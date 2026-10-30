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फेस्टिव सीजन में आपका खान-पान और लाइफस्टाइल आपके हार्ट हेल्द पर कैसे डालता है असर, जानिए किन संकेतों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

फेस्टिव सीजन में आपका खान-पान और लाइफस्टाइल आपके हार्ट हेल्द पर कैसे डालता है असर, ( GETTY I IMAGES )

त्योहारों का मौसम परिवार के साथ इकट्ठा होने, बाहर जाने और अपने पसंदीदा खाने का आनंद लेने का समय होता है. हालांकि, इस दौरान खान-पान की आदतों और दिनचर्या में होने वाले बदलावों का असर दिल की सेहत पर पड़ सकता है. मिठाइयों, तले-भुने स्नैक्स और जंक फूड का अधिक सेवन ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित कर सकता है. क्योंकि, इनमें अक्सर नमक, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है. इस तरह का भारी भोजन दिल पर काम का बोझ भी बढ़ा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या है.

आकाश हेल्थकेयर सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग के निदेशक एवं यूनिट प्रमुख डॉ. अजय दुआ का कहना है कि चिंता इस बात की नहीं है कि हम कभी-कभी ज्यादा खा लेते हैं, बल्कि इस बात की है कि हम कितनी बार ज्यादा खाते हैं और हमारी अनहेल्दी आदतें कितने समय तक बनी रहती हैं. जश्न मनाने के लिए देर तक जागना, पूरी नींद न लेना, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ये सभी शरीर के नॉर्मल काम पर बुरा असर डाल सकते हैं. बिना हाइड्रेशन या आराम के घंटों शॉपिंग या ट्रैवल करने से डिहाइड्रेशन और थकान हो सकती है. जिसका दिल पर सीधा और गंभीर असर पड़ता है.

आप कितनी मात्रा में खाते-पीते हैं यह विशेष मायने रखता है

त्योहारों के मौसम में खान-पान की कोई एक तय सीमा नहीं होती है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मात्रा में खाते-पीते हैं, आपकी खान-पान की आदतें कैसी हैं और आपकी सेहत की स्थिति क्या है. सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने पसंदीदा व्यंजनों का आनंद सीमित मात्रा में लें, पेट भर जाने पर खाना रोक दें, और भारी भोजन के साथ सब्जियां, फल व अन्य पौष्टिक चीजें शामिल करके संतुलन बनाए रखें. पर्याप्त पानी पिएं, 6 से 7 घंटे की नींद लें और अपनी दिनचर्या में नियमित शारीरिक गतिविधि को शामिल करें. इससे आपको अच्छी सेहत बनाए रखने में मदद मिलेगी.