कतें होती हैं, तो इलाज जरूरी हो जाता है. इलाज के ऑप्शन में ये शामिल हो सकते हैं...

  • सर्जरी: दिखने वाले घावों या ट्यूमर को हटाना
  • रेडिएशन थेरेपी: मीडियम से एडवांस्ड कैंसर के लिए इस्तेमाल की जाती है
  • कीमोथेरेपी: अक्सर गंभीर मामलों में रेडिएशन के साथ दी जाती है
  • इम्यूनोथेरेपी: नए इलाज जिनका मकसद कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को मजबूत करना है.

ध्यान रहें, HPV से जुड़े गले के कैंसर आमतौर पर तंबाकू या शराब से होने वाले कैंसर की तुलना में इलाज पर बेहतर असर डालते हैं, खासकर जब जल्दी पता चल जाए.

गले में HPV इन्फेक्शन से बचाव

HPV इन्फेक्शन को रोकने का सबसे असरदार तरीका वैक्सीनेशन है. गार्डासिल 9 जैसी मौजूदा वैक्सीन, कैंसर और जेनिटल वार्ट्स से जुड़े सबसे खतरनाक HPV टाइप से बचाती हैं. इसके साथ ही ओरल हाइजीन का भी ख्याल रखना है तो इन बातों का रखें ध्यान...

बचाव के और भी उपाय हैं...

  • जल्दी वैक्सीनेशन (बेहतर होगा कि सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने से पहले)
  • ओरल सेक्स के दौरान डेंटल डैम या कंडोम का इस्तेमाल करना
  • अच्छी ओरल हाइजीन बनाए रखना और रेगुलर डेंटल चेकअप करवाना
  • बहुत ज्यादा तंबाकू और शराब पीने से बचना, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है
  • सेक्सुअल पार्टनर की संख्या कम करना और सेफ सेक्स करना

लोगों में जागरूकता और वैक्सीनेशन प्रोग्राम HPV से जुड़े गले के कैंसर के लंबे समय तक चलने वाले बोझ को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

